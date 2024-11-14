魯比奧當國務卿：中美關係的麻煩來了　中國已做好底線準備

這個麻煩，就是下任美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）。

近幾天華府政圈和媒體一直在傳言，特朗普（Donald Trump）將任命佛羅里達州聯邦參議員魯比奧為國務卿，如今這個傳言正式落地。

當時傳言的時候，一些看法還認為，魯比奧身上有比較強烈的新保守主義色彩，其極端反華立場和特朗普更注重極限施壓交易的MAGA主義有差距，以及他正處於被中國制裁狀態，特朗普也可能不會任命魯比奧為國務卿。

畢竟很多人都認為，中美關係是這個地球上最主要的雙邊關係，如果任命魯比奧為國務卿，他連到中國訪問的資格都沒有，如何處理這對「最重要」的雙邊事務？如何進行雙邊外事溝通？以後中美若再發生摩擦，總不能魯比奧在華府坐鎮，反過來派特朗普到中國進行磋商溝通吧？

這些年但凡中美有摩擦的每個領域——藏、疆、港、台、經貿、科技、雙邊外交、和區域衝突和國際政治等等但凡一般人能想到的——都有魯比奧在裏面主導攪動。

如果說特朗普、蓬佩奧是在行政前台導致中美關係逆轉惡化的罪人，那麼魯比奧就是在美國國會系統，推動中美關係全面逆轉惡化的最大推手，最大罪人。

2024年7月18日，蓬佩奧（Mike Pompeo）在威斯康辛州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）出席共和黨全國代表大會（RNC）期間發表講話。（Reuters）

而且，蓬佩奧只是一個台前打手，一個靠吃「反華飯」昭著的投機分子，魯比奧則是一個更具反華意識形態內核，更精於謀劃、更危險的極端反華分子。

因此，若這一任命成真，中美關係恐將面臨海嘯般災難衝擊。

但是現在看，特朗普可能根本就沒有從維護中美關係的維度來考慮國務卿人選，他覺得這個人比較合他的心意，對他足夠忠誠，能夠把他的MAGA主義主張推進落實，就這樣安排了。

至於會給中美關係帶來什麼樣影響，根本就不在特朗普的用人思考中。

而魯比奧還只是判斷特朗普2.0時代中美關係變化的其中一個風向標。特朗普已經任命的總統國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz），國防部長赫格賽斯（Pete Hegseth）都是對華立場非常強硬的鷹派。另外還有尚待任命的商務部長、貿易代表等，從目前傳言的人選看，大概率都是向中國聚焦的強硬派。

2017年4月6日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓白宮接受《Fox and Friends》赫格塞思( Pete Hegseth ) 的採訪。（Reuters）

特別特朗普本人，更是中美貿易戰的挑起者，每天都在胡說八道，咬牙切齒談中美貿易不公平問題，覺得中國偷了美國工人的工作機會，把中國當成美國產業空心化的罪魁禍首，一點也不願承認這是全球化時代，資本在利益驅動下根據成本和市場情況變化，在全球範圍內進行要素配置的必然結果。

儘管特朗普也敲詐其它國家，包括美國最重要的盟友，歐洲、加拿大、日本、韓國，以及墨西哥等（這是特朗普不同於民主黨政策的最大地方），但中國始終是他最主要的抱怨對象和貿易戰對象。

因此，不管人們願不願意承受和接受，未來幾年，中美之間更猛烈的脱鈎斷鏈，肯定是免不了了。

而中國在提出「雙循環」這個概念多年後，發改委最近又特別發文強調「必須構建以內需為主導的國內大循環」，通過穩固國內經濟循環體系的基本盤來穩經濟和發展，說明中國對此也已經做好最壞準備。