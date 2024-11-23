坐收「特朗普紅利」　金正恩做了一筆好買賣

隨着拜登政府進入尾聲，所有人都明白，俄烏戰爭已經臨近結束，就等特朗普上任，看他如何戰爭。

拜登此時放寬對烏克蘭的軍援政策，給烏克蘭提供反步兵地雷，允許烏克蘭用美援遠程導彈攻擊俄境內縱深目標，不過是為了給特朗普製造難題，盡力維護自己的戰爭遺產。但他想要留下的遺產，在特朗普上任後，必然被剷得乾乾淨淨。

而普京所謂美國援烏政策改變意味着戰爭升級的表述，也更像是一種口頭威脅。放寬援烏武器使用限制雖然可能給俄羅斯帶來重大損失，遲滯俄羅斯在庫爾斯克的反攻進程，但俄羅斯已經局部達成戰爭目標，吞併了烏克蘭大片領土，普京接下來要做的是守住既得利益，坐等特朗普上任談判結束戰爭，完全沒必要因拜登之舉而冒險擴大戰爭。​

在這種微妙態勢下，現在回頭看金正恩出兵援助俄羅斯的舉動，真是坐收特朗普帶來的停戰紅利，做了一筆極為划算的買賣。

綜合各方訊息，截至目前，朝鮮援助俄羅斯的兵員總數最多為4個旅團，不超過12000人，其中投入前線戰場的人數和在戰場上死亡、受傷的人數不詳。不過根據根據近一個月來的戰場態勢，傷亡人數應該不會太多。

接下來兩個月內，只要戰爭不擴大升級，朝鮮軍團不輕舉妄動，俄羅斯也不把朝鮮士兵當炮灰濫用，以目前的消耗速度，大概也死不了多少人。

網上照片顯示，俄羅斯和朝鮮國旗並列飄揚於烏克蘭東部頓涅茨克一個礦場附近。（Telegram/ @rvvoenkor_bot）

那麼反過來，金正恩從這場戰爭中得到了什麼？他至少得到了：

第一，朝鮮需要的糧食和核武技術，包括核武遠程投送能力。朝鮮這些年因為受「先軍政治」影響，又受到聯合國和美西方制裁，天災人禍疊加，導致經濟極其落後，糧食問題一直是個大問題。與此同時，在美日韓的軍事壓力下，為解決政權安全問題，朝鮮又一直在頂着國際壓力發展核武，但是因為其軍事科技水平與技術積累不夠，在核武的現代化和遠程投送能力上有顯著短板，尚難以對美國構成實質威懾。而俄羅斯恰恰是個糧食大國和核武大國，可以滿足朝鮮在這兩方面的所有需求，且兩國因為都受到制裁，不用有所顧忌。金正恩由此一舉兩得，同時解決了糧食供應和核武技術兩大難題。

第二，俄羅斯寫在雙邊條約上的俄朝聯盟關係和協防承諾。這對朝鮮金正恩來說，這是戰略層面的非常重要的安全保障。朝鮮一直是中國的盟友，而且是唯一的寫在雙邊條約上的盟友，依照中朝條約，如果朝鮮遭到軍事打擊，中國有出兵協防的義務。而俄羅斯和朝鮮的盟友關係則因為前蘇聯蒸發，出現了一個漏洞。

俄羅斯雖然全盤繼承了前蘇聯的條約義務，但如果朝鮮遭到軍事打擊，俄羅斯如果不願出兵，是可以拿這個條約的有效性推脱的。而這次朝鮮和俄羅斯重訂條約，明確了俄羅斯與朝鮮的盟友關係，如果朝鮮遭到打擊並提出請求，俄羅斯依條約就必須出兵協助。

圖為2024年6月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮領導人金正恩於平壤會面。（Reuters）

這就意味着，朝鮮從原來只有中國一個安全支柱，變成了同時擁有中俄兩個安全支柱，這不僅極大增強了朝鮮的軍事安全能力，還增強了金正恩在中俄兩國之間的遊走談判能力，強化了朝鮮和美日韓進行軍事對抗的底氣和信心。

現在這個世界是一個日趨動盪的世界，二戰後形成的國際體系正在崩潰解體，像朝鮮這樣體量的國家，面臨美日這樣的強敵，如果再和鄰居大國不搞好關係，得不得鄰國的信任與保護是非常危險的。朝鮮金正恩在普京最困難的時候出手幫助，而且是唯一一個出兵援助俄羅斯的國家，這份情，俄羅斯算是欠下了。所以至少在普京任內，俄羅斯必將為朝鮮提供堅定外交和安全支持，和朝鮮抱團取暖，這對俄羅斯重要，對朝鮮更為重要。

國際政治史上，一般像這樣小國向大國輸誠，從大國謀求政治支持和安全保護的戰爭，都極為血腥慘烈、曠日持久。小國往往會舉全國之力，乃至於盡全國之兵投入，以獲得大國認同。

但金正恩卻在戰爭快要結束，同時也是俄羅斯最困難的時候出手，和俄羅斯結盟並出兵援助，既解了普京的燃眉之急，展現了誠意，又以最小的代價，收穫了亟需的糧食、核武技術和戰略層面極為重要的安全協防承諾。這筆買賣，真是再划算不過了！