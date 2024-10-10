雙手沾滿鮮血的又何止內塔尼亞胡！
以色列會如何還擊伊朗的襲擊？是攻擊核設施還是攻擊軍事基地？以色列和伊朗會引爆中東大戰嗎？這些是連日來人們普遍關心的問題。沒錯，在加沙慘劇還未結束，黎巴嫩的衝突正在持續的情況下，輿論最關心的是以色列和伊朗之間是否會引發大戰。
這背後的邏輯很簡單，如果以色列和伊朗的戰爭全面爆發，美國無法置身事外，阿拉伯國家如何應對，其他的大國如何反應，種種事態都會受到影響。如果以色列和伊朗的你來我往沒能引爆為重大衝突，中東就沒有重大事態。
過去一年多，國際社會不缺對以色列的唾罵和譴責，中東國家比如沙特中斷了和以色列的和解談判，譴責以色列種族屠殺；土耳其譴責以色列的擴張主義，稱其行為像恐怖組織；南非起訴以色列種族滅絕；英法等國家站在道德高地考慮對以色列武器禁運；就連美國總統拜登也經常對內塔尼亞胡公開表達不滿，曾怒罵內塔尼亞胡「狗娘養的」。但這些不過是「口頭正義」。
沒有人能夠阻止以色列進攻的腳步。加沙四萬多人死亡，百萬人流離失所，黎巴嫩之戰已經打響，這對大多數國家來說不是問題。其影響範圍僅限於以色列加沙黎巴嫩。戰事如果不擴大為以色列和伊朗的全面戰爭，幾乎會在國際社會的默許之下進一步發酵。
為什麼以色列的暴行得以暢通無阻？是聯合國的無能，還是安理會五常的失職？在當今國際格局下，聯合國安理會出現中俄與英法德的明顯站隊分野。中東傳統上屬於美國的勢力範圍，中俄與美國的爭奪沒有那麼激烈。美國不作為的情況下，其他大國很難做出可能對抗美國的國際行為。
美國在猶太財團的支持下不得不把偏袒以色列當成是政治正確，就連阿拉伯國家亦沒有出面為加沙人民和黎巴嫩人民主持正義。說到底，在地區國家看來這是伊朗支持的兩股力量和以色列的較量，是地區代理人戰爭。戰爭能夠打多久，取決於伊朗對黎巴嫩真主黨和哈馬斯的支持能夠持續多久，取決於以色列還想打多久。
以色列利用猶太人的影響力成功劫持了美國。有美國，就沒有國家敢真正動以色列，這是這個國家的精準算計。黎巴嫩真主黨和以色列有糾紛，但是以色列直接就地面進攻了黎巴嫩，黎巴嫩的主權根本不在以色列考慮範圍之內。巴勒斯坦和以色列之間的問題早就有兩國方案，但以色列從未考慮讓巴勒斯坦獨立建國。以色列靠武力站穩腳跟，抓住一切可利用的機會打擊了伊朗支持的什葉派之弧。
真理的範圍從來沒有超出大炮的射程範圍。弱國不只是沒有外交，弱者就謀求連生存的機會都很渺茫，弱肉強食在中東就是這麼赤裸裸。道德已經蒼白，國際法早就已經失效。以色列固然可恥，但是雙手沾滿鮮血的，又何止以色列！
是美國，是中俄英法，是沙特，是埃及，是土耳其......在這個世界上，那些對以色列奉行綏靖政策的號稱負責任的大國，沒有誰是無辜的。斷壁殘垣、血流成河，隆隆炮聲下，公平正義得不到伸張，正義善良得不到彰顯，求生被迫演化為復仇的怒火，這樣的人間煉獄的存在，是對民主的諷刺，是對大國的嘲笑。
以色列與一群血海深仇的人為鄰，美國從中東戰略轉移時留下了隨時會打起來的小弟，阿拉伯國家在奔向新前景時丟下了那群連活着都是奢望的同族兄弟，域外國家謀劃着到中東尋求發展利益......事實終將證明，在中東沒有哪個國家可以高枕無憂。迴旋鏢總會到來。