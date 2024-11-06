特朗普勝選再主白宮：是法西斯、發瘋，還是平安無事？

香港時間11月6日下午3時許，特朗普（Donald Trump，又譯川普）確定贏得關鍵搖擺州賓夕法尼亞（Pennsylvania），其選舉人票超過270張的半數門檻，擊敗賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），再次當選美國總統，成為1892年以來首位經歷敗選之後再次代表同一政黨入主白宮的前總統。

嘴巴上的獨裁者？

回顧2016年特朗普首次勝選之時，自由派和傳統政治分析人士都預言美國會出現翻天覆地般的亂局。然而，最終特朗普的4年任期相對平穩，美國經濟（直到新冠疫情來襲前）表現良好，海外沒有新增戰事。特朗普奉行傳統共和黨的小政府政策，落實了2017年的大幅減稅，並去除各種政府規管。

他一直想要廢除的「奧巴馬醫保」（Obamacare）最終因為國會反對而得以保留下來。他要求墨西哥付費為美國興建邊境圍牆的承諾沒有實現。競選之時，「把她銬起來」（lock her up）是特朗普陣營的主要口號，但最後他入主白宮之後也沒有真的對其民主黨對手希拉里（Hillary Clinton）進行政治壓迫。

在這次選舉之中，民主黨人一直拿着特朗普2020年大選後拒絕接受投票結果、組織推翻選舉，甚至引發2021年1月6日國會暴亂的往事來將特朗普包裝成「民主威脅」。像四星上將、前白宮幕僚長凱利（John Kelly）等特朗普政府前高層更以「法西斯」來形容特朗普。但最終，不少美國選民看過特朗普首屆任期的「正常」之後，都認為這只是危言聳聽，再次將白宮交到這個「威脅民主」的人手上。

固然特朗普在競選期間曾言會考慮動用軍隊去打擊「國內敵人」，完全不顧美軍不針對美國人的政治紅線，但由於特朗普經常口不擇言，選民最終也沒有認真對待特朗普的類似言論。事實上，在競選過程中，特朗普自己幾乎每周都會罵一兩次賀錦麗是「法西斯主義者」，從來不是什麼新聞焦點。相較之下，賀錦麗順應凱利之言而稱特朗普是「法西斯主義者」，卻長期佔據新聞頭條好幾天。

由此可見，美國人是何等不嚴肅地看待特朗普的言詞。在不少人的眼中，特朗普的過火言論只是要營造戲劇效果，或者開開玩笑的修辭，並不是認真的政治或政治宣示。

圖為2024年11月3日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在賓州的Lititz舉行造勢活動。（Reuters）

從這個維度來看特朗普，他的第二任期很可能就會跟他第一任期一樣，言論上有很多爭議，但實際管治依然不會太過離譜，甚至可能會因為特朗普的不守成規而將美國政策推向一個截然不同的新道路上面，正如他在貿易和國安問題上明目張膽地針對中國，大打貿易戰和科技戰，打破華府外交建制的漸進主義，其後更獲拜登（Joe Biden）吸納發展，變成了美國兩黨難得的政治共識。

擔心第二屆特朗普任期任期美國民主政制會受到法西斯主義威脅，又或者憂慮第二屆特朗普任期會陷入瘋狂亂局之中，真的只是「危言聳聽」嗎？

法西斯與否 在特朗普一念之間？

從特朗普這次競選過程中的主張來看，確實有甚多可被描述為「法西斯」或「瘋狂」的地方。

特朗普曾多次聲言自己將會「做一天的獨裁者」。他也多次向支持者宣稱，他們只需要在這次選舉投一次票，以後「一切都會修理得很好」，他們就不需要再投票了。跟2020年一樣，特朗普也一直拒絕承諾會接受他敗選的結果。雖然這次他公平公正地勝出選舉，但其「不用再投票」的言論引來不少民主黨人擔心特朗普會對美國「一個人一生只能做兩屆總統」的憲法規定作出挑戰。

2024年11月2日，美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在北卡州出席競選集會。（Reuters）

