以色列的瘋狂是對美國信用的毀滅性打擊｜加沙戰爭一周年

黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉近日在以色列的空隙中喪生，前不久黎巴嫩發聲3000多起通訊設備爆炸事件，其後以色列一直對黎巴嫩全國多地展開密集轟炸，並開始了地面入侵，重創了黎巴嫩真主黨高、中領導層。今年7月末哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗首都德黑蘭被以色列暗殺。今年4月伊朗駐敘利亞大使館館舍遭到以色列襲擊導致包括伊朗革命衛隊下屬的「聖城旅」六名成員和一名高級指揮官在內的13人死亡。去年10月以來加沙戰爭導致4萬多人死亡。

一年來，以色列展現了強大的戰爭能力。從戰爭的視角看，以色列是成功的，重創了伊朗支持的代理人哈馬斯和黎巴嫩真主黨，也成功威懾了伊朗。伊朗近日雖然被迫第二次向以色列本土發動數以百計的導彈報復，但打完一輪之後竟馬上宣佈行動結束，明顯沒有升級的意志。

但作為以色列的盟友，美國無法享受這種勝利。以色列的瘋狂是對美國信用的毀滅性打擊。

去年10月以色列遭到哈馬斯襲擊後，以色列隨即展開報復。剛開始的報復，美國是支持的。美國認為以色列有自衛權。國際社會也深知以色列會開展一定程度的報復。但伴隨着戰事的推進，人們發現以色列根本沒有停下來的意思。面對數萬人喪生，人道主義危機嚴峻，國際社會一片沸騰的局面，美國的態度逐步發生了變化。

圖為2024年9月29日，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）日前遭以軍空襲死亡後，土耳其民眾在伊斯坦堡的以色列領事館附近示威。（Reuters）

對聯合國的決議草案，美國一開始反對決議案裏出現「停火」字樣，行使否決權，否決其他國家提出，的決議，後來美國同意聯合國決議案裏邊可以有「臨時停火」，今年6月美國則提出了含有永遠可持續停火字眼的決議，亮明了戰爭必須儘快終結的態度。

而如今數月過去了，以色列和哈馬斯的停火協議談判還在拉鋸。在9月下旬這次談判中，以色列總理內塔尼亞胡一邊私下同意計劃，另一邊又公開拒絕停火倡議，令美國和法國感到失望和驚訝。以色列同哈馬斯黎巴嫩的戰爭沒有按照美國的劇本停不下來。

如果說以色列在過去一年裏收獲了勝利，那美國則感受到的卻是對約束以色列的力不從心。美國無法有效影響以色列，無法讓以色列跟隨美國的指令行事。以色列展現了超脱美國之外的行事邏輯。美國為以色列提供了軍事支持，但是以色列卻沒有照顧美國的利益，任意妄為。

如果不能影響以色列，美國憑什麼在中東立足？如果美國無法發揮效能，中東相關國家必須要準備單獨應對以色列的備選方案。過去一年多，美國對以色列失控，損害的是美國的國家威望。

圖為2024年9月29日，以色列空襲黎巴嫩南部村莊後，濃煙竄上半空。 （Reuters）

黎巴嫩真主黨領導人遇襲身亡後，五角大樓的回應是美國沒有參與、也沒有事先接到以軍27日襲擊貝魯特真主黨總部的警告。哈馬斯領導人哈尼亞在德黑蘭遇刺身亡，美國國務卿布林肯表示，美方事先不知道此事，也沒有涉入其中，並重申加沙停火的重要性。伊朗駐敘利亞大使館領事部門建築遭以色列襲擊，造成包括高級將領在內的7名成員死亡。 美方罕見「直接」聯繫伊朗稱，其沒有參與以色列此次襲擊，事先也不知情。

撇清同具體事件的聯繫不代表美國在這些事件中沒有責任。美國是以色列的最大支持者。美國的軍事保護傘是以色列的護身符。只負責保護以色列，不負責任約束以色列，這是美國的霸權邏輯。以色列的無底線事實上得到了美國的包庇和默許。不只消耗了以色列的國家道德，也將美國拖下了無底線的深淵。

而即便有國際社會的道德壓力，有國內學生的示威輿論壓力，有來自盟友的政治壓力，這些都不足以讓拜登政府下定決心在阻止以色列上有霹靂手段。拜登退出總統選舉後，美國政府約束以色列的緊迫性和必要性進一步降低了。不發生重大的讓美國付出代價的事件，很難成為驅動美國調整美以關係的契機。在現行的美國製度下，美國和以色列幾十年的盟友關係無法短時間內改變和調整，美國兩黨都無法有效從美國的國家利益出發約束以色列，美國的中東政策不過是在作繭自縛的道路上一路狂飆而已。

以往人們認為即便美國從中東戰略撤退也同樣是中東的強大存在，現在看來，美國除了確保自己不捲入戰爭，幾乎無所作為。美國比人們想象中更加速遠離了中東。