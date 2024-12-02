這是徹頭徹尾的政治腐敗　特朗普拜登雙雙刷新操守底線！

感恩節剛過，美國總統拜登（Joe Biden）又發布了一份赦免書，不過這次獲特赦的不是火雞，而是他多項罪名在身的兒子亨特（Hunter Biden）。

白宮12月1日宣佈，拜登已正式簽署了兒子亨特的赦免書。拜登在聲明中表示，他的兒子亨特被選擇性地、不公正地起訴，明顯受到了不同的對待，是被政治對手構陷，因此他決定動用總統權力赦免。而僅僅在上個月，美國白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）還曾經重申，總統拜登不會特赦亨特。

亨特此前因多項罪名被起訴。美國法院陪審團今年6月11日裁定，亨特非法購買及管有槍械的3項罪名全部成立；而在另一宗案件中，亨特也承認了9項聯邦稅務相關指控。按照議程，這幾起罪名將分別於12月12日、16日宣判刑罰。但是拜登在臨近卸任之前，違背自己之前的承諾，赦免了兒子亨特。拜登有兩個兒子，有條件接替其衣缽的大兒子早年因腦癌去世，這次被赦免的小兒子亨特，雖然是個依仗老爹資源胡作非為的花花公子，但卻是拜登的心肝寶貝。

與此同時，即將上任的當選總統特朗普（Donald Trump）也沒閒着，他正在加緊物色人選，組建他的2.0版內閣。在這個大規模人事換血過程中，值得注意的是，特朗普不僅任命了親家公，大女兒女兒伊萬卡（Ivanka Trump）丈夫庫什納（Jared Kushner）的父親查爾斯（Charles Kushner）出任駐法國大使，還任命了小女兒蒂芙尼（Tiffany Trump）的家公、黎巴嫩裔美國商人Massad Boulos出任新政府的阿拉伯和中東事務資深顧問。

此外，媒體報道還指出，在特朗普進行人事任命的過程中，他的兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）發揮了非常重要的引薦作用。而在特朗普的第一任期，他毫無政治經驗的大女兒伊萬卡夫婦也被任命為總統為顧問，成為特朗普執政團隊的核心成員。

圖為2024年8月19日，美國總統拜登（Joe Biden）與兒子亨特（Hunter Biden）出席民主黨全國代表大會 (DNC) 。（Reuters）

在任何一個國家，這都是典型的裙帶關係，是政治腐敗和社會不公的體現，是對國家法度的公然踐踏。但是，在這個地球上最有影響力的國家美國，這樣的劇情卻在世人面前公開上演。在所謂「民主機制」的掩護下，一朝權力在手就為所欲為，為維護家族利益毫無顧忌，在拜登和特朗普表現得淋漓盡致，雙雙刷新了一個政治人物應有的操守底線。

更搞笑的是，明明兩個人半斤八兩，都在胡作非為，假借制度裂縫公然搞政治腐敗，維護家族利益，但是在媒體公眾面前，仍然要裝出一番慷慨激昂的樣子。比如，對特朗普任命兩位親家翁做外交官的行為，民主黨及拜登控制的媒體及政治人物就大肆抨擊，說特朗普任人唯親，搞裙帶關係。

而針對拜登違背承諾介入司法赦免小兒子的行為，特朗普也在一片譁然中嚴厲指責拜登「濫用司法與誤判」，還點名要求拜登也赦免國會騷亂的被捕者，共和黨議員也指責拜登濫用職權，損害司法公正，將家庭利益置於國家利益之上。帝國的兩大蛀蟲，一邊蛀蝕國家根基，一邊將口水吐向對方。

一直以來，美國的民主制度被吹噓為民主制度的典範，人類社會的「民主燈塔」，美國精英也經常以輸出美國的制度模式為使命，不斷向其它國家兜售推銷。但是經由拜登和特朗普過去八年執政，就算不提在此期間發生的各種社會衝突與治理危機，僅以這兩位總統的糟糕表現，就已經讓美國的政治光環喪失殆盡，美式民主制度被迅速祛魅。就這樣的大國領袖，如何贏得世人尊重？又如何「讓美國再次偉大」？