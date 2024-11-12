俄羅斯否認特朗普與普京通話　是故弄玄虛還是讓傳媒「踩蕉皮」？

這件事，真有點匪夷所思。如果——我說的是如果——如果克里姆林宮說的是真的，那造謠就造到了普京和特朗普頭上。誰幹的？還是大名鼎鼎的《華盛頓郵報》！



因為前兩天，《華盛頓郵報》一則新聞，我看到幾乎全球重要媒體都引用了，普京和特朗普通電話了。

別忘了，俄烏衝突爆發兩年多來，普京和拜登都視同陌路，不見面，不通話，更別提友好寒暄了。但特朗普一當選，兩人就煲上了電話粥。

《華盛頓郵報》11月10日還引述多位知情人士的話說，就在10月7日，特朗普在海湖莊園與普京通了電話，他建議普京，不要升級烏克蘭戰爭，並且提醒普京，美國在歐洲有大規模軍事存在。

特朗普還告訴普京，他有興趣進行後續對話，討論「儘快解決烏克蘭衝突」的問題。報道還引述知情人士的話說，特朗普曾私下表示，他支持俄羅斯保留一部分佔領的土地，在與普京的通話中，「他簡要地提出了土地問題」。

圖為2024年10月24日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在喀山舉行的金磚國家（BRICS）峰會與記者會面。（RU Host Photo Agency via REUTERS）

烏克蘭甚麼反應？《華盛頓郵報》說，烏克蘭已獲悉了特朗普和普京的通話，也不反對通話進行。說得有鼻子有眼，而且，還是多個信源。

按照普京和特朗普的交情，尤其最近，特朗普明確表示，他會和普京通電話；普京公開祝賀特朗普當選，並且誇讚特朗普遇刺時的表現，「像一條漢子」，兩個人通話，不由人不信。

而且，這也比較符合特朗普的做派。在競選時，特朗普就誇耀，他可以在24小時內就結束俄烏衝突，他還施壓烏克蘭妥協，說，「任何交易——最糟糕的交易——都會比我們現在的要好。」

我看到，《華盛頓郵報》率先獨家披露，路透社隨後也做了類似報道。但真相呢？烏克蘭表態：所謂他們事先被告知特朗普和普京有任何通話的報道，都是「假的」。更重磅的一擊，來自克里姆林宮。

克里姆林宮發言人，同時也是普京新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov），11月11日對外界說，普京壓根就沒與特朗普通過電話。他的原話是：「這完全不符合事實。純屬虛構，是假消息。沒有過任何談話。」

圖為2018年，美國總統特朗普和俄羅斯總統普京在芬蘭會面。（Reuters）

佩斯科夫並且嘲諷，這就是現在新聞質量下降的最明顯例子，即便相當有聲望的媒體，也是如此。《華盛頓郵報》和路透社，俄羅斯在痛罵你造假呢！

這就讓人看不懂了。真實是新聞的生命，《華盛頓郵報》、路透社，好歹也是老牌的西方大媒體，怎麼會出現這樣的事情？

我們簡單分析一下。看兩家媒體的報道，尤其是特朗普和普京的通話內容，很多也是特朗普競選時早就昭告天下的政策，對俄羅斯而言，似乎更沒有甚麼不利。那如果兩人真通話了，俄羅斯方面應該大大方方承認啊。畢竟，普京都公開祝賀特朗普當選，特朗普也表態會打電話，兩個人通個話，還有甚麼見不得人的？這種事情還能隱瞞到甚麼時候？

但克里姆林宮卻斷然否認，認為這個報道是一派胡言，而且，佩斯科夫還不忘嘲諷一下：你們這些媒體的素質，真是江河日下了。

那兩種可能性。第一種，確實打了，但考慮到當下的大背景，特朗普和普京達成一致，我們不對外披露，但哪知道，特朗普的手下管不住自己的嘴，對媒體披露了。第二種，更大的可能性，普京和特朗普，壓根就沒有通話，甚麼打電話，還海湖莊園打過來，討論了甚麼甚麼，完全是子虛烏有。

圖為2022年俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫出席新聞發佈會。（Reuters）

但先是《華盛頓郵報》，後是路透社，還引述多個消息靈通人士，言之鑿鑿的報道，真不排除，就是一個大烏龍。

完全我個人的猜測，不排除特朗普早就看這些媒體不順眼，手下人故意放料給媒體，說特朗普給普京打電話了，媒體還以為抓了一個大新聞，趕緊報了出來，哪知道，很快被克里姆林宮啪啪打臉。

這根本不是新聞，而是假新聞，是在造謠傳謠。如果是這樣，特朗普陣營，給媒體挖了一個大大的坑。

如果是這樣，《華盛頓郵報》和路透社估計也是面面相覷，媒體的公信力在哪裏？以後還怎麼讓人相信他們的報道？

唉，玩了一輩子鷹，最後卻被鷹啄了眼！比起特朗普，有些西方記者啊，你們還是太傻太天真。

本文獲微信公眾號「牛彈琴」授權轉載，原文標題為《這件事，真有點匪夷所思》

