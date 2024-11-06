美國大選｜特朗普上台有期待　賀錦麗上台有什麼？

特朗普（Donald Trump）上台至少會讓大家有不一樣的期待，賀錦麗（Kamala Harris）上台會帶來什麼呢？

賀錦麗如果上台，大概率是延續拜登路線，各方面即便有調整，也是技術性調整，其執政路線的價值觀仍是民主黨的價值觀，政策取向與路徑都清晰可見可預測，一眼都能看到結果。

此外，民主黨及賀錦麗的個性，也決定了她不可能有什麼特別出格動作，帶不來什麼意外驚喜。於美國人的生活而言，可能生活上會帶來一些保守派認為糟糕的變化，但是對世界其他國家的看客來說，太平淡無奇了。

而特朗普上台就不一樣了。特朗普上台，你永遠不知道他下一步會幹什麼，不知道他今天晚上睡一覺，明天早上會做什麼決策。會讓你每天都有不一樣的期待。每天一早睜開眼拿起手機，看有沒有關於特朗普的大新聞。

以中美關係為例，受雙邊關係惡化和政治正確影響，拜登終其四年，都沒到中國訪問，創下了中美建交後美國總統未到中國訪問的歷史紀錄。特朗普時代對中國施加的報復性關稅措施，也一樣沒有撤銷。這令人非常遺憾。

如果賀錦麗上任，受制於雙邊氛圍和國內政治，她大概率也不會在對華政策上有所突破，也很難創造條件到中國訪問。中美關係會這樣持續緩慢下行，美國會繼續聯合盟友遏制中國，雙方表面上不撕破臉，但是會一直在腳下使絆子，就這樣撐着，看誰先崩盤，誰先崩誰輸。

共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯賀錦麗）（Reuters）

但是特朗普上任就不一樣了。特朗普雖然是中美關係逆轉的最大歷史罪人之一，中美關係正是在其任內在互相制裁報復咒罵中急速暴跌，陷入報復性致命循環，進入了比冷戰還糟糕的局面。但是，一則，特朗普不玩陰招，都是擺在桌面上明刀明槍幹，典型的共和黨加巨商，這是中國比較喜歡的交往模式。如果摸準了他的脾性，了解了他的需求，談好了交易籌碼，還是相對好對付的。

二則，特朗普不按常理出牌，想怎麼幹就怎麼幹，不會被世俗的壓力和政治正確束縛。別看中美關係是在特朗普手裏逆轉毀掉的，反而如果特朗普上任，中美關係才有再度逆轉的可能。而這種逆轉，在民主黨賀錦麗手裏是實現不了的。

特朗普當上總統後，可能頭天威脅對中國產品進行關稅報復，也真的實施了，也許第二天，條件如果談妥了，特朗普會雙肩一聳，兩手一攤，說「關稅？什麼關稅？我和中國領導人是很好的朋友，中國很棒，他買了我們很多農產品，我愛中國，我們互相欣賞，為什麼對中國徵關稅？」

然後轉過臉，他可能拔腿就和馬斯克一起到中國，聲稱要對中國進行國事訪問。而如果他到了中國，你說中國會不會用國事訪問甚至「國事訪問+」的規格在故宮裏再招待一次？我覺得以中國的待客之道，以特朗普的秉性，這種事是完全能做得出來的。

解鈴還須繫鈴人，中美關係這個鈴鐺是特朗普繫的，他解起來才沒包袱，其他任何人都解不了。賀錦麗連摸這個鈴的勇氣都沒有。