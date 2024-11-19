習近平打出對特朗普政府的第一張明牌

中國國家主席習近平11月18日在巴西出席二十國集團（G20）領導人峰會，之前11月16日他在秘魯出席了亞太經合組織（APEC）領導人會議，兩場大型峰會間隙，習近平均進行了一系列外交活動。這當中最重要的是同美國總統拜登（Joe Biden）的會晤。

拜登的任期只剩下兩個多月，但中國的重視程度一點也沒有減少，習近平同拜登的會晤時間長達一個小時四十五分鐘。而同期，習近平同韓國總統尹錫悅會晤，時間為29分鐘，同新加坡總理黃循財會晤，時間為20分鐘，同日本新首相石破茂的會晤時間為35分鐘。綜合來看，習近平重視同拜登的會晤，這並不是一個簡單的告別性禮節性的會晤。

中國官方給出的習拜會晤通稿內容豐富。習近平對過去四年的中美關係給予肯定評價，稱「總體實現了穩定」，「取得了積極成果」，「積極評價中美戰略溝通、外交安全團隊經常性接觸、兩軍、經貿、金融等領域對話機制的重要作用」。取得積極成果、進行積極評價，這是對過去四年的基本定調。

習拜會: 在秘魯出席APEC峰會的國家主席習近平與美國總統拜登率領中美官員進行雙邊會晤。（Reuters）

習近平總結了過去四年七個方面的經驗啟示，「要有正確的戰略認知」，「要言必信、行必果」，「要平等相待」，「不能挑戰紅線、底線」，「要多搞對話和合作」，「要回應人民期待」，「要展現大國擔當」。其中習近平特意提到台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。

各方都非常清楚，拜登政府同中國達成的任何共識，都有可能被新政府推翻。但為什麼中國仍然願意花費時間同拜登政府再次確認共識，並高調宣示？

拜登所代表的民主黨雖然失去了執政權力，但不要忘記賀錦麗（Kamala Harris）此次大選獲得了約7,300萬張民選票，這一數字和2020年特朗普獲得的民選票數只差30萬張，幾乎持平。特朗普此次獲得約7,600萬張選票，從2020年到2024年，特朗普的民選票只增加180多萬張。儘管特朗普大獲全勝，共和黨掌控了參眾兩院，但美國政治兩極分化的基本格局是沒有改變的。

特朗普再主白宮，外界關注中美關係走向。（資料圖片）

民主黨政府的主張有差不多一半的美國民意支持，美國主流精英幾乎都是支持民主黨的。這一部分美國人是中國需要團結的對象。習近平對過去四年進行總結，並給予積極的評價。是對拜登政府大員的一次善意釋放，意味著未來中國支持這些人在中美關係中繼續發揮積極的作用，是廣泛團結朋友的信號。

拜登政府2021年1月上台後，中美關係低開高走，總體實現基本穩定。2017年特朗普政府上台後，中美關係高開低走，以全面貿易戰收場。過去四年，中國找到了同美國左翼建制派打交道的方法，至少同拜登政府的溝通是順暢的。而特朗普政府2021年1月下台後，中國就公佈了包含特朗普政府內閣成員蓬佩奧等人在內的制裁。展現出的姿態和如今習近平積極評價拜登政府迥然不同。

在特朗普勝選即將開啟第二任期之際，習近平這次同拜登的會晤，釋放出了不少特朗普應該能夠讀懂的信號。肯定拜登政府，這是中國對特朗普政府釋放的第一個明確信號。那就是明確是非標準，公佈原則底線紅線。

中方劃定的四個底線紅線是非常清晰的，展現的是陽謀。特朗普第一任期，中美經過相當長一段時間互相試探原則底線。現如今中美關係經歷八年的跌宕起伏，該說的該談的早就擺在了桌面上。中國非常坦誠率先重申了底線紅線，如此高調宣佈這些原則，是習近平還未和特朗普通電話之前打出的第一張明牌。