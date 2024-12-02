德國停滯 · 二 ｜德國被中美夾擊

當下，全球目光聚焦於特朗普上台、強勢的美元美股以及中美關係，很少人關注到德國這一老牌經濟體在俄烏戰爭後正走向衰落。如今，德國正面臨新的困境，正發出經濟長期停滯的信號。

繼2023年GDP下降0.3%之後，日前德國副總理兼經濟部長羅伯特·哈貝克（Robert Habeck）發佈聯邦政府秋季經濟預測報告，將2024年德國GDP增長預測從此前的0.3%下調至-0.2%。更早之前，德國經濟研究所（DIW）、伊福經濟研究所（Ifo）、基爾世界經濟研究所（IfW）等五家德國智庫發佈秋季聯合預測報告，提出2024年德國GDP或將下降0.1%。也就是說，這可能是德國二十年來首次出現GDP連續兩年萎縮的情況。如此，德國將可能是今年唯一出現收縮的G7經濟體。

德國停滯，已經開始。曾經令人刮目相看的德國經濟何以至此、又何去何從？將分別在《德國停滯》三部曲一一拆解。本文為該系列第二篇：德國被中美夾擊。



不論是德國政府還是國際智庫、機構與學者都提出，結構性因素對德國經濟的增長前景構成更為嚴峻的挑戰。人口結構方面：老齡化速度加快、嬰兒潮一代退休以及移民潮結束，造成德國勞動力短缺，尤其是技術勞工的短缺；能源方面：能源成本持續缺乏競爭優勢，能源轉型進展緩慢；投資方面：糟糕的宏觀環境是投資下降的主要原因。

公共投資規模受限且效率低下，私人投資停滯不前。這些都令德國經濟的長期增長前景受到制約。在可預見的未來，德國經濟增長不會恢復到疫情前的趨勢。

圖為2024年10月17日，美國總統拜登（Joe Biden）乘坐空軍一號抵達德國柏林機場。（Reuters）

除了上述因素之外，不少預測報告也有提出，自中國企業的競爭，是德國市場的最大挑戰。這個判斷是有道理的，作為先進國的的德國，正面臨被追趕階段更加難的處境。但，事實上，正遭遇的強勁「對手」除了中國之外，還同時受到美國的「夾擊」。

大眾汽車(Volkswagen)、巴斯夫(BASF)等德國老牌企業是最早進入中國市場的外資企業，深耕中國市場。長期以來，中國與德國形成一種互補性經貿格局。不過如今，中國正在成為德國的產業競爭對手。德國汽車、機械製造和化工三大產業佔其GDP的比重達到30%，而中國這三大產業規模同樣龐大，且近些年快速興起，憑藉成本優勢、技術迭代與產業政策支持，正對德國構成直接競爭。

再加上，過去十年，中國政府大規模支持新能源發展，在原有成熟的汽車與電子產業鏈基礎上逐漸形成大規模量產能力。特別是近兩年來，新能源汽車迎來了一輪高速發展期。這推動了中國新能源汽車大規模量產，以比亞迪為代表的中國新能源汽車迅速崛起，對德國、美國汽車廠商構成挑戰。

數據顯示，2023年，比亞迪汽車銷量達到302萬輛，同比大漲61.8%，國內市場份額從2020年的2%左右躍升至11%，力壓德國大眾，成為中國市場份額佔有率最高的汽車廠商。同期，德國大眾在華銷售量為239.86萬輛，同比增長僅0.1%，在華市場份額從2018年巔峰時期的近16%下降至10.1%。

2024年9月11日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在柏林德國聯邦下議院會議上就2025年預算發表講話。（Reuters）

德國新能源汽車大眾ID系列在2020年開始逐步量產，但受限於成本與市場需求，量產提升速度很慢。在去年9月份德國慕尼黑車展上，德國版大眾ID.7率先預售，價格為56,995歐元，約合46.6萬港元而同款車，中國版2024款價格僅德國的一半。數據顯示，今年上半年，大眾汽車在歐洲市場純電銷量為18.4萬輛，同比下跌15.2%；在全球市場的純電動車銷量僅為31.7萬輛，同比下跌1.4%，在集團內部銷量佔比為7.3%。

