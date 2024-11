特朗普2.0｜迎戰美國鷹派內閣　中國製造如何突圍？

特朗普強勢歸來,再次揮起關稅大棒,威嚇要以逾60%關稅,狠打中國商品。2.0版中美貿易戰的戰鼓將響起,勢必比第一回合還激烈。中美之間還有多少迴旋餘地?特朗普團隊有人能當和事佬嗎?中國準備好應戰了嗎?



「沒有免費的貿易」。

這是美國極端貿易保護主義者萊特希澤(Robert Lighthizer)2023年著作的書名,直接反映他的貿易主張。

77歲的萊特希澤更為世人所知的職銜是,美國當選總統特朗普第一個任期的美國貿易代表、中美貿易戰總設計師。有中國智庫稱他為,對華貿易「伏地魔」。

萊特希澤上述著作的全名是《沒有免費的貿易:改變航向,對抗中國,幫助美國工人》(No Trade Is Free: Changing Course, Taking on China, and Helping America's Workers)。全書分五篇十八章,第二篇的七章是全書重點,專門談如何應對中國。

萊特希澤認為,中國不僅是佔美國便宜的貿易伙伴,還是美國「致命的對手」。他奉行美國優先政策,主張通過徵收高關稅促使製造業回歸美國,對華貿易政策的長期目標是「戰略脱鈎」。

為落實這一策略,他提出的手段包括,不再給予中國最惠國待遇;對中國進口產品徵收額外關稅;強化對華出口管制,擴大管制範圍;停止中美在安全與技術領域的合作;堅持市場準入全面對等原則等。

美國前貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)。特朗普已屬意這位對華鷹派智囊回鍋再當美國貿易代表。。(Reuters)

據傳,特朗普已屬意這位對華鷹派智囊回鍋再當美國貿易代表。一般相信,萊特希澤即使不出任貿易代表,也會是特朗普團隊重要幕僚。在他主導之下,特朗普2.0版貿易政策將披上更濃重的經濟民族主義色彩,中美貿易戰惡鬥勢必更激烈。

萊特希澤在書中隱約透露他有未竟事業。他稱,「如果不是中國隱瞞冠病疫情源於實驗室」,美中兩國簽署的第一階段貿易協議就可能成為「更加平衡、可持續和爭議較少的美中關係基石」。

所謂第一階段貿易協議,指的是中美雙方2020年在特朗普執政時期簽署的貿易協議。中國按規定須在兩年內,在製造業、服務業、農業和能源領域,增加採購2000億美元的美國商品和服務。不過,特朗普同年11月輸掉總統選舉,上述協議也就不了了之。

特朗普對那場選舉失利耿耿於懷,曾抱怨是「中國病毒」害的。四年後,共和黨紅潮席捲美國,特朗普東山再起,又與萊特希澤一樣迷戀高關稅,美國對中國商品和服務徵收高關稅可謂板上釘釘。

特朗普在競選期間揚言要向所有進口商品徵稅10%到20%,對中國商品徵收60%或更高的稅。

特朗普2018年3月22日宣布對華600億美元商品加稅,為中美貿易戰拉開帷幕。及後特朗普(中右)及中國國務院副總理劉鶴(中左)在華盛頓白宮簽署第一階段貿易協議,兩國貿易關係才有所緩和。(Getty)

接受《聯合早報》採訪的學者和進出口商大多認為,特朗普拋出整數60%,說明這是個選舉語言,除為爭取選票,也為日後與中國談判時掌握主動,給美國創造更多討價還價空間。

特朗普團隊最終會設置多高的關稅牆,除看總統個人喜好和目的之外,也取決於他與內閣成員及私人核心圈的互動。

在華商業利益千絲萬縷 馬斯克或為中方「可用的牌」

與萊特希澤的極端保守主義形成強烈反差的是,處在光譜另一端的世界首富、特斯拉總裁馬斯克(Elon Musk)。

馬斯克在特朗普競選中不僅砸下約2億美元,還親自站台拉票。選舉結束後,特朗普的孫女在社媒發布視頻顯示,特朗普在拍全家福時,特邀馬斯克和兒子入鏡,可見已把馬斯克當自己人。馬斯克還獲官位賞賜,與印度裔美國企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同領導新設的政府效率部。

