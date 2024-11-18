非正統少壯派：特朗普和他的MAGA戰士　對中國是巨大考驗

特朗普（Donald Trump）政府的內閣要員，除了對華立場普遍極度強硬，還有兩個非常明顯的特徵。

一是高度年輕化，目前公布的主要內閣成員，除了兩位60歲以上，其它多是80後，最年輕的還不到40歲，白宮新聞秘書甚至才27歲，主打一個年輕化。這很可能是全球平均年齡最低的內閣。一個79歲的「老白男」，帶領一群年齡相差近一半的少壯派年輕閣員，構成了本屆美國政府的最明顯特徵。

二是閣員來源呈現出強烈的「非主流」特徵，幾乎所有用人都是非正統出身，一個學院派理論家也沒有，而且這些閣員的行為理念和建制理念普遍悖反，用中國人比較熟悉的政治語言說，就是一群毫無經驗的造反派，有些甚至令人大跌眼鏡。

比如，掌控國家司法的部長曾被指控與未成年少女發生性行為，衛生部長反對疫苗並認為疫苗是政府深層利益集團和醫療利益集團的陰謀，駐聯合國大使多次批評聯合國反猶太主義的糞坑，國務卿因為制裁不能到中國訪問，國防部長和胡錫進一樣是民粹記者出身，特朗普本人更是三十多項重罪。

10月31日，佛羅裏達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）在內華達州出席政治集會。曾牽涉性販運未成年少年案件的蓋茨，如今獲得特朗普提命為司法部長。（Reuters）

這群非正統出身的MAGA戰士，放到任何一個國家都會讓人心驚膽戰。所以寫過「歷史終結論」的福山（Francis Fukuyama）－－他是以對現代國家政府的系統性研究而馳名學界－－就給馬斯克（Elon Musk）寫了一封信，質疑他大規模削減財政支出的合理性和可行性。

但這兩項用人特徵，恰恰突顯了特朗普作為一個革命型領袖的人格特質。

為什麼革命型領袖喜歡用沒有經驗的年輕人，用非正統出身的非建制派造反人士？答案就在「革命」這兩個字上。革命，就意味着打破原來的利益結構重建新利益結構，破除原來的思想體系重建新思想體系，而那些長期在體制浸染的「老油條」們，不僅思維固化，適應不了領袖的思想要求，他們本身還是舊利益結構的主體，是被革命的對象。

從特朗普大選期間對美國政治與社會文化的批判看，他是立志要重建美國政治、社會與軍隊文化的。而要把民主黨多年搞的那些「覺醒文化」幹下去，把LGBT幹下去，把種族多元化幹下去，讓美國回歸其傳統中產家庭文化，回歸原來勇武善戰的昂撒軍隊文化。要幹成這些帶有文化大革命性的工作，靠那些建制派「老油條」，肯定推不下去。

2016年12月15日，美國紐約曼哈頓特朗普大樓大廳，霍士新聞（Fox News）評論員赫格塞思（Pete Hegseth）在等待自動扶手電梯時，看着各媒體記者。如今，這位毫無管理大機構經驗的右翼電視主播獲特朗普提名為國防部長。（Reuters）

換成年輕人，情況就完全不一樣了。年輕人是八九點鐘的太陽，有屬於這個年齡才有的性格特徵。他們也許缺乏經驗，但是他們有血性，容易被鼓動，不墨守成規，同時在思想上沒有定型，容易被洗腦形塑成新領袖新思想的信徒，在組織上還屬於孤魂野鬼，對拉他們進組織的領袖容易建立政治認同和政治忠誠。

由這些小將們上陣，組成一個革命的內閣，才能和新領袖捆綁在一起，幹一些和原來不一樣的事情。

特朗普第一任期完全是在毫無準備的情況下當選的，在用人上根本沒有準備好，被共和黨建制派影響綁架。所以他第一任期任命的閣員，多是有門有派的建制派，比如彭斯（Mike Pence），蒂勒森（Rex Tillerson）等，他們根本不可能完成對特朗普的皈依，更不可能成為MAGA主義戰士。所以他只能不斷開除這些人，國務卿、國安顧問、商務代表、情報局長等，不斷被開除。

特朗普第一任期國務卿蒂勒森離職後稱華盛頓是個卑鄙的地方。（新華社）

第二任期，已經建立了自己的團隊，反過來也完成對共和黨綁架的特朗普吸取教訓，他寧用那些原來批評過他的、和他競爭過的年輕人，哪怕他們毫無經驗，比如萬斯（J.D. Vance），魯比奧（Marco Rubio）等，也不用那些曾經背叛過他的人，比如蓬佩奧（Mike Pompeo），黑利（Nikki Haley）等。至於那些建制老油條，更是一個也不用。

如今，這群天不怕地不怕的小將，組成了一個非正統少壯派政府，成了特朗普忠誠的MAG戰士，他們會給美國、給世界帶來怎樣的衝擊，只有天知道。

當然，對中國來說，最需要關切的還是這個團隊的反華性質。這是一個極其反華的MAGA團隊，蓬佩奧、布林肯已經夠反華了，但是和這群非正統少壯派相比，簡直是「親中匪諜」。如何應對這個團隊給中美關係帶來的衝擊，維護好中國利益，管理好雙邊關係，是一個極其艱鉅的挑戰，非常考驗中國智慧。