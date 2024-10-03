荒唐而雙標的西方　對以色列禁聯合國秘書長靜默

當地時間10月2日，以色列外交部長卡茨（Israel Katz）在其社交媒體賬號上宣佈，已決定將聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）列入不受以色列歡迎的人員名單，並禁止其入境以色列。

卡茨聲稱：「任何不能毫不含糊地譴責伊朗對以色列發動襲擊的人，都不配踏上以色列的土地。這位聯合國秘書長是反以色列的，他為恐怖分子、強姦犯和殺人犯提供支持。」其所指的就是在10月1日，伊朗針對以色列的軍事報復。按照以色列多家媒體報道，伊朗革命衛隊向以色列全境發射超過400枚彈道導彈。



聯合國秘書長被一國禁止入境，這在聯合國歷史上應屬首次。以色列再一次讓世界瞠目結舌。

以色列做出這個決定有違外交禮儀，是對聯合國的蔑視。既然如此，以色列退出聯合國不是更好嗎？以色列現在是極盡瘋狂，在中東說打誰就打誰，與整個阿拉伯世界為敵還不夠，滿世界拉仇恨。眾所周知，聯合國是世界上最大的最具國際代表性的政府間組織，其目的是維護國際和平與安全，各國之間發展友好關係，促成國際合作，並協調各國行動的中心。以色列將聯合國秘書長古特雷斯列為不受歡迎的人並禁止其入境以色列，挑釁的是整個國際關係秩序。

以色列外長卡茨（Israel Katz）在X賬號上宣佈禁止聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）入境以色列：

事實上，以色列與古特雷斯積怨已久。去年10月，哈馬斯突然襲擊以色列造成大量人員傷亡，並帶走大量人質後，古特雷斯說，必須意識到哈馬斯的襲擊不是憑空發生的，巴勒斯坦人民被令人窒息地佔領了56年，他們的土地一步步被定據點吞噬。古特雷斯的言論引起了時任以色列外長科恩（Eli Cohen）的不滿。他展示被哈馬斯綁架的以色列人質的照片，質疑古特雷斯是在同情恐怖分子、漠視以色列婦孺的遭遇。

科恩說，「他們只是很多孩子、嬰兒當中的很少一部分，他們沒有看過邪惡，沒有導致邪惡，但卻遭受邪惡，成了受害者，這些孩子目睹了無法用語言形容的一切。秘書長先生，你生活在什麼世界，肯定不是我們的世界。」科恩呼籲文明世界支持以色列消滅哈馬斯，並表示自身生存受威脅的時候不會停火，科恩也取消了當天與古特雷斯的會面。以色列常駐聯合國代表埃丹更是要求古特雷斯辭職。

在美國紐約的聯合國總部。（Reuters）

要知道，既使在美蘇爭霸的冷戰時期，美蘇也沒有針對秘書長的行為，最嚴重時是美國繞過安理會對南聯盟空襲。以色列開創先河，表面上針對聯合國秘書長本人，實際上在羞辱聯合國。以色列多次無視聯合國的決議，發動無差別的空襲，學校、醫院、聯合國人道機構都不放過，使用聯合國規定的禁用武器，肆無忌憚的定點清除包括哈馬斯、黎巴嫩真主黨、伊朗等多國的高級領導，甚至還把民用產品尋呼機當恐襲工具⋯⋯這些行為不僅違反聯合國憲章和安理會決議，突破作為國家的基本底線。

要論全世界誰最狠，以色列排第二，估計誰都不敢排第一。然而，諷刺的是，西方國家抗議了嗎？除了中、俄、西班牙明確表達支持聯合國秘書長工作外，鴉雀無聲。

以色列總理內塔尼亞胡9月27日在聯合國大會第79屆會議上發表講話時，各代表團紛紛離場抗議:

這個荒唐而雙標的世界。伊朗對以色列發動報復襲擊，西方眾口一詞指責伊朗，甚至伊朗瞄準的以色列軍事基地、摩薩德總部，在西方媒體口中，旁邊都有密集的居民住宅區，伊朗你怎能這樣做？但當以色列空襲真主黨、哈馬斯目標時，所有指責撲面而來，這些目標都躲藏在密集居民區裏，他們拿居民當人盾……完全不同的標準。

更要知道，以色列遭遇了重創，但加沙和黎巴嫩卻已是血流成河。加沙方面，以軍掃蕩近一年，4萬多人死亡，其中絕大多數是兒童，200萬加沙人，正生活在一個死亡大監獄裏；黎巴嫩方面，以軍已打死1000多人，約100萬黎巴嫩人正流離失所。誰是最大的受害者？