同時，雖然特朗普在競選期間因為選情考慮同傳統基金會（Heritage Foundation）極其詳細的900多頁右翼執政計劃「Project 2025」劃清界線，而且特朗普或者真的不會同意「Project 2025」的一些極端政策（像收集婦女墮胎相關數據，以助衛生局推動「基於聖經」的婚姻和家庭定義之類），但是，特朗普的主張同「Project 2025」在一個核心想法上是相同的－－那就是第一屆任期內，特朗普任用了太多心中不同意特朗普的傳統共和黨人，加上公務員體制的內部阻力，導致很多特朗普的主張都難以推行，因此，如果特朗普再次勝選，必將有一個人員審查制度，確保白宮以至整個聯邦行政體系都是「特朗普的人」。

在2020年10月21日，特朗普快要面對連任選戰之際，他就曾以行政命令方式，試圖給予總統大舉炒掉較低層聯邦政府人員的權力（按：稱「Schedule F任命」），但最終因為特朗普敗選且未能推翻選舉結果而未能成事（拜登上任第三天就廢除了特朗普的行政命令）。

特朗普的陣營也一直主張聯邦行政權力全都集中在總統身上，因而水門事件以來的司法部獨立性，甚至是聯儲局的獨立性，也將會受到挑戰。特朗普很可能會以對他言聽計從的人物為司法部長，炒掉正在起訴他的獨立檢察官，並將司法部的法律人員大量換人；對於他一直不滿的聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell，任期至2026年），特朗普也有可能嘗試直接將他炒掉。

圖為2024年9月18日，美國紐約證券交易所(NYSE)交易大廳的螢幕上，顯示聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）舉行新聞發布會。（Reuters）

由於美國最高法院的保守派絕大多數（當中包括三名特朗普任命的保守派大法官）2024年判定總統在其官方行為上有刑事免罪權，特朗普在運用總統權力之時就能更為沒有顧忌。在競選期間，特朗普對不同被他視為政敵的人都發出了司法檢控或收監的威脅，從賀錦麗和拜登到曾主持國會暴亂眾議院調查委員會的前共和黨眾議員利茲切尼（Liz Cheney），從主持特朗普民事欺詐案的紐約法官恩戈龍（Arthur Engoron）到Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），幾乎同特朗普有過任何矛盾的人都包括在內。

在他首屆任內，特朗普就曾多次換掉不聽他指示的司法部長（分別因為不願介入「通俄門」調查，以及拒絕協助質疑2020年大選選舉結果），而且拒絕向他個人效忠而被炒的前聯邦調查局局長科米（James Comey）等人也離奇地受到稅局嚴格調查（按：有趣的是，最終稅局發現科米多交了稅，還要退款給他）。

到底特朗普會否真的利用政府權力去打擊政敵，還是跟2016年一樣只是「說說而已」？沒有人知道。但在他的第二任期，他大概不會再有行政上或法律上的限制。要不要走上民主黨人會認為是「法西斯」的道路，幾乎全在特朗普一念之間。

2024年10月21日，美國威斯康星州布，副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，左）和前眾議員利茲切尼（Liz Cheney）一同出席活動時發言。（Reuters）

超級關稅戰的「瘋」

如果說特朗普的「總統集權」主張和「打擊政敵」言論有法西斯影子，他的政策主張更是「瘋狂」。

在經濟政策上，最聳動的無疑是其對全球大增關稅的保護主義。特朗普聲言「關稅」是「最美國的詞語」，要向全世界商品徵收10％至20％的關稅，而特別針對中國，則是要徵收60％的關稅。由於以國家安全或不公平貿易為由增加關稅基本上是總統權力範圍，即使有司法申訴也需要極長時間才會有不知道是正面還是負面的結果，這算得上是特朗普上台後最簡單容易能夠落實的政策。

然而，這很可能會重新引發美國剛剛才回復到接近聯儲局目標的通脹率，有可能重新將通脹率推高1至2個百分點。如果聯儲局在才剛開始減息之後又因為通脹重臨而被迫加息，又或是聯儲局在特朗普的施壓之下被迫不顧通脹繼續減息，都可能推高人們對通脹的預期，完全破壞今天美國似乎成功軟着陸的狀況。而且，在突如其來的超高關稅之下，全球供應鏈也有可能會陷入新冠疫情以來未見的大亂。

