伊朗總統：黎巴嫩應獲支持　不容以色列接連攻擊抵抗軸心國家

以色列除與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的衝突升級，9月29日亦對伊朗支持的胡塞武裝（Houthi）發動攻擊。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）同日表示，不應容許以色列接連攻擊與伊朗結盟的「抵抗軸心」國家，強調黎巴嫩應該得到支持， 又稱以色列暗殺真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）的罪行，不會在毫無回應下過去。



佩澤希齊揚接受美國有線電視新聞網（CNN）和伊拉克通訊社（INA）訪問時表示，黎巴嫩不應獨自面對這場戰鬥，必須阻止以軍相繼攻擊抵抗軸心國家。 伊朗不能接受此類行動，必須作出果斷反應。 他又表示，阿拉伯和伊斯蘭國家對這場悲劇負有重大責任，絕不能袖手旁觀，眼睜睜地看著以色列危害地區安全。

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他又強調，美國和歐洲國家此前要求伊朗勿就哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）被暗殺反擊，聲稱可望促成以色列與哈馬斯達成停火協議，此說法顯然不實。

針對以色列同日打擊也門胡塞武裝（Houthi），伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）予以譴責，指以軍的目標是發電廠和燃料庫等民用基礎設施，警告猶太復國主義政權的好戰行為，將為地區和國際和平安全帶來後果。

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真主黨28日證實，其領導人納斯魯拉遭以軍空襲身亡。此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）副指揮官Abbas Nilforoushan死於以色列對黎巴嫩真主黨的空襲。