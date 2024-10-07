為特朗普站台疾呼 馬斯克不擔心被報復嗎？

美國共和黨總統候選人特朗普7月5日回到他遇刺的賓州巴勒特舉行集會，這次特朗普和聯邦特勤局都接受了上次槍擊案教訓，特勤局加大了現場維安力度，特朗普也在演講台上架起了一圈防彈玻璃。

不過特朗普回到大難未死的福地，媒體並沒有太關注他說了什麼，大家把焦點都放到了他邀請來的嘉賓，科技巨頭、Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）身上。

馬斯克不僅參加了集會，還為特朗普做了開場演講。馬斯克在開場白中說明了這次大選的重要性，他說明幾點，第一，這次大選是他認為美國人人生中最重要的一場選舉，只有特朗普上台才能捍衛美國憲法和民主制度，如果民主黨上台就完了。

第二，如果民主黨如果再次當選，那麼美國的整個政治版圖就會發生根本性改變。發生根本性改變的意思是以後美國就會像台灣或新加坡一樣，雖然表面上是兩黨制但實質上卻一黨獨大，共和黨不僅再無執政機會，而且還會失去對民主黨的制衡能力。

此外，馬斯克在演講中還大力稱讚了特朗普的品質，說「一個人的真正品格是看他在逆境中的表現。我們曾經有一位總統連樓梯都爬不上去，還有一位總統在遭遇槍擊後依然揮拳慶祝……所以，大家希望誰來代表美國呢？」

美國大選：10月5日，馬斯克現身特朗普的拉票活動。（Reuters）

如此公開、坦率、自願站出來支持共和黨和特朗普，馬斯克是科技巨頭中的第一人。另一位在這次大選中也轉向支持特朗普的科技巨頭是Meta的朱克伯格，不過朱克伯格支持特朗普有被威脅的味道，他是在特朗普多次嚇唬說如果當選就讓他一輩子在監獄裏度過後，才背刺民主黨拜登政府，轉變為特朗普的支持者。

而其它那些資本家和科技巨頭，為避免下錯注被打擊報復，一般都立場晦暗不明，多采取兩邊下注的方式，避免單邊站隊選錯人可能產生的風險。

所以，馬斯克這樣賭風險其實還是蠻大的，他這樣至少賭上了未來四年。因為如果民主黨賀錦麗當選，他和他的公司在接下來至少四年一定會很難受。

那麼這就說明了一個問題，儘管馬斯克投注特朗普有報「私仇」的成分，他在這場選舉中下如此大賭注去賭特朗普贏，真的就沒有從個人風險和投資版圖的風險考慮嗎？

作為這麼龐大的一個科技巨頭，這種沒有經過計算，單憑個人好惡就如此冒險的可能其實並不大。馬斯克這個人你如果看看他的成功過程就能發現，他其實並不是一個沒有把握就隨便冒險的人，在每次冒險的背後其實都有一些洞察走勢的獨到判斷。

儘管政治和商業投資不同，但在一些基本面對人的素質要求是一致的。換成賀錦麗後，民主黨的民調一直在上升，總體的支持率已經超過特朗普，在一些關鍵搖擺州也實現了逆轉，但考慮到媒體及民調機構的政治偏向性，也許馬斯克自有他的判斷標準，認為這些民調數據未必就完全準確。

馬斯克除了其實業家身份，還有一個身份是X的老闆，而X是個具有龐大用戶基數的社交媒體，其用戶數量之大足以對美國兩黨政治的版圖結構做出完整反映。他可能確實是從這個結構中感覺到了共和黨面臨的長期危險性，同時也認為目前的民意分佈仍然能反映出共和黨特朗普有更多贏得選舉的把握。