2024年5月14日，拜登宣布將向包括電動車、太陽能板、鋰電池等一系列中國商品加徵關稅。（Reuters）

另一方面，特朗普2017年的減稅立法將會在2025年到期。特朗普將會延續其減稅政策，甚至推出小費、加班費、社會福利收入免入息稅等容易讓人有避稅道德風險的民粹政策。據估計，特朗普的財政政策將會讓美國赤字在未來10年大增7.5萬億美元，比賀錦麗的政策高4萬億。這還是在原來未來10年22萬億額外累積赤字之上。由於關稅難以填補聯邦政府開支，債台高築長遠有可能讓投資者質疑美國國庫債卷的可信度，為另一場金融危機埋下種子。

外交政策的「癲」

在俄烏、以色列－中東的戰爭問題上，特朗普也會作出外界暫時難以定斷的轉向。特朗普經常聲稱他能在24小時內叫停俄烏戰爭，卻從來沒有公開論述他的方案，而其陣營內部對此也有明顯不同意見－－副總統萬斯（J.D. Vance）認為美國根本不應該管烏克蘭死活，但與大多特朗普首屆任內高官不同、一直忠於特朗普的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則認為要大增對烏撥款，施壓俄羅斯，讓美國可以主導停火條件。

在以色列－加沙－黎巴嫩－伊朗的衝突上，不少以色列猶太民眾期望特朗普將會給以色列更大的自由行動空間－－他在10月1日伊朗襲擊以色列之後呼籲以色列先打伊朗核設施，切合了以色列「一了百了」解決伊朗威脅的民意。到底以色列會否因為特朗普當選而放手大幹一場？到底特朗普一面倒支持以色列的宣言在他當選之後會否成為事實？這些都是未知之數。

圖為2024年7月18日，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在威斯康辛州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）出席共和黨全國代表大會（RNC）期間發表講話。（Reuters）

無論是全球大增關稅，還是特朗普在俄烏、以色列方面的政策逆轉，都會對美國與其北約盟友、在世界各地的傳統盟友的關係造成重大衝擊。例如，歐洲為了支持烏克蘭、施壓俄羅斯接受對烏克蘭更佳的停火條件，有可能因此而加速改善同中國的關係。

反移民政策的「狂」

在美國國內，特朗普最瘋狂的社會政策，就是要把人數高達1100萬以上、當中八成在美國生活超過十年的「非法移民」大規模驅逐出境。（按：特朗普經常誇大該數至2000萬。）

外來移民，在特朗普的宣傳中，幾乎是所有問題的根本。住屋供應不足、房價過高？是移民之過。治安不佳？是移民的「壞基因」問題。連9、10月之間的風災也被特朗普牽扯到移民身上，不斷散播救災當局把經費都用到移民身上而沒有資源救災的虛假資訊。特朗普也一直指責民主黨有引入非法移民作選舉舞弊的陰謀。

特朗普表明，他將會運用1798年的《外國敵人法》（Alien Enemies Act）來動用軍隊抓捕非法移民，其右翼顧問更稱美國將會興建比任何國家基建計劃都要偉大的集中拘留營來囚禁非法移民。特朗普副手萬斯更表明每年驅趕100萬非法移民是可行的。

2024年10月27日，美國共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）在紐約舉行的競選活動上發表演說。（Reuters）

由於這些非法移民在美甚久，很多都有固定工作，每年納稅1000億美元，而且有440萬名有美國公民身份的子女，大規模驅逐非法移民出境將會造成嚴重社會動蕩。特朗普上屆任期內就曾小規模的在一些特定社區突擊抓捕非法移民，造成的結果就是妻離子散、一些社區中的工作突然沒有人做了。放諸整個美國，一般人的日活生活都會出現大亂。

而且，在此刻美國失業率處於低水平之際，驅逐非法移民亦將使就業市場更加緊張，重新推高通脹。

2017年特朗普初上台實施穆斯林入境禁令之後，就曾出現過大型示威。如果特朗普真的一上台就落實大規模驅逐非法移民的政策，甚至出動軍隊，社會騷動的程度甚至可能超越2020年弗洛伊德（George Floyd）事件之後的規模。

這次特朗普重返白宮，會否將美國推向民主黨人眼中的「法西斯主義」、會否對全世界狂加關稅、會否迫烏克蘭割地求和、會否不惜全國大亂而大規模驅逐非法移民？我們此刻實在不能給出一個肯定答案－－畢竟特朗普最能確定的特點就是他的不確定性。

然而，種種競選承諾之中，我們很難想像他全部都不會真的落實執行。因此，這次特朗普勝選之後，我們可以預期美國甚至是全球性的巨變將即，只不過我們還不能確定其具體形式而已。