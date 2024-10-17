中東戰火未導致油價飆升，誰在操縱國際油價？

近日，俄羅斯記者、時政評論家奧利加·薩莫法洛娃（Olga Samofalova）在《觀點》網發表文章稱，全球石油價格最近以令人無法理解的方式沒有上漲，也幾乎未受任何風險影響，包括中東地區衝突、美聯儲降息和墨西哥灣颶風。

就在前一天，石油價格還下跌了2%。只有向以色列發射的數百枚火箭彈最終能夠使石油開盤價上漲。石油市場正在發生什麼？是誰在操縱價格？為什麼在操縱價格？現將文章摘譯如下，供參考。



近期，石油價格展現出驚人的韌性。周二早上，油價下跌了2%，至每桶近70美元，未受以色列真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）遭暗殺以來中東地區開始發生的嚴重衝突影響。直到晚上，情況才發生了變化：市場不能再不理會已經不是簡單的衝突，而是戰爭的開始。

到了晚上，布倫特原油價格自9月24日以來首次躍升至每桶75美元。在以色列軍方宣佈伊朗向該國發射導彈後，全球石油價格又漲了4%以上。以色列表示，伊朗向以色列發射了大約180枚彈道導彈，其中大部分被以色列國防軍攔截。事實上，石油價格本應至少在上周反彈，當時以色列加強了軍事襲擊，黎巴嫩的真主黨和哈馬斯領導人被擊斃，並襲擊了也門的胡塞武裝目標。這三個組織得到伊朗的支持，但全球市場卻對這一消息視而不見，儘管這通常足以引發價格上漲。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

霍爾木茲海峽石油運量約佔世界石油總量的10%至20%，約佔液化天然氣總量的20%。中東地區的軍事行動給封鎖霍爾木茲海峽或導彈進入霍爾木茲海峽帶來巨大風險，並將阻止裝載有石油和天然氣的船隻通過這條重要的動脈。這立刻會造成世界市場上的原材料短缺，以及石油和液化天然氣價格的飆升。因此，令人驚訝的是，市場本來一直在等待多達180枚導彈的發射來賭石油價格上漲，然而緊張局勢明顯升級的這些日子竟然如此平靜。近幾個月來，石油價格普遍較低。

「世界上正在發生各種不同的事件，但市場出於某種原因只注意到那些推動油價下跌的事件，而沒有注意到那些可能提高油價的事件。因為彭博社和路透社誇大了推動油價下跌的故事。為什麼？我認為這是為美國大選做準備。西方媒體主要站在民主黨一邊，而民主黨認為油價下跌很重要，這樣美國國內的燃料價格就會下降。而美國選民則認為，如果汽油價格變得更加便宜，那就等於說民主黨人執政更好。所以這也是贏得美國大選的重要工具。根據民意調查，賀錦麗和特朗普目前棋逢對手，因此任何工具都很重要」，俄羅斯政府直屬的金融大學、國家能源安全基金（FNEB）專家伊戈爾·尤什科夫（Igor Yushkov）說。

《金融時報》援引消息人士的話發表了一篇奇怪的文章，稱沙特似乎決定改變自身戰略。據稱，利雅得不再希望減產，因為現在重要的不是價格，而是數量，以確保市場份額不被競爭對手所削弱。據說沙特人有一些替代性的金融手段來應對低油價的困難期。專家指出，而對於市場來說，這會立即釋放出一個重要信號，即如果沙特停止限制石油開採量，那麼價格將馬上會下降——這就意味着現在應該在石油期貨變得更便宜之前出售出去。然而，尤什科夫懷疑沙特阿拉伯在幾周內是否能夠從根本上改變立場。因為早些時候計劃的10月份增產被推遲，只是為了提高油價，防止油價進一步下跌。

「市場也沒有注意到利比亞政府的部分政權實際上已經停止了石油的生產和出口，因為西方媒體聲稱很快就會達成協議，並沒有注意到墨西哥灣的颶風使70個採礦廠停工。這只是沒有得到媒體的報道。最後，西方媒體也沒有注意到美聯儲降息了，儘管這意味着大量資金流入大宗商品交易所，並被用於購買石油期貨。例如，在2008-2009年美聯儲利率超低時，油價飆升至每桶100美元以上。這一次，沒有人注意到這一點。但西方媒體卻一直不知疲倦在重複報道稱，中國的經濟形勢正在惡化，中國的原材料消費將減少。因此，我認為這是一個操縱市場以降低油價的政治事件」，尤什科夫說。事實是市場不會忽視伊朗發射導彈這一事件，當然不會受到美國和民主黨人的歡迎。

圖為2024年10月7日，以巴衝突滿一周年之際， 也門首都薩那（Sanaa）民眾集會聲援加沙。（Reuters）

鑑於如此強大的政治影響力，預測石油價格是件很複雜的事情。但俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克（Alexander Novak）9月30日信心滿滿地表示，油價將回升至每桶80美元左右。「我不認為過去幾周裏石油價格的波動有什麼問題。我們對此的觀察是常態化的，石油價格波動是常事。我相信價格總會回歸正軌，」諾瓦克說。他說，價格很難預測，但OPEC+協議已經生效。如果全球石油市場的情況需要這樣做，那麼協議將可能會以某種方式延長至2025年後。他認為，歐佩克+是一個有效的工具，有助於緩解市場波動。如果沒有OPEC+交易，市場將出現巨大波動。尤什科夫表示同意石油價格完全有可能會回到每桶80美元。

「2024年每桶布倫特原油將以75-85美元之間的價格結束。到2025年，布倫特原油價格可能會達到90美元，因為在全球央行寬鬆的貨幣政策背景下，全球經濟增長將開始加速，這意味着對碳氫化合物的需求將增加，「自由金融全球分析師弗拉基米爾·切爾諾夫（Vladimir Chernov）說。他還表示，如果有必要，俄羅斯將在12月左右削減石油產量或出口量，以維持國際黑金價格，因為這首先符合俄羅斯的利益。

「我認為，11月美國大選後，油價將不再受到政治壓力，並將上漲。如果油價走強至每桶80美元以上，OPEC+將在一兩個月後決定增產，這可能導致油價跌破80美元。在不久的將來，我們可能不會看到穩定的價格，」尤什科夫總結道。

本文轉載自「歐亞新觀察」微信公眾號，圖片為編者所加，內容有刪減。

原文題目：Запад манипулирует ценами на нефть ради собственной выгоды

原文出處：https://vz.ru/economy/2024/10/2/1290198.html

編譯：辰海波

