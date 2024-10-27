伊朗分歧嚴重難決繼任者？　美媒：哈梅內伊病重影響中東局勢

以色列10月26日空襲伊朗多個目標，包括首都德黑蘭，多方呼籲保持克制。《紐約時報》當日引述消息人士指，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）目前病情嚴重，分析伊朗內部分歧隨中東局勢加劇變得日益嚴重，或為戰局帶來更大不確定性。



社交媒體流傳的照片顯示，伊朗首都德黑蘭一處地方10月26日清晨遭以色列空襲後，冒出大量濃煙。（X/@sentdefender）

伊朗與以色列互相敵對持續，雙方多次互施襲展開報復。德黑蘭今次卻選擇淡化後續影響，且並未揚言報復。報道分析，伊朗雖與以色列敵對，但德黑蘭政府仍應保住自身執政地位，況且內部還充斥對物價高漲與對當局的不滿。

另一方面，85歲的哈梅內伊病重令問題更為複雜，內部擔憂他的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）能否順利繼承他的政治地位。伊斯蘭革命衛隊（IRGC）更願對抗以色列，在此方面上擁有重要發言權。若伊朗內部對此無法達成一致，或令政局不穩，影響中東局勢。

報道分析，伊朗目前已陷入「兩難抉擇」，若伊朗還以顏色大舉報復以色列，或令國內經濟、對外關係與國內繼任問題受到影響；若不報復，則在盟友與國內激進勢力面前顯得軟弱。

2024年10月23日，伊朗德黑蘭，圖為伊朗最高領袖哈梅內伊發表講話。（WANA Via Reuters）

伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）5月19日搭乘飛機不幸失事死亡，哈梅內伊批准被視為溫和派的佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）就任，外界認為伊朗或改善與西方關係。