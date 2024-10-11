以色列正在犯下人類最應該鄙視的罪行

戰爭已經持續了一年多仍然沒有停下來的意思。以色列給出的解釋是對恐怖組織只有你死我活。哈馬斯和真主黨都是恐怖組織，所以就應該消滅他們。但是以色列應該看到哈馬斯不代表所有的巴勒斯坦人，真主黨不等同於黎巴嫩。

加沙衝突造成百萬人流離失所，四萬多人死亡，這不是在消滅哈馬斯，而是針對所有生活在加沙的巴勒斯坦人民的屠殺，是種族滅絕。沒有人否認以色列自衛的權力，但是也沒有人賦予以色列幾無差別針對平民進行攻擊的權力。

在衝突一周年之際，以色列舉行了大規模的紀念活動。他們紀念1200多名死於2023年10月7日的以色列人民，為被抓走的251名人質的命運感到悲痛。他們稱以色列從來沒有像2023年10月7日那樣在一天之內遭受如此慘重的損失。

2024年10月6日，以色列繼續攻擊黎巴嫩首都貝魯特南部市郊，濃煙衝上高空（REUTERS）

但是以色列不應該忘記，以色列遠程引爆了黎巴嫩裝有炸彈的傳呼機和無線電，第一天就殺死了大約600名黎巴嫩人，包括許多平民。1200多以色列人和過去一年有四萬多人巴勒斯坦人喪生比起來是天壤之別。以色列人受到的影響和加沙兩百多萬人流離失所相比是小巫見大巫。人，生而平等，以色列在加沙進行的反擊，早就超過了應有的尺度。

加沙戰爭中，一會讓加沙人民從這個地方離開，一會讓他們從那個地方撤離，彷彿以色列要開打的時候巴勒斯坦人有義務離開為以色列騰出戰場。以色列忘記了他們是在巴勒斯坦人的家園開戰，將他們賴以生存的地方轟炸得體無完膚。據聯合國有關機構統計，67.6%的加沙農業用地遭破壞，至少87%的學校建築受損，只有一半的醫院部分運營，約80%的加沙人口依賴人道援助，成千上萬人面臨飢餓和疾病威脅。

「這裏將沒有電、沒有食物、沒有燃料，一切都將關閉……」這是戰爭一開始以色列下達的圍困加沙的命令。9月底，以色列總理內塔尼亞胡在聯合國堅稱加沙人擁有他們所需的所有食物。但世人皆知這不是事實。在他發表講話前幾天，聯合國人道主義機構簽署了一份宣言，要求結束「加沙令人震驚的人類苦難和人道主義災難」。

在持續轟炸和日益不人道的條件下，加沙平民多次流離失所，並被迫棲身在難民營中，而過度擠迫將令他們患病風險大增。（無國界醫生提供）

生活在加沙的人們，從生死線上掙扎起來的人們，眼中不可能沒有仇恨。以色列永遠也不要指望那些親人死於以色列襲擊的巴勒斯坦人平靜地接受現狀。以色列用武力捍衛了未來一二十年的和平，卻埋下了永久的更加根深蒂固的衝突的種子。內塔尼亞胡政府贏得了戰術上的勝利，卻在戰略上失敗了。當一些人為生存提心吊膽時，以色列人永遠不會有酣睡好夢。當巴勒斯坦人生活在水深火熱時，以色列人的民主富足就是空中樓閣。

以色列應該明白，昨天的美國可以為了盟友在中東動武，今天的美國可以大吼一聲為盟友壯膽，未來的美國很有可能會讓盟友自己挑起重擔。美國從中東戰略轉移會有反覆，但是這個大趨勢不會改變。以色列真正的挑戰在於如何在沒有美國的加持時安身立命。當美國不再為以色列壯膽，試問，以色列真的能夠單獨挑戰敵國嗎？

巴勒斯坦這把利劍，不會一直高懸，利用他的，可以是伊朗，也可能是其他國家。以色列需要為更長遠的未來謀劃。大屠殺、種族滅絕，只會時刻提醒那些阿拉伯大國，他們連最弱小的兄弟都無法保護的恥辱。當美國勢弱無法提供保護時，以色列不要妄想犯下的罪行會被大國忽視忘記。