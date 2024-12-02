拜登宣布就兒子亨特的定罪作特赦　特朗普：濫用職權和誤判

白宮12月1日宣布，美國總統拜登（Joe Biden）已正式簽署了兒子亨特（Hunter Biden）的赦免書。亨特此前在非法擁槍案及稅務案中遭判罪成，將分別於12月12日、16日宣判刑罰。候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在旗下社交平台Truth Social回應指，指拜登的特赦決定是「濫用職權和誤判」，同時還質問特赦是否也應包括1 月 6 日國會山莊騷亂而被監禁的人。



拜登在聲明中表示，亨特被選擇性地、不公正地起訴，明顯受到了不同的對待。而且，他的案件中的指控是在我在國會的幾位政治對手煽動他們攻擊我並反對我當選之後才提出的。他重申自己只簡單遵循一個原則，就是「告訴美國人民真相」，又指「我相信司法系統，但當我努力解決這個問題時，我也相信原始政治已經感染了這個過程，並導致了誤判」。

圖為2024年8月19日，美國總統拜登（Joe Biden）與兒子亨特（Hunter Biden）出席民主黨全國代表大會 (DNC) 。（Reuters）

上月，美國白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）還曾經重申，總統拜登（Joe Biden）不會特赦亨特，「我們已經多次被問到這個問題，我們的答案是不會。」

2024年6月5日，美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的非法擁槍案續審，亨特由妻子梅莉莎（Melissa Cohen）陪同抵達法院。（Reuters）

美國法院陪審團6月11日裁定，亨特非法購買及管有槍械的3項罪名全部成立；而在另一宗案件中，亨特9月5日承認9項聯邦稅務相關指控。