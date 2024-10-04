英國查戈斯群島主權移交毛里求斯　英外交大臣：保留軍事基地99年

英國10月3日表示，將放棄查其對查戈斯群島（Chagos Archipelago）的主權，並移交非洲國家毛里求斯（Mauritius）。英國外交大臣林德偉（David Lammy）稱，協議保障英方至少在未來99年，能繼續使用主島迪戈加西亞島（Diego Garcia）上的英美聯合空軍基地。協議同時還允許毛里求斯重新安置之前被迫撤離的島民。



路透社3日報道，林德偉表示，查戈斯群島是英國在非洲的最後一個海外領土，並強調協議解決相關主權爭議。

他續稱，迪戈加西亞島上的空軍基地的戰略意義巨大，能充當遠程轟炸機的起飛點，而協議確保英國至少在未來99年能繼續使用基地。

圖為2024年7月5日，英國倫敦，新任英國外交大臣林德偉（David Lammy）在選舉結果公布後離開唐寧街首相府。（Reuters）

報道稱，查戈斯群島自1814年以來一直為英國所控制。英方在1970年代初，將約2,000名島民驅逐到毛里求斯和塞席爾群島，以在迪戈加西亞島上建立空軍基地。

協議雖允許毛里求斯在查戈斯群島重新安置島民，但將迪戈加西亞島排除在外。

查戈斯群島自1814年以來一直為英國所控制。圖為其主島迪戈加西亞島（Diego Garcia）的航拍照片。（Reuters）

國際法院2017月11日發布的諮詢意見稱，英國是「非法」佔有查戈斯群島。116個國家2019年支持聯合國大會決議案，呼籲英國終止其對群島的非法佔有。