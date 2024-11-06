美國大選｜特朗普大獲全勝是對賀錦麗的羞辱，是對拜登的全面否定

【美國總統大選2024 / 特朗普當選 / 特朗普政綱／賀錦麗 / US Election / 共和黨 / 民主黨 】雖然計票工作還未結束，但是共和黨總統候選人特朗普（Donald J. Trump，又譯川普）提前達到270張選舉人票鎖定了勝局。根據七大搖擺州的數據，特朗普最後可能橫掃七大搖擺州，這對民主黨總統候選人賀錦麗來說，無疑是慘敗。

美國總統選舉的同時，國會參眾兩院也在選舉，其中美國參議院有34席進行改選。目前的結果是共和黨除了保住自己原有的議席，還至少拿下民主黨的兩席，以51席對49席掌控參議院。

此次眾議院全部435個席位進行換屆選舉。選前共和黨以微弱（220對212）優勢執掌眾議院，但共和黨依然有望守住眾議院控制權。在本世紀的六次總統選舉中，有五次贏得白宮的政黨也贏得或保持了眾議院的多數席位。

美國大選：圖為2024年11月5日，大批共和黨支持者在佛羅裏達州西棕櫚灘的特朗普觀票會場聚集。（Reuters）

從盤面看，現在基本可以確定，特朗普有可能獲得全面、壓倒性勝利。

為什麼說是全面、壓倒性勝利？因為，一是特朗普不僅可能贏得總統大位，共和黨也極可能拿下參、眾兩院，實現完全執政。

二是七大搖擺州，特朗普實現全面橫掃，目前為止全面領先，這在之前選舉中是從未有過的事。即便後期哈里斯再追上來一些，差距再拉近一點，甚至反藍一兩個州，也沒有機會了。

特朗普的全面獲勝，不僅意味着美國選民對賀錦麗的否定，更意味着對拜登和民主黨執政四年的全面否定。

拜登執政四年，在外交上確實取得一些成績，彌補了特朗普主義的外交裂縫，修復了盟友關係，但是任內先後了爆發俄烏戰爭和中東戰爭，給美國主導的區域秩序造成巨大沖擊。尤其中東戰爭，以色列毫無人性的殺戮，讓美國的國際聲望和道德形象遭遇到二戰後最嚴重的危機。

美國總統大選：特朗普在多個州份報捷，共和黨的支持者當然相當興奮。（Reuters）

而從阿富汗的那場混亂撤軍，則在打臉美軍的同時，讓不少受美國保護的國家或地區政府陡生寒意。那些長期在安全上仰仗美國，向美國交保護費的國家，無不在焦灼不安中重新審視美國的安全承諾。

內政方面，拜登的經濟刺激政策確實取得一定效果，在世界主要經濟體中率先實現了經濟復甦，衡量經濟活力的各項指標如股市、科技活力等表現都不錯，甚至創了歷史新高，但與此同時，相當劇烈的通貨通脹也成為民主黨拜登政府的致命壓力。

最近大選期間，有一位日本主播到美國觀選，發現美國近年物價漲幅驚人，一碗拉麪從6.95美元漲到12.5美元，而一盤毛豆居然要美元，四年時間近乎漲了一倍。以洛杉磯為例，消費者物價指數與三年前相比整體上漲約20%，漲幅十分驚人。

在任何一個正常國家，民生都是最重要的。一個國家，哪怕政府再有錢，經濟再發達，如果不能惠及到民生，不能轉化為人民收入，不能讓人民過上好日子，那麼它存在的合法性和正當性就會消失。

2024年11月5日，美國佛羅裏達州海湖莊園（Mar-a-Lago）附近，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）的支持者舉著挺特朗普旗幟。（Reuters）

內政方面的另一個問題是非法移民問題。據美國海關和邊境保護局不完全統計，拜登就職以來，已有約1000萬非法移民湧入。僅2024財年的頭三個月，企圖越境的非法移民便超過了100萬，這是有史以來最高的數字，而且這些移民絕大部分是有色人種。

別說美國這樣僅有3億多人口的國家，就算中國、印度這樣人口超過10億的國家，每年湧入幾百萬非法移民試試，看看國民會是什麼感覺？會給國家治安、經濟和人口、人種結構帶來什麼壓力？

和特朗普在反對非法移民上的態度非常嚴厲不同，民主黨拜登政府在移民問題上態度一直非常曖昧。這就讓普通美國人不僅生活上、治安上深受非法移民困擾。儘管美國是個傳統上的移民國家，但是這種有色人種大量非法湧入的局面，還是讓一些對美國國本有思考的人，開始對美國的人口、人種結構，對美國未來的國家命運深感擔憂。

自民族國家形成以來，在這地球上的任何一個國家，「保境」、「安民」都是政府和政治人物的最根本職責，是考驗一個國家政黨和政治人物能力的重要標準。拜登政府一不能保境，二不能安民，焉能不被選民拋棄？