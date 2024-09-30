白宮：以色列與真主黨開戰非正確做法　無法讓北部人民重返家園

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）9月29日說，以色列無法通過與真主黨或伊朗全面開戰，達到讓北部地區的人們安全返回家園的目標。



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路透社報道，以色列星期日襲擊了黎巴嫩的更多真主黨目標。他們稱軍事行動的目的是確保以色列北部免受真主黨火箭彈襲擊，並讓數千名流離失所的居民返回家園。

柯比告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「與真主黨全面開戰，包括與伊朗全面開戰，並不是實現這一目的的正確方法。如果你想讓這些人安全地返回家園，我們認為採取外交途徑是正確的。」

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他說，美國正在關注真主黨將採取什麼措施來填補其領導層真空，並繼續與以色列人討論下一步的正確做法。

黎巴嫩衛生部說，過去兩週內，已有1,000多名黎巴嫩人喪生，6,000人受傷。政府說，已有100萬人逃離家園。

柯比說：「我們毫不掩飾地認為，在保護平民方面，我們不一定像他們那樣看待戰術執行。」他說，美國對以色列安全的支持是堅定不移的。

伊朗星期六（28日）說，將捍衛其國家和安全利益，呼籲聯合國安理會就以色列的行動舉行會議。柯比說：「我們已經看到了德黑蘭的言論。我們將觀察他們的所作所為。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

