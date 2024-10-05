濫用國家暴力——以色列、伊朗認知戰的最大短板

伊朗對以色列發動報復性襲擊，共發射了近按200枚導彈。伊朗說，這些導彈有90%擊中目標，包括兩架F35戰機，給以色列製造了致命損失，如果以色列對伊朗的行動做出回應，以方將面臨「毀滅性打擊」。

以色列說，這些導彈根本沒用，以色列和美國早就發出了襲擊警報，人都鑽到地洞去了。伊朗耗費了近200枚導彈，以色列一個人員傷亡也沒有，反而有5個伊朗軍人因為導彈發射事故喪命，1個巴勒斯坦人在火箭殘骸砸死。

以色列還說，以軍的防禦和進攻力量始終處於「最高戰備狀態」，這些導彈絕大部分都被以色列和美國的聯盟防禦系統攔截了，只有少量落在了以中部和南部地區。

事實上的襲擊與防禦效果怎樣，可能連當事國自己都不完全知道。反正從從伊朗一直以來表現的戰爭能力和總喜歡誇大其詞的觀察看，伊朗說有90%的導彈擊中目標是很難讓人相信的。90%擊中目標是什麼概念？那是中美英德這些國家的高科技軍隊都很難達到的目標水平，伊朗的導彈技術怎麼可能做到？

至於以色列，連軍事技術方面的分析推理都不用，光看網上那些由普通網民拍攝的導彈軌跡視頻和落地爆炸視頻，就知道絕大部分導彈被攔截的說法純粹是鬼話。

以色列美國因為提前得到襲擊情報，又有一定的技術優勢，攔截掉一部分伊朗導彈是可能的，說絕大部分導彈被攔截，從網上隨處可見的視頻看，明顯與事實不符。

2024年10月2日，美國海軍第六艦隊（United States Sixth Fleet）在社交媒體X上公開，兩艘驅逐艦協助以色列攔截伊朗導彈的影片。（X@USNavyEurope）

所以，伊朗和以色列對說法都不可信，無論以色列還是伊朗，都沒有說真話。兩國都在試圖通過誇大本國戰績，隱藏於自身不利的消息來影響輿論，從而達到鼓舞本方士氣、打擊敵方士氣的作戰效果。

在非傳統戰爭研究領域，這種行為被稱為認知戰，屬於訊息戰的一個分支，是現在代網絡訊息社會很重要的一個作戰戰場，其意義有時候甚至比戰場本身都大。

一般認為，在這個戰場上，因為以色列有強大的技術優勢和訊息滲透能力，加上美西方在國際輿論場具有極強的議題制定能力，伊朗處於相對劣勢。而且伊朗因為深受伊斯蘭意識形態影響，政府與主要宗教人物壟斷了國家政治權力，且和一般威權國家一樣具有國家暴力迷思，較少有公民權利與自由意識，習慣於以暴力壓制國內不同主張，在社會管理上比較嚴厲保守，不注重保護婦女與弱勢群體權益，也經常授人以柄。

伊朗的這個弱點即便在中文網路上也飽受爭議。可以說，在美伊、伊以衝突中，伊朗受到的國際批評，大都可以從其失敗的國內政治與治理上找到根源。一個在國家治理上過於迷信國家暴力、不注重保護公民權利、習慣於壓制社會表達的政府，必然是合法性、認受性不足的政府，在國際上往往也難以得到認同。

現代政治不同於傳統政治的一個特點，就是它形成了一些普遍的進步價值觀念，一國政府如果違背這些價值觀念，不尊重人民的天賦之權，對人民濫用國家暴力，就算它以自身制度意識形態的獨特性為藉口進行再多解釋，也無法得到國際社會的普遍認同，甚至連本國人民都不會認同。

伊朗大選：2024年6月28日，伊朗德黑蘭，伊朗婦女在投票站排隊投票。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗宗教政治的這個先天弱點，是其在認知戰中需要克服的最大短板。如果這個短板克服不了，那麼在和以色列、和美西方的認知戰中，它將會永遠處於被動狀態。

那麼，以色列認知戰短板是什麼呢？

很不幸，也是對國家暴力的迷思。只不過相對於伊朗刀口朝內的國家暴力，以色列迷信的是刀口朝外、朝向其它國家和人民的國家暴力，是以武力為依託，侵奪其他國家土地和權益、剝奪其他國家人民生命財產為形式的國家暴力。

以色列作為一個國家存在其實是個極其遙遠的歷史故事，後來他們失去了自己的國家，滿世界流浪，直到在二戰中被希特勒德國屠殺獲得了普遍的國際同情，才在戰後在英美支持下，以聯合國決議方式在目前這個地方獲得了一個容身之地。

悲劇的失國故事，滿世界流浪的悲催經歷，被希特勒關進集中營打死屠殺的傷痛，本來應該讓猶太人更能體會到失去家園、被驅趕、被屠殺的痛，應該更具人道和悲憫精神，想辦法與人和諧相處。

可是你看看猶太人在這個地方定居建國之後都幹了些什麼事？是怎麼對待原來生活在這片土地上的巴勒斯坦人的？

回顧這幾十年來以色列在區域的擴張過程，可以說就如癌細胞一樣不斷擴散，從一開始的一小塊土地，不斷擴張，侵佔了原屬巴勒斯坦人的絕大部分土地，反過來搞得巴勒斯坦人無家可歸。

別的不說，就加沙這個地方，200多萬人被關在365平方公里的貧瘠土地上，周邊軍警林立，機槍密佈，水、食物、藥品等必需品嚴重匱乏，和集中營有什麼不同？僅僅這次巴以衝突，就有多達四萬多巴勒斯坦人在以色列的炮火中喪命，而且大部分是婦女和兒童，這種帶有國家恐怖主義色彩的殘暴，和納粹有什麼兩樣？

2024年9月12日，在以色列襲擊加沙中部努塞賴特（Nuseirat）後，巴勒斯坦救援人員從廢墟下營救一名兒童。（Reuters）

而事實上遭到以色列暴力對待的又何止巴勒斯坦人民，周邊的那些阿拉伯國家，特別像是黎巴嫩、敘利亞等，哪個沒有被以色列暴力對待過？伊斯蘭原教旨恐怖主義確實是個令人頭疼的問題，但反過來，以色列的行為，算不算更有組織的國家恐怖主義？

認知戰再厲害，終究是一種人為的認知扭曲，它縱然可以在一定程度上扭曲真相，但基本的客觀現實是無法改變的。以色列對區域國家和人民濫用暴力，在這場巴以衝突中就受到了世界各國的普遍譴責，包括二戰後長期持親以立場的英法德等國，當年通過決議建立了以色列的聯合國，也就此對以色列進行了嚴厲譴責和警示。這種普遍公憤已經不是認知戰能扭轉了。

以色列軍事和科技實力領先周邊國家，後面還有世界頭號強國美國全力支持，它當然可以為所欲為。但風水是輪流轉的，人類歷史沒有任何一個國家會永遠強大，再強大的國家也都會有衰敗崩潰的一天。如果那一天到來，以色列失國故事還會在中東上演嗎？到那個時候，認知戰能救以色列嗎？