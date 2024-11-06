特朗普主義持續延燒！

共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）擊敗民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）贏得2024年美國總統選舉，這是特朗普第三次競選總統，是他第二次贏得總統選舉。他將成為美國曆史上繼前總統克利夫蘭（Grover Cleveland）之後第二位非連續任期的總統，同時也將成為歷史上第一位因犯有多項聯邦和州罪行而被刑事定罪後獲勝的總統。

特朗普的選民基礎為底層人民，投票前特朗普開垃圾車、去麥當勞炸薯條，都是在渲染其親民的反精英的形象。2020年特朗普在選舉中輸給拜登（Joe Biden），原因是新冠肺炎疫情期間郵寄選票的比例升高。特朗普的目標選民大多屬於激情投票，很容易被情緒感染。受制於疫情的郵寄選票實際上是慎重思考後的結果，對特朗普非常不利。這是特朗普當年輸掉選舉的很重要原因。

此次2024年大選，疫情早已結束，不利特朗普的因素已經不存在，能夠贏得選舉是特朗普所掀起的反建制反精英草根運動的持續燃燒的結果。無論是拜登還是賀錦麗，都屬於傳統建制精英。他們和特朗普最大的區別是身份標籤的差異。特朗普的勝利，是底層民眾的勝利。

2024年10月30日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在威斯康辛州出席造勢活動前坐在垃圾車內。（Reuters）

特朗普能夠擊敗賀錦麗的另外一個很重要原因是賀錦麗接替拜登，同時也接替了拜登政府的影響力。

過去四年，雖然美國受疫情衝擊較小，美國經濟保持了較強勢的恢復和增長，但是美國同時出現了自20世紀80年代以來的最高通脹。

自2020年以來，受疫情和俄烏衝突的影響，一些搖擺州的通貨膨脹率高於全國平均水平，尤其是亞利桑那州等陽光地帶。根據拜登政府的數據，中大西洋地區的州（比如賓夕凡尼亞州、新澤西州和紐約州）的價格上個月上漲了3.4%，比全國平均水平高出整整一個百分點。

2024年10月31日，在新墨西哥州支持特朗普的競選集會上，一個男孩戴著MAGA的帽子。（Reuters）

根據相關研究，美國人對高通脹的厭惡程度遠遠超過其他負面經濟數據，比如失業率的上升。因為失業隻影響經濟的局部，而高通脹則是影響所有人。許多美國人傾向於將通貨膨脹與他們在商店支付的實際價格混為一談。經濟學家考慮通脹率，選民則關注具體價格。

換句話說，只要價格仍然居高不下，選民就會不滿。這也解釋了為什麼YouGov在8月的民調顯示超過1/4的美國人誤認為當前的通脹率超過10%（即實際通脹率的四倍以上）。也就是說，民眾事實上並未從經濟復甦中有較為強烈的獲得感受，相反，高通脹影響了大多數人的生活。選民放棄賀錦麗，是對民主黨政府過去四年執政的投票。賀錦麗是拜登政府的背鍋俠。

圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在北卡州的Raleigh出席集會。（Reuters）

更為重要的是賀錦麗今年7月才接替拜登參選，她沒有足夠的時間來闡述自身的主張，沒有足夠的時間來同拜登進行切割。她的執政經驗相對較少，存在明顯的短板。特朗普從政經驗比賀錦麗豐富，闡述政策主張時非常清晰，能夠讓選民一目瞭然。

2016年特朗普掀起對精英階層的民粹主義式進攻取得了成功，2020年大選拜登為代表的精英階層對特朗普代表的民粹主義展開了阻擊，打了一個漂亮的翻身仗。此次選舉實際上是這兩股力量的再次對決。

這是一次真正的決賽，建制的一方準備充足，特朗普過去四年秣馬厲兵，雙方都進行了認真的準備。特朗普的捲土重來，實際上代表了2016年以來特朗普開啟的民粹主義政治風潮並未結束，而是日趨延燒擴大。這個政治周期遠未結束。特朗普主義將持續影響美國政治。特朗普主張的移民限制、貿易保護、孤立主義將持續影響全球政治格局。