美國大選:特朗普10月5日再到自己遭槍擊的賓夕法尼亞州巴特勒縣(Butler)舉行競選集會,Tesla行政總裁馬斯克到場支持。(Reuters)

對中國而言,在與特朗普的較量中,馬斯克或是一張可用的牌。馬斯克在中國有千絲萬縷的商業利益,中國是特斯拉全球第二大市場,特斯拉有一半以上車子在中國製造。

馬斯克過去兩年兩度訪華,並獲中國總理李強接見。他去年5月與時任中國外長秦剛會面時,表示反對中美脱鈎斷鏈。拜登政府今年5月宣佈將對中國電動車關稅提高至100%時,他也反對並稱支持零關稅。

關鍵一問:在萊特希澤代表的極端貿易保守派和馬斯克的貿易自由派之間,誰能對特朗普形成較大影響力?

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒研判, 「肯定是以萊特希澤為主,馬斯克恐怕只是個補充」。

朱鋒向本報分析,萊特希澤是「美國貿易保護主義理論和實踐的標誌性骨幹人物」,他的貿易觀跟特朗普的「美國利益優先主義」高度一致。

不少中美專家都期望馬斯克(Elon Musk)可以在特朗普第二任期, 在中美關係上發揮協調角色。(Reuters)。

朱鋒說,如果特朗普委任萊特希澤為貿易談判代表,他不僅會成為特朗普對抗全球化時代自由貿易規則的最有力幫手,也將是重要的政策設計師。一旦掀起關稅大賽,不僅影響美中關係,「特朗普2.0版的時代會使得全球化徹底走向終結」。

美國大西洋理事會中國研究員宋文笛則持不同看法。他認為,在特朗普第二個任期,馬斯克對特朗普的影響力將大於萊特希澤,馬斯克能扮演美中之間的潤滑劑或協調者角色。

宋文笛分析,特朗普有了四年執政經驗後,用人方面會更加重視忠誠度和契合度,對政策官的依賴度較低,馬斯克作為核心圈私交,將能發揮更大影響力。所以,就中長期而言,「美中貿易戰不會像大家預期的,惡化那麼多」。

魯比奧曾是2016年共和黨總統初選中的特朗普對手,但後來歸順特朗普陣營。對華鷹派的魯比奧如今獲任命為國務卿, 為中美關係一大不明朗因素。(Reuters)

尤索夫伊薩東南亞研究院資深研究員黎良福則分析,特朗普本質上是個商人,他不受制度或任何人約束,在拍板決定時考慮的是自己「心中的交易」。「他心中的交易是什麼,不好預測。但可以肯定的是,他不關心政策實質成果,更在乎自己的利益。」

黎良福認為,特馬關係是兩個商人之間的相互利用,馬斯克只是特朗普要考慮的其中一個因素,特朗普還得顧及他個人、家族商業帝國和核心圈成員的利益。

中國須修煉經濟內功 或積極拉攏他國抗美

在特朗普勝選後,麥格理集團預測,中美貿易戰若擴大可能導致中國出口在下一年減少約8%,國內生產總值(GDP)掉兩個百分點。

中國經濟此時尚未恢復到疫情前的狀態,房地產危機、地方債務、消費疲軟、外資撤出、通貨緊縮擔憂加劇、青年失業率高企等,都讓市場信心難以回到正向循環。

第二回閤中美貿易戰的戰鼓偏偏又將響起,面對特朗普這個讓人捉摸不定的老對手,中國準備好經濟彈藥了嗎?

