從印度洋撤離 英國人做了一個「遲來的正確決定」

英國10月3日宣布正式放棄位於印度洋一處殖民地——查戈斯群島（Chagos Islands），並將其歸還給毛里求斯（Mauritius）。



查戈斯群島位於印度洋正中心，處於國際航空海運要道，具有非常重要的戰略價值。在18世紀前，該群島曾屬於毛里求斯的領土。自1814年以來，英國以殖民佔領的方式，一直控制着該地區。其中最大的島嶼，迪戈加西亞島（Diego Garcia），被英國在1966年租借給美國，建立成為美國的重要軍事基地。當地居民則被驅逐至毛里求斯和塞舌爾（Seychelles）。

在自身實力已經不足以支撐其殖民霸權的情況下，拉美國入夥，通過傍霸美國維持國際存在，是二戰後英國的慣常做法，在很多原屬英國的殖民地，英國人都以類似方式將殖民權益部分讓渡給了美國。

但是在毛里求斯人民的長期不懈的鬥爭，迫使英國最終還是決定永久放棄這片島嶼。而且英國政府還表示，他們將與毛里求斯簽署的條約將彌補歷史錯誤，並對該島原住民的未來作出承諾。

美國勸英國說，這地方太重要了，位於印度洋正中心，如果英國放棄，中國可能會利用這個地方開發為軍事基地，但是英國政府還是獨立作出了放棄決定。

不過，英毛雙方還是達成了協議，協議中明確，未來99年，英美兩國的軍事基地仍然有繼續在島上運行的權利，理由是「保障地區和全球安全」。

此外，英國還將和毛里求斯一起在查戈斯群島開展環境保護、海上安全、打擊非法捕魚、非法移民、毒品和人口販運方面的合作。明面上，英毛的共同目標是確保和保護世界上最重要的海洋環境之一，實際上對毛里求斯而言，就是不完全的主權回歸。

查戈斯群島：查戈斯人自1970年代被全數迫遷後流落異鄉，並被英國禁止回島。他們多年來積極爭取回島的權利。（路透社）

不過這也是沒辦法可以理解的地方，一方面多年的殖民佔領確實讓該群島居民與英國建立起了感情聯繫，另一方面，對毛里裘斯而言，能收回主權到這個地步已經相當不錯了。毛里裘斯不是中國，不可能像中國收回香港一樣通過政治談判收回全部主權，若對比阿根廷通過戰爭也未能從英國手裏收回福克蘭群島（Falkland Islands），毛里求斯能讓英國把群島部分主權移交已經很不錯了。

查戈斯群島的移交讓很多人感慨於英帝國的衰落，嘲笑英國又失去了一塊在印度洋看日落的地方，日不落帝國已經落得差不多了。

不過我們在感慨於英帝國衰落的同時，也必須承認英國這是做了一個符合於自身實力地位的正確決定。儘管這個決定有些遲到。

在英國脫歐之前，前首相馬卓安（John Major）對英國現在的實力地位一個評價，他當時說「近幾十年裏，我們一直用在國際事務裏發揮着『超越體量』的影響安慰自己。我認為的確如此——但那是已經是過去了。」

「在全球近80億的人口當中，英國人口不到1%。」「雖然我們現在是二流大國裏面的佼佼者，但在接下來的半個世紀裏，無論我們如何努力，狹小的國土面積和人口規模都將使我們有可能被那些大得多的國家超越。」

中國人常說「自知者明」，馬卓安對英國實力地位的這個評論，就是其明智的地方。同樣明智的還有當年願意通過談判方式把香港移交回中國的戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）。

其實二戰後，隨着霸權轉移到大西洋對岸的美國，英國上層的政治精英們就已經很明智地認識到了這一點。全球霸權在英美兩國間的轉移，也因此成為人類歷史難得的以和平方式完成霸權轉換的一次。倒是有不少原屬英國殖民地的人，到現在還沒有認識到這個事實。

查戈斯群島回歸毛里求斯，是又一次很好的提醒。