中國汽車工業對德國汽車業的挑戰可以用六個字概括：亂拳打死師傅。中國政府積極的汽車產業政策，正在加速推進汽車國產化，儘管整個產業面臨產能過剩的壓力，但德國汽車廠商的前景是值得擔憂的。大眾汽車對華市場依賴度為25%，在華市場份額被比亞迪等國產廠商吞食，導致大眾全球銷售下滑。

今年上半年，大眾汽車在華市場交付量只有134.5萬輛，同比下滑7.4%，這拖累其全球銷量下降0.4%。國內汽車廠商大打價格戰，大眾汽車在華可謂量價齊跌，拖累其上半年全球營業利潤下降11%。大眾汽車在北美、南美和西歐銷量的增長，被在華汽車銷量的下滑給抵消。大眾汽車不得不將今年全球市場的交付量下調至900萬輛左右，較去年下降2.6%，此前預期增長3%；銷售額預期下調至3200億歐元，較去年同比下降0.7%，此前預期增長5%；利潤率預期降至約5.6%，低於此前的6.5% -7%。

2024年9月4日，在德國沃爾夫斯堡，大眾汽車（Volkswagen）勞資委員會與德國工人舉行例行會議，討論包括削減成本的進展等事宜。（ Reuters）

9月30日，在公佈淨利潤下降63.8%的財報後，大眾汽車宣佈史無前例的重組，計劃關閉至少三家德國境內工廠、裁撤數以萬計員工並收縮其在德國所有剩餘工廠規模，同時要求14萬名工人集體降薪10%。這是大眾汽車第一次考慮關閉國內工廠來降本保利。這或許只是一個開始。與戰前巔峰時期相比，德國汽車行業就業人數已下降6.5%。

德國另外一個對手是美國。特斯拉替代大眾等傳統汽車廠商成為了領導者。同時，未來的汽車格局可能發生根本變化。實際上，不僅僅是汽車智能化，德國幾乎在所有領域的信息化、智能化沒能跟上時代的步伐，徹底被美國和中國甩開。

2024年4月25日，德國柏林，一座新住宅公寓樓的建築工地矗立在施普雷河（Spree River）附近。（Getty）

這或許跟德國卓越的工業、謹慎的性格有關係，還跟德國的金融體系有關係。信息技術創新依賴於發達的資本市場，但是德國金融市場是以商業銀行為主體。德國的銀行是全能銀行，可以持有工商企業的股份。這種金融制度支持製造業融資，抑制金融泡沫，同時抑制了資本市場的發展以及對技術創新的融資。

這種金融制度決定了德國很難出現像Google、微軟這種的信息技術創新企業。與日本類似，德國錯失了90年代的信息技術的領導權，只是二者原因不同。反過來說，美國正在引領人工智能時代，吸納更多歐洲資本湧入，這可能加速德國傳統工業和金融沒落。

此外，特朗普的連任這一情況，也為德國的經濟前景增添了更多的不確定性。他的貿易保護主義政策，使得德國的出口遭受到了極為嚴重的衝擊，這個時候，也讓德國的經濟前景變得越發撲朔迷離。

圖為10月30日德國柏林杜莎夫人蠟像館的美國總統特朗普蠟像被放入垃圾桶，垃圾桶內還有一頂寫有「讓美國再次偉大」的帽子及數個標語。 （Reuters）

德國倍福自動化有限公司（Beckhoff Automation）創始人11月18日在接受英國廣播公司（BBC）表示，德國製造業正經歷着「嚴重崩盤」。倍福創始人漢斯·貝克霍夫（Hans Beckhoff）告訴BBC，公司創立44年以來，他從未見過像現在這樣嚴重的危機，「這是一次非常嚴重的崩盤，非常嚴重」。

倍福是一家專注於自動化新技術的公司，屬於德國中小企業（Mittelstand）。這些企業大多數是家族企業，卻是德國經濟結構中獨特而重要的組成部分。據BBC，99%的德國企業都是中小企業，他們提供了德國約59%的工作機會，被認為是德國經濟的「隱形冠軍」，也是德國製造業如此強勁的部分原因。

然而，「隱形冠軍」都發出了「嚴重崩盤」的聲音，而眼見着，德國曾經最引以為傲的汽車行業和化工行業走向落寞，德國的問題出在哪裏？這兩個行業發展變化很具有說明性，德國經濟的積弊被暴露出來。世界在變，中美在新汽車工業上的一騎絕塵確實打了德國的「七吋」，再加上德國又欠缺了些運氣。德國再不做結構性轉型發展，「德國模式」也將走入歷史。