以巴衝突周年｜拜登賀錦麗重申支持以色列　斥哈馬斯突襲恐怖殘暴

美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）對一年前哈馬斯血腥襲擊的遇難者表示哀悼，同時對以色列隨後的加沙行動，造成巴勒斯坦平民重大傷亡深表遺憾。



圖為2024年10月7日，哈馬斯突襲擊以色列一周年，美國國會大廈附近的紀念活動，展示料仍被哈馬斯扣押的人質照片。（Reuters）

法新社報道，本輪以哈衝突星期一（10月7日）持續整整一年，拜登和賀錦麗當天發表聲明，強調對美國與以色列軍事聯盟的承諾。

拜登說：「在這個莊嚴的紀念日，讓我們見證（2023年）10月7日襲擊事件難以言喻的殘暴，也見證那一天被奪走的生命的美麗……歷史也將記住10月7日，這對巴勒斯坦人民來說是黑暗的日子，因為哈馬斯在這一天發動了衝突。」

美國是以色列的堅定盟友，在衝突中堅決捍衛以色列的自衛權，但也多次呼籲以色列盡力確保加沙平民的安全。

拜登表明，過去一年的衝突中，有太多的平民遭受了太多的苦難。「一年後，副總統賀錦麗和我仍然完全致力於猶太人的安全、以色列的安全和生存權」。

圖為2024年10月5日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在美國北卡羅來納州視察風災造成的損失。（Reuters）

賀錦麗在聲明中說，她永遠不會忘記2023年10月7日的恐怖，她為以色列人民的損失和痛苦感到難過，也對加沙過去一年來的死亡和大規模破壞感到心碎。

她強調，她將始終為巴勒斯坦人民爭取實現尊嚴、自由、安全和自決的權利而奮鬥。

此外，以色列近期也加大了對黎巴嫩真主黨的打擊力度，進一步加劇中東地區日益緊張的局勢。

賀錦麗說：「我們也仍然相信，通過外交途徑解決以色列和黎巴嫩邊境地區衝突，是恢復持久和平的唯一途徑。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

