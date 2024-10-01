Jeffrey Sachs：以色列的種族滅絕意識形態必須被制止

目前把持以色列政府的暴力極端份子認為，以色列擁有聖經的許可，甚至是宗教的授權，可以摧毀巴勒斯坦人民。



作者：薩克斯（Jeffrey Sachs）美國著名經濟學家、聯合國可持續發展解決方案網絡主席



上周，當以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）登上聯合國大會的講台時，數十個國家的政府走出了會議廳。內塔尼亞胡和他的政府之所以受到全球的譴責，是因為以色列對其阿拉伯鄰國肆意施暴。內塔尼亞胡所宣揚的原教旨主義意識形態已將以色列變成世界上最暴力的國家。

以色列的原教旨主義信條認為，巴勒斯坦人無權擁有自己的國家。以色列國會最近通過一項宣言，拒絕在以色列國會所謂的以色列土地（意指約旦河以西的土地）上建立巴勒斯坦國。

以色列議會堅決反對在約旦河以西建立巴勒斯坦國。在以色列土地的中心建立巴勒斯坦國將對以色列國及其公民的生存構成威脅，使以巴衝突永久化，並破壞該地區的穩定。



把約旦河以西的土地稱為「以色列土地的心臟」是令人驚嘆的。以色列是約旦河以西土地的一部分，而非整片土地。國際法院（ICJ）最近裁定，以色列對巴勒斯坦土地（截至1967年6月4日，即1967年6月戰爭之前以色列邊界以外的土地）的佔領明顯是非法的。聯合國大會最近以壓倒性的票數支持國際法院的裁決，並呼籲以色列在一年內撤出巴勒斯坦領土。

圖為2024年9月2日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行記者會，表示不會放棄控制費城走廊。（Reuters）

值得回憶的是，當大英帝國於1917年承諾在鄂圖曼巴勒斯坦建立猶太人的家園時，巴勒斯坦阿拉伯人約佔人口的 90%。在1947年聯合國分治計劃時，巴勒斯坦阿拉伯人口約佔人口的 67%，雖然分治計劃只建議給予阿拉伯人44%的土地。現在以色列宣稱擁有100%的土地。

以色列的厚顏無恥背後有許多原因，其中最重要的是美國軍事力量對以色列的支持。如果沒有美國軍事力量的支持，以色列不可能統治一個種族隔離的政權，在這個政權下，巴勒斯坦阿拉伯人佔了將近一半的人口，卻沒有任何政治權力。後代子孫將會驚訝地回顧以色列遊說集團成功地操縱美軍，嚴重損害美國的國家安全與全球和平。

內塔尼亞胡沒有告訴他的其他領袖（他們大多已離開會場，見以上Ｘ貼文）的是，摩西為通往應許之地制定了一條滅絕種族的道路（申命記第 31 章，Deuteronomy 31）：

[耶和華]要在你們之前滅絕這些民族，你們要剝奪他們的產權。約書亞是在你們前面過河的，正如耶和華所說的。「耶和華要毀滅他們，正如毀滅亞摩力人的王西宏（Sihon）和歐格（Og），並毀滅他們的地。」「耶和華必將他們交在你們面前，你們要照著我所吩咐你們的一切誡命去對待他們」。 申命記第31章；Deuteronomy 31

以色列的暴力極端份子相信，以色列有《聖經》的許可，實際上是宗教授權，可以摧毀巴勒斯坦人民。他們的聖經英雄是約書亞（Joshua），他是接替摩西的以色列統帥，領導以色列人進行種族滅絕式的征服。(內塔尼亞胡也提到了亞瑪力人，Amalek，是另一個上帝欽點的對以色列人的敵人進行種族滅絕的案例，明顯是在向他的原教旨主義追隨者 「吹口哨」）。

以下是約書亞征服希伯倫的聖經記載（約書亞記 10，Joshua 10）：

約書亞和以色列全軍從以革倫（Eglon）到希伯倫（Hebron）去，與希伯倫交戰。他們攻取了那城，用刀擊敗了那城和它的王，並所有的城和城中的人。他照對以革倫所行的一切，不留一個活口。他徹底毀滅了那城和城中所有人。 約書亞記 10；Joshua 10

這個種族滅絕的記載有很深的諷刺意味。它幾乎肯定與歷史不符。沒有證據顯示猶太王國是從種族滅絕中產生的。最有可能的是，它們是由當地迦南人（Canaan）族群採用早期形式的猶太教而產生的。猶太教原教旨主義者堅持公元前６世紀的文本，而該文本很可能是對幾個世紀前所稱事件的神話重構，也是古代近東政治中常見的一種政治誇張形式。

問題在於21世紀的以色列政客、非法定居者和其他原教旨主義者，他們建議依據公元前6世紀的政治宣傳來生活，並且進行殺戮。

2024年9月12日，在以色列襲擊加沙中部努塞賴特（Nuseirat）後，巴勒斯坦救援人員從廢墟下營救一名兒童。（Reuters）

以色列的暴力原教旨主義者與現今可接受的國策和國際法脫節了約2,600年。以色列有義務遵守《聯合國憲章》和《日內瓦公約》，而不是《約書亞書》。根據最近的國際法院判決和支持該判決的聯合國大會決議，以色列必須在未來12個月內撤出被佔領的巴勒斯坦土地。根據國際法，以色列的邊界是1967年6月4日的邊界，而不是幼發拉底河到地中海的邊界。

以色列的暴力原教旨主義者與現今可接受的國家策略和國際法脫節了約2,600年。



國際法院的裁決和聯合國大會的投票並非針對以色列國家本身。它只是針對極端主義的裁決，事實上是針對分裂兩邊的極端主義和惡意的裁決。現在有兩個民族，各自擁有大約一半的總人口（兩個族群內部也不乏社會、政治和意識形態的分歧）。國際法要求兩個國家和平共處。

以色列總理內塔尼亞胡7月24日在美國國會發表講話前夕，有支持巴勒斯坦的民眾到華盛頓國會山莊附近集會，抗議對方來訪。（Reuters）

最好的解決方案是兩個國家、兩個民族和睦相處，並從彼此身上汲取力量，這是我們應該努力爭取和希望早日實現的。然而，在那之前，實際的解決方案將是維和人員和強化邊界，以保護雙方免受對方的敵意，但雙方都有機會繁榮。完全不能容忍和非法的現狀是以色列殘暴地統治巴勒斯坦人民。

無論以色列議會是否願意，希望很快就會有一個主權獨立的巴勒斯坦國。這不是以色列的選擇，而是國際社會和國際法的授權。越早歡迎巴勒斯坦國成為聯合國的會員國，讓以色列和巴勒斯坦的安全都得到聯合國維和人員的支援，這個地區就能越早實現和平。

本文轉載自Common Dreams, 香港01編譯。