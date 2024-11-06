美國大選結果｜特朗普奪回佐治亞州　賀錦麗選舉策略失敗

截至香港時間6日1時40分，有16張選舉人票的搖擺州佐治亞（Georgia）已完成超過97％選票的點算，特朗普（Donald Trump，又譯川普）以50.7％對48.4％明顯差距領先賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），該州很可能會成為特朗普在這場選舉中首個從民主黨手上奪回的關鍵搖擺州。此前賀錦麗已經失掉另一搖擺州北卡羅來納（North Carolina），民主黨該有大事不妙之感。

佐治亞州1996年以來都是穩定的共和黨紅州，2020年拜登（Joe Biden）只以不足1.2萬票（相當總票數的0.23%）的差距險勝特朗普。

該州可以在投票日前處理郵寄選票，所以點票速度可能是這次大選7個搖擺州之中最快的。

2024年11月5日，美國總統大選日，現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）突然現身民主黨全國委員會 (DNC) 總部，致電選民感謝他們投票。（Reuters）

佐治亞州有近三分之一人口是黑人，他們一直是民主黨的票倉，也是民主黨在該州之所以能一直同共和黨競爭的選民基礎。2020年，拜登在該州就得到92％的黑人選票。

問題是，隨着上世紀60年代以來的民權運動記憶逐漸被淡忘，加上拜登過去近4年任期內的高通脹問題，導致特朗普有了「乘虛而入」拆走黑人選票的契機。根據APVoteCast的票站調查，這一次佐治亞的只有83％的黑人選民支持賀錦麗－－這就是她在佐治亞州敗選的主要原因，也可能是她最後在全國敗選的原因。

賀錦麗在競選期間希望能夠在女性選民、白人選民和有大學學位選民之中取得突破，大打保障婦女墮胎權、保衛民主之類的議題，以這些群體的選票來填補黑人選票的缺失。然而，根據票站民調，高達44％的佐治亞選民認為經濟和就業才是最重要的議題，而認為特朗普能更佳處理經濟的比例達49％，高賀錦麗9個百分點。相較之下，只有11％選民認為墮胎是最重要的議題。

11月5日投票日，佐治亞州一位76歲的黑人選民在街頭拿着賀錦麗與沃爾茲的政治宣傳招牌。（Reuters）

相較拜登，賀錦麗這上述這幾個選民群體之中都沒有重大突破，甚至有所落後。

在女性選民中，賀錦麗以51％領先特朗普的47％；相較之下，拜登2020年則領先特朗普10個百分點。

在白人選民當中，特朗普以69％得票領先賀錦麗的29％，差距同2020年的總統選舉相同。

在有大學學位的選民之中，賀錦麗甚至以47％對51％落後特朗普；相較之下，拜登2020年則領先特朗普4個百分點。

美國大選：圖為2024年11月5日，大批共和黨支持者在佛羅里達州西棕櫚灘的特朗普觀票會場聚集。（Reuters）

在學歷分類中，賀錦麗唯一有收獲的群體則是在有碩、博士學歷的選民。她在此以58％對40％大幅領先特朗普。可是這群選民只佔佐治亞投票選民的16％。相反，特朗普在其餘84％的學歷分類之中都有進展。

佐治亞州的選舉情勢，證明了民主黨的選舉策略失敗。民主黨打出墮胎權、守護民主這些有關價值的、更為抽象的議題，固然更能吸引高學歷選民支持。但民主黨卻未能有效宣傳拜登的經濟政策，也經常以通脹率下降的數字來質疑選民對於通脹的切身感受，未能在經濟問題上提出可以反駁特朗普的答案。於是，對抽象議題較為忽視的低學歷選民，以及少數族裔就繼續流向共和黨陣營。

少數族裔的傳統民主黨票倉守不住、墮胎和民主等兩大議題又未能為賀錦麗開拓其他選民基礎，最終導致她最終也未能守住2020年由拜登險勝的佐治亞，又將該州推回其過去近30年的「紅色軌跡」之上。如果佐治亞州的民情能夠代表全國的話，恐怕賀錦麗守不住的不只是一個州，而是整個美國。

〔未來選情分析：賀錦麗唯一的取勝希望就只剩下取得三個前工業帶搖擺州威斯康星（Wisconsin）、密歇根（Michigan）和賓夕法尼亞（Pennsylvania）。相對而言，特朗普即使連內華達（Nevada）和亞利桑那（Arizona）等兩個西南部搖擺州也拿下，依然必須取得威、密、實其中一州才能重新入主白宮。〕