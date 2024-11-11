美媒：特朗普與普京通電話　促勿讓烏克蘭局勢升級

美國《華盛頓郵報》11月10日引述消息人士報道，將再次入主白宮的美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），雙方討論了烏克蘭戰爭。特朗普呼籲對方，不要讓局勢升級。



圖為2024年11月7日，烏克蘭敖德薩（Odesa）有汽車因俄羅斯無人機攻擊受損。（Reuters）

《華盛頓郵報》報道，特朗普與普京討論了歐洲的和平目標，特朗普表示有興趣進行後續對話，討論「盡快解決烏克蘭戰爭」。知情人士稱，特朗普私下表示，他將支持俄羅斯保留部分佔領領土，並在通話中簡要提到了土地問題。

消息又稱，烏克蘭政府已獲悉特朗普與普京的通話，不反對兩人進行通話，且已早知道特朗普將與普京接觸，尋求解決烏克蘭問題。

俄方未證實相關通話，普京7日曾公開祝賀特朗普獲勝，稱讚他在7月遭槍擊暗殺不遂時，反應展現出「男子氣概」，又自稱「準備好」與特朗普對話。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）10日形容，特朗普首個總統任內，對改善美俄關係起了正面作用，「至少他談論的是和平，而不是對抗或表達希望俄羅斯失敗」。但佩斯科夫認同，特朗普存在不可預測性，會多大程度貫徹競選承諾，仍然有待觀察。

2024年9月27日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約特朗普大樓（Trump Tower）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤。（Reuters）

特朗普7日曾向媒體表示，自投入選舉以來，他先後曾與約70位各國領袖對話，其中包括烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。

報道指出，由於特朗普的過渡團隊尚未與總務管理局（GSA）簽署協議，因此他與外國元首的通話，並未在國務院和政府傳譯員支援下進行。知情人士稱，由於在其首個總統任內，曾有通話記錄外洩，令他對現任政府官員不再信任，又指 「他們只直接稱呼他做特朗普」 。