雙手沾滿鮮血的又何止內塔尼亞胡！

以色列會如何還擊伊朗的襲擊？是攻擊核設施還是攻擊軍事基地？以色列和伊朗會引爆中東大戰嗎？這些是連日來人們普遍關心的問題。沒錯，在加沙慘劇還未結束，黎巴嫩的衝突正在持續的情況下，輿論最關心的是以色列和伊朗之間是否會引發大戰。

這背後的邏輯很簡單，如果以色列和伊朗的戰爭全面爆發，美國無法置身事外，阿拉伯國家如何應對，其他的大國如何反應，種種事態都會受到影響。如果以色列和伊朗的你來我往沒能引爆為重大衝突，中東就沒有重大事態。

過去一年多，國際社會不缺對以色列的唾罵和譴責，中東國家比如沙特中斷了和以色列的和解談判，譴責以色列種族屠殺；土耳其譴責以色列的擴張主義，稱其行為像恐怖組織；南非起訴以色列種族滅絕；英法等國家站在道德高地考慮對以色列武器禁運；就連美國總統拜登也經常對內塔尼亞胡公開表達不滿，曾怒罵內塔尼亞胡「狗娘養的」。但這些不過是「口頭正義」。

2024年10月7日，耶路撒冷，圖為以色列民眾持帶有人質相片的橫幅與標語在街上紀念他們被綁1周年。（Reuters）

沒有人能夠阻止以色列進攻的腳步。加沙四萬多人死亡，百萬人流離失所，黎巴嫩之戰已經打響，這對大多數國家來說不是問題。其影響範圍僅限於以色列加沙黎巴嫩。戰事如果不擴大為以色列和伊朗的全面戰爭，幾乎會在國際社會的默許之下進一步發酵。

為什麼以色列的暴行得以暢通無阻？是聯合國的無能，還是安理會五常的失職？在當今國際格局下，聯合國安理會出現中俄與英法德的明顯站隊分野。中東傳統上屬於美國的勢力範圍，中俄與美國的爭奪沒有那麼激烈。美國不作為的情況下，其他大國很難做出可能對抗美國的國際行為。

美國在猶太財團的支持下不得不把偏袒以色列當成是政治正確，就連阿拉伯國家亦沒有出面為加沙人民和黎巴嫩人民主持正義。說到底，在地區國家看來這是伊朗支持的兩股力量和以色列的較量，是地區代理人戰爭。戰爭能夠打多久，取決於伊朗對黎巴嫩真主黨和哈馬斯的支持能夠持續多久，取決於以色列還想打多久。

圖為以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左1）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右1），二人就法國停止提供以色列武器以及加沙地帶和黎巴嫩境內交火一事通電話。（Reuters）

以色列利用猶太人的影響力成功劫持了美國。有美國，就沒有國家敢真正動以色列，這是這個國家的精準算計。黎巴嫩真主黨和以色列有糾紛，但是以色列直接就地面進攻了黎巴嫩，黎巴嫩的主權根本不在以色列考慮範圍之內。巴勒斯坦和以色列之間的問題早就有兩國方案，但以色列從未考慮讓巴勒斯坦獨立建國。以色列靠武力站穩腳跟，抓住一切可利用的機會打擊了伊朗支持的什葉派之弧。

真理的範圍從來沒有超出大炮的射程範圍。弱國不只是沒有外交，弱者就謀求連生存的機會都很渺茫，弱肉強食在中東就是這麼赤裸裸。道德已經蒼白，國際法早就已經失效。以色列固然可恥，但是雙手沾滿鮮血的，又何止以色列！

是美國，是中俄英法，是沙特，是埃及，是土耳其......在這個世界上，那些對以色列奉行綏靖政策的號稱負責任的大國，沒有誰是無辜的。斷壁殘垣、血流成河，隆隆炮聲下，公平正義得不到伸張，正義善良得不到彰顯，求生被迫演化為復仇的怒火，這樣的人間煉獄的存在，是對民主的諷刺，是對大國的嘲笑。

以色列與一群血海深仇的人為鄰，美國從中東戰略轉移時留下了隨時會打起來的小弟，阿拉伯國家在奔向新前景時丟下了那群連活着都是奢望的同族兄弟，域外國家謀劃着到中東尋求發展利益......事實終將證明，在中東沒有哪個國家可以高枕無憂。迴旋鏢總會到來。