新加坡華僑銀行亞洲地區研究與策略主管謝棟銘分析,從數據角度看,中國可通過財政刺激措施規模的調節,把60%高關稅造成約1%的GDP損失給補回來,「這不是特別難」。

2020年5月27日,中國江蘇省連雲港的一個港口,工人將出口的鋼鐵產品裝載到一艘貨船上。(Reuters)

他指出,當下中國經濟主要是自身問題,「身體比較弱,突然外面開始下雨,家裏屋頂還有漏洞」。

所以謝棟銘認為,中國近期出台的政策方向是正確的,包括端出規模達10萬億元人民幣(1.86萬億新元)的地方化債資源,用來防止地方政府債務爆雷。「內功先修煉好,調好身子、修好屋頂,才能應對更大的風雨,否則接下來衝擊會很大。」

在上一輪貿易戰中,中國採取向美國產品徵收報復性關稅的應對措施,同時讓人民幣貶值,使中國出口商品相對便宜。人民幣兑美元從2018年到2019年底貶值約10%。摩根士丹利估計,這抵消關稅上調約三分之二的影響。

謝棟銘分析,這一回如果美國對華關稅加徵至60%,中國以牙還牙採取報復性關稅的空間不大,因為中國對美國存在3000多億美元的貿易順差,傷害肯定也不對等。人民幣貶值的預期則更好管控,因為私人部門外債規模並不大。

雖然中國政府還未出台刺激消費等增量措施,但官媒釋放了政策風向標。《經濟日報》11月11日刊登中國國家發改委署名文章強調,未來一個時期,「國內市場主導經濟循環的特徵會更加明顯」。

一般相信,中國為應對美國壓制,將發力拉攏全球南方、一帶一路、非洲和亞洲等新興地區,較激烈的手段是拋售美國國債。

中國為應對美國壓制,將積極拉攏歐洲。圖為2024年4月16日,訪華的德國總理朔爾茨在北京釣魚台國賓館與中國國家主席習近平會面散步。(新華社)

黎良福判斷,中國還會積極拉攏歐洲,力抗美國,甚至不排除中國可能動用非行政手段反擊,如對稀有戰略金屬礦產實施出口管制,以及搜查在華的美國諮詢公司等。

宋文笛則認為,中國要「搞定」特朗普並不難,因為特朗普要的是「感覺勝利而不是實質勝利」,他在乎的是做成買賣並大肆宣傳,只要能滿足特朗普的國內政治需要,就能削弱美國對華徵收高關稅力道。

宋文笛說,中國可以鼓勵企業到美國投資設廠,或派各級政府採購美國農產品,後者可能更直觀有力。「幾天就報道這樣的新聞」,讓特朗普可以宣傳,「美國產業在我領導之下,大量征服中國市場」。

分析認為,如果特朗普一如其競選宣傳一般加重對華關稅戰,中方將會繼續針對大豆等美國農產物進行貿易報復。(Reuters)

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江則指出,這一波中國對美採購將比2020年更難操作,因為除了農產品,中國真正需要的是科技產品,美國又實施「小院高牆」,不願把科技產品賣給中國。

傷敵一千自損八百 中美再鬥全球遭殃

貿易戰必然造成兩敗俱傷。聯合國貿發組織報告就指出,特朗普政府於2018年掀起的對華貿易戰,對美中和世界都是「一盤輸棋」。

特朗普2.0版中美再鬥,必然也將出現傷敵一千、自損八百的局面 。問題是,誰會傷得更重?

中國今年出口佔GDP的比重接近20%,回到疫情前水平,仍是經濟一大支柱。李明江和謝棟銘均評估,如果美國對華徵收關稅衝上60%,中國將面對更大的經濟壓力。

美國商務部部長雷蒙多(Gina Raimondo)2023年8月28日訪華期間與中國商務部部長王文濤會晤。( Reuters)

謝棟銘分析,60%高關稅肯定掐住中國出口,GDP損失是實實在在的,美國消費者雖得承受高物價,但「這些影響可能沒那麼直接,有更多的傳導線條」。

李明江也說,特朗普多次表明要「讓美國再次偉大」,要吸引製造業迴流,他不在乎跟中國經濟部分脱鈎,但中國經濟會遭受很大沖擊,「你看,誰反對貿易戰的聲音更大些?」

或推動中國機制改革 擴大產品國際競爭力

不過,黎良福認為,從政治角度看,美國要付出的代價大於中國。美國消費者無疑是最大輸家,他們得為高關稅埋單,但四年後政府可能會因選民的投票轉向而付出代價,「中國的政治代價比較小,社會基本在政府牢牢掌控中」。

