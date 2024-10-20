朝鮮半島局勢升溫背後的政治算計

朝鮮與韓國在政治上是絕對敵對國家，朝鮮已經立法，從法律層面上實現了與韓國敵對的基本法律依據；從現實層面看，朝鮮已經與韓國實現了物理斷聯，無論是通訊、交通全部切斷。朝鮮做得很決絕，就是要做好與美韓打一仗的準備。朝鮮半島的局勢突然達到了瀕臨開戰的地步，這是絕大多數人都沒想到的。也絕不能低估了這個可能性。這幾年黑天鵝滿天飛，戰爭總在不經意間爆發。



事實上，從俄烏戰爭爆發，到巴以衝突，再到現在中東幾條戰線，這就是戰爭會向外蔓延，中東、朝鮮半島都是可能的爆發點，當然也包括台海。其實，台海的形勢也很清楚，如果賴清德政府在美國的慫恿下越來越具挑釁性，北京的統一意志和決心早就決定了，必然會有行動，越縮越小的包圍圈軍演就是力證。要充分理解朝鮮半島的緊張局勢不是單純朝鮮半島的問題，是全球性的大國博弈問題，是霸權與反霸權的問題，只是這些當下的現實和歷史的現實融合在了一起而已。

先分析這一輪朝鮮半島升溫的原因。大背景就是之前韓國大選尹錫悅政府上台。尹錫悅上台後一方面追隨美國對華脫鈎斷鏈，一方面是敵視和挑釁朝鮮。這裏有一個背景是，尹錫悅政府當前焦頭爛額，支持率跌至20%左右。韓國正在發起一場彈劾運動，尹錫悅走投無路之下，只好禍水北引。

支持率為甚麼這麼糟糕？有兩方面，一方面他夫人及其家族醜聞不斷。金建希家族做地產的， 造巨額假存單騙取貸款、非法騙保，誇大工程造價，騙取政府資金，利用高速公路修建炒地皮⋯⋯各種醜聞不斷。9月19日，韓國國會通過了一項法案《金建希獨檢法案》，全稱是《關於任命獨立檢察官調查總統夫人金建希及其家屬操縱德意志汽車公司股價嫌疑的法案》。

就在10月2日，尹錫悅再次動用總統的否決權，否掉了在共同民主黨要求對金建希進行獨立調查的法案。這已經是第二次否決該法案了。更需要注意的是，這是尹錫悅就職之後，第24次行使否決權。雖然他有權這麼做，但假公濟私、以權謀私的形象已經傳開了。

韓國總統尹錫悅於2024年8月15日在首爾舉行的第79個民族解放日慶祝活動上發表演說。（Reuters）

另一方面韓國的民生出現了問題，不滿情緒日益高漲。尹錫悅上台後，外交上追隨美國，導致韓國的貿易環境惡化，出口導向型國家出現了貿易逆差。另外，對富人減稅的政策，導致了韓國歷史上最大規模的財政稅收銳減，政府出現了75.3萬億韓元的赤字。政府沒錢，不得不削減經費。一方面，削減研發經費；一方面剋扣軍隊的伙食。相應的，民眾收入沒上漲，韓國的物價卻在飆漲，尤其是水果和蔬菜。總之，尹錫悅上台後，原本就有結構性問題的韓國經濟遇出現了更大的問題。

韓軍公布朝鮮方面炸毀通往韓國道路的影片（影片截圖）

正是在這種背景下，尹錫悅只好鋌而走險，那就是禍水北引。主要是為了轉移注意力，讓民眾不滿情緒轉移到北邊。國難當頭，對尹錫悅的彈劾就靠邊站了。必要的時候，還可以宣布進入緊急狀態。一旦進入緊急狀態， 總統的權力更會被放大很多。甚至搞不好還成為戰時總統，都能打破規矩連任。

知道了尹錫悅的窘境，就可以理解他為什麼瘋狂地刺激朝鮮。重新捋一捋兩條時間線，一條是尹錫悅危機時間線，一條是朝鮮半島危機時間線，可以看出尹錫悅在圍北自救。

朝鮮2024年10月19日公布墜落無人機相片，指屬韓國軍方裝備（朝中社）

9月19日國會通過《金建希獨檢法案》；9月26日尹錫悅公開表示，要結束朝鮮政權；9月28日首爾大型集會，要求尹錫悅下台；10月1日韓國集結18國大閱兵，美國戰略轟炸機到場；10月2日美韓軍演，尹錫悅否決涉妻法案；10月3日韓國無人機飛抵平壤投擲反朝傳單；10月9日韓國無人機再次飛抵平壤投擲反朝傳單；10月10日韓國無人機第三次飛抵平壤投擲反朝傳單；金與正10月12日到15日連續4天發表談話，稱韓國軍方主導了「無人機滲透」事件，美方亦需承擔責任。

朝鮮國防省發言人10月13日表示，「由於韓國對朝鮮首都平壤的挑釁行為，軍事緊張事態一觸即發。朝鮮人民軍總參謀部已於10月12日發出作戰預備指示，要求前線朝鮮人民軍炮兵聯合部隊和承擔重要火力任務的部隊做好全面射擊準備」。10月15日朝鮮炸毀了三八線以北連接韓朝的部分公路。朝鮮官方媒體10月17日證實，朝鮮通過修憲明確已將韓國定義為「敵對國家」。

圖為2024年10月7日，朝鮮領導人金正恩在平壤國防綜合大學發表講話。（Reuters）

從時間線可以看到，這一輪半島形勢緊張，是韓國挑釁在先。對一下時間線，就會發現朝鮮半島本輪升溫，就是尹錫悅為了自救，通過挑釁朝鮮來轉移焦點引起的，並且拉上美國為自己政治背書，以彰顯自己的力量。局勢緊張，但對尹錫悅來說可以讓自己擺脫危機。這副牌是不是看着很眼熟。是的，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）打的是一手同樣的牌。為了一己之私，把大家都拖入戰爭。坦白說，這應該不是美國的主意，因為美國已經被烏克蘭和以色列深綁，加之大選期，如果韓國再惹事，美國根本自顧不暇。