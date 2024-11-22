各國應當落實ICC逮捕令　儘快逮捕內塔尼亞胡

當地時間11月21日，國際刑事法院（ICC）對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和前國防部長加蘭特（Yoav Gallant）發出正式逮捕令。同時被發出逮捕令的還有「巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動」（哈馬斯）軍事指揮官戴夫（Mohammed Deif）。

國際刑事法院指控內塔尼亞胡和加蘭特至少在2023年10月8日至2024年5月20日（即檢方提出逮捕令申請之日）期間犯下危害人類罪和戰爭罪。國際刑事法院稱，針對內塔尼亞胡和加蘭特的指控包括利用飢餓作為戰爭工具以及謀殺、迫害和其他不人道行為 。

國際刑事法院的這一決定意味着，這兩名以色列政治人物有可能在國際刑事法院的124個締約國中的任何一個國家被捕。

值得注意的，因為以色列在加沙的屠殺行動極其殘忍，刺破了人類文明的最基本底線，國際刑事法院發出逮捕令後，連在巴以問題上長期支持以色列的歐洲多國，也承諾將執行這一決定。

意大利和荷蘭等國紛紛表態，如果內塔尼亞胡和加蘭特進入其國境，他們將被逮捕。

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）稱這一決定是「極其重要的一步」，並指出這些指控的嚴重性。他表示：「愛爾蘭尊重國際刑事法院的作用，任何能夠協助它開展重要工作的人現在都必須緊急行動起來。」

此前，歐盟已經呼籲其成員國尊重並遵守國際刑事法院的逮捕令，認為這是一個具有里程碑意義的決定。歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）表示：「這不是政治決定，而是國際刑事法院的決定。我們必須尊重和執行這個決定。」

2024年11月14日，加沙一座收容巴勒斯坦難民的學校遭到以色列襲擊，圖為巴勒斯坦難民事後在現場尋找生還者。（Reuters）

歐洲國家中，只有英國和德國對此不太滿意。法國外交部對此則持謹慎態度，表示這是一個法律上很複雜的問題，暫時不予置評。

值得注意的是，在歐洲之外，加拿大也支持ICC的逮捕決定，總理杜魯多（Justin Trudeau）也表示，他的政府將遵守國際刑事法院的所有法規和裁決。他強調：「遵守國際法至關重要。我們捍衛國際法，並將嚴格遵守國際刑事法院的所有法規和裁決。」

自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，以軍在加沙地帶的軍事行動已導致4.4名巴勒斯坦人死亡，超過10萬人受傷。而且以色列內塔尼雅胡政府還在不斷擴大戰爭規模，試圖把更多國家拖進戰爭火坑。

根據聯合國數據，以色列的軍事行動共造成加沙地帶和約旦河西岸等地至少一萬三千多名巴勒斯坦兒童死亡，其中包括近800名一周歲以下兒童，更大數量的兒童受傷致殘，在有記錄的現代戰爭中，以此次軍事行動造成的截肢兒童數量最多，還有大量的兒童淪為孤兒。

因為以色列在加沙的軍事行動極其血腥殘忍，甚至連聯合國駐加沙工作人員也屢遭殺戮，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）對以色列的行為表示譴責，身為聯合國成員的以色列居然對古特雷斯祭出禁止入境的制裁措施。

事實已經證明，內塔尼亞胡和加蘭特就是此輪中東屠殺的劊子手，加沙人道危機的製造者，他們已經犯下危害人類罪和戰爭罪。為避免戰爭進一步擴大，更多加沙兒童遭到殺害，​各國應行動起來，儘快逮捕內塔尼亞胡。