朱鋒判定,特朗普如果發起瘋狂貿易戰,必將導致中國的國際營商環境進一步惡化,但也可以從積極的角度來看。「這將是推動中國自身體制機制改革,以及擴大中國產品國際競爭力的重要窗口。」

「中國製造」繞道入美漏洞難堵

「不能一棵樹上吊死,對吧?」

56歲的中國外貿商人章新國,多年來經營出口嬰兒濕巾到美國的生意。他無奈地告訴記者,特朗普放話要對華徵收60%懲罰性關稅後,他不得不嘗試打開更多市場,計劃到一帶一路國家敲門,也會到沙特阿拉伯和歐洲推銷,不再只押注美國市場。

章新國說,嬰兒濕巾屬非敏感產品,但也受貿易戰影響,好幾年前被加徵關稅,價格上漲只能由美國消費者承擔。他說,在正常情況下,外貿能賺10%利潤就很好,關稅如果一下猛增至60%,相當於虧掉50%,「怎麼算都沒辦法做,只能放棄」。

另一位54歲外貿商人劉朝陽則告訴記者,因為出口到美國的脱水蔬菜和香料佔公司整體出口比重較低,他在上一輪中美貿易戰中沒受到太大沖擊。

劉朝陽向美國進口商了解到,美國稅制有很多細則,雖然關稅大棒狠狠打下,但地方政府或州政府後續可能提供補貼,「30%的稅經過補貼後,可能就降至百分之十幾」。

劉朝陽估計,特朗普不會貿然加徵60%關稅,一是他可能只想利用關稅向中國施壓,爭取中國履行2020年簽署的第一階段協議,二是全球製造業供應鏈根本繞不開中國。

特朗普放話要對華徵收60%懲罰性關稅後,中國出口商都不另闢新巿場。(Getty)

要堵繞道實際操作太難 美國只能睜隻眼閉隻眼

特朗普在首個任期掀起貿易戰後,大量企業採取「中國+1」及繞道貿易的應對方法,即另在東南亞國家或墨西哥設廠,或通過轉運和輕度加工,規避美國對華徵收的懲罰性關稅。

劉朝陽說:「換了個馬甲,最後其實還是找到中國來。什麼零部件,小商品、化工、重工、鋼鐵,就是中國最便宜。老爺子搞製造業回歸?只是回到墨西哥。美國沒佔多少便宜。」

韓國媒體《朝鮮日報》5月報道,韓國貿易協會國際貿易通商研究院發布《中國對美迂迴出口趨勢分析》報告稱,中國經墨西哥的對美出口額從2018年的53億美元增至2022年的105億5000萬美元,幾乎翻倍。同期,經越南的迂迴出口額也從15億7000萬美元增至30億2000萬美元。

越南製造業:圖為2021年1月8日,工人在越南河內一家製衣廠工作。(Reuters)

上述「洗產地」模式,早引起美國政府注意。特朗普在競選期間揚言,若當選將向墨西哥徵收高達200%關稅,以防止中國車企在墨西哥製造並出口到美國。另據彭博社報道,特朗普時期國家安全顧問奧布萊恩在2020年底訪問河內時,向越南領導人表明,必須遏制非法繞道出口中國商品的行為。

李明江說,如果特朗普真對着幹,理論上是可以利用政策堵住走後門漏洞。一是提高對產品原產地比率的要求;二是提高來自越南或墨西哥等地的產品關稅;三是更具針對性,向在墨西哥或越南等地的中國品牌加徵關稅。

黎良福則分析,雖然理論上可堵漏洞,但美國須權衡經貿以外的利益,例如還要不要拉攏越南,作為抗衡中國的東南亞夥伴之一?

有近30年外貿實戰經驗的劉朝陽確信,要堵住繞道貿易的實際操作太難了,美國官員最後只能睜隻眼閉隻眼。

「怎麼可能?永遠要記住一點,商人永遠會找價格便宜的東西。」

本文轉載自《聯合早報》