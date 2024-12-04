尹錫悦罪昭｜戒嚴令成重大恥辱　治家不嚴背後是政治愚蠢和幼稚

當地時間12月4日凌晨4時27分左右，韓國總統尹錫悦在位於首爾龍山的總統辦公室通過現場直播宣佈，解除戒嚴令。這距離他3日22時25分宣佈實施戒嚴令僅6個多小時。

宣佈戒嚴時尹錫悦信誓旦旦地說，是為了對抗麻痹國家本質功能、破壞自由民主主義憲政秩序的反國家勢力。隨後軍方進入了國會。但緊接着國會舉行緊急全體會議，投票通過了「要求解除緊急戒嚴令」的議案。

尹錫悦被迫接受國會的要求宣佈解除戒嚴令。這等於宣告總統遭遇重大政治挫敗。韓國總統府首席秘書、室長等幕僚已經集體提出辭職。未來等待尹錫悦的很可能是主動辭職或者被彈劾下台！

2024年12月4日，韓國首爾，韓國總統尹錫悦宣佈戒嚴令後，戒嚴部隊駐紮在國會外。（Reuters）

戒嚴令是總統可以行使的大殺器。根據韓國憲法，宣佈「緊急戒嚴」時，通場面臨着因戰爭、叛亂、大規模事態等巨大危機。韓國歷史上總統宣佈戒嚴令幾乎都和重大政變有關。比如1972年朴正熙宣佈戒嚴發動了「維新政變」。1980年5月，光州發生大規模抗議活動，政府宣佈戒嚴出動軍隊鎮壓， 史稱「五一八民主化運動」。

而此次尹錫悦宣佈戒嚴不過是因為政治內鬥。在野黨對尹錫悦的夫人金建希進行了連番調查。從履歷造假、碩士論文抄襲、到收受名牌包、涉嫌操縱股價，拿着放大鏡將其夫人查了個底朝天，金建希很可能鋃鐺入獄。

尹錫悦衝冠一怒為紅顏，動用戒嚴令來保護家人解決黨派鬥爭，並將反對派共同民主黨列為「親北共產主義勢力」，實際上是用大殺器解決小問題，將黨派之爭上升為國本之爭和意識形態之爭。為了家人濫用總統權力，濫用重大政治權力，幾乎已經將總統的政治信譽和威望消耗殆盡。

韓國戒嚴：12月4日清晨，國會迅速投票駁回尹錫悦的戒嚴令。（Reuters）

尹錫悦作為總統不可能不知道國會有投票否決戒嚴令的權力，不可能不知道反對派在國會佔據多數席位否決總統戒嚴令輕而易舉，為什麼還冒着必敗的風險動用戒嚴令？

歸根結底，檢察官出身的尹錫悦，政治上幼稚，太愚蠢。他今天的遭遇，本質上是普通人闖入權力的樂園後被痛打出局！

尹錫悦檢察官出身，如果不是文在寅2017年提名尹錫悦擔任首爾中央檢察廳廳長，僅兩年後又將他破格提拔為國家檢察總長，他很難步入高層政治。而步入高層政治之後他又背叛了文在寅選擇加入國民力量黨。

作為檢察官根據法律審查朴槿惠和李明博時，尹錫悦是行家裏手。但政治的藝術是交易，是妥協，是手腕，是大局。尹錫悦利用調查朴槿惠李明博獲得了一定的民望，以為民意支持就是權力。事實上國民力量黨2021年吸納他是為了利用他的人氣。他當選總統，並不意味着擁有了駕馭權力的能力。

2024年12月4日，韓國首爾國會附近，示威者在韓國國旗下要求尹錫悦下台。（Reuters）

他的夫人金建希的一系列的醜聞，不全都是尹錫悦當上總統之後才發生的，諸如學歷和論文造假發生在同尹錫悦結婚之前。有政治準備的政治家在決定衝擊大位之前就會將自己家人、親信的一切可能造成不良影響的事務處理乾淨，不會給政敵留下任何可乘之機。

而尹錫悦夫人金建希的醜聞從他競選總統一直發酵到他當選總統。很顯然尹錫悦不懂政治的運行潛規則，沒有圍繞擔任總統進行全方位的準備。

如果說擔任總統前金建希備受爭議在於尹錫悦缺乏政治經驗，那麼擔任總統之後金建希的行為不加限制，則是尹錫悦根本沒和金建希說清如何擔任總統夫人。

金建希2022年9月13日收受名牌包的過程被拍，這樣的釣魚式偷拍在一些安保嚴格的會晤中，根本就不該發生。因為沒有人可以佩戴設備接近總統夫人，總統夫人一般也不會將價值兩三萬的包包看在眼裏，更不會接受禮物。金建希極為看重其總統夫人的地位，非常高調，希望通過各種會見展示權力。本身還是普通人心態，缺乏政治安全意識和公眾人物的必備修養。

尹錫悦出身檢察官，可能道德方面沒有太多值得詬病的地方，彼時其夫人如何不會有什麼不妥，但是擔任總統治後，必須接受全民矚目，其夫人的種種問題就變成了尹錫悦治家不嚴的大罪。

2024年12月4日，韓國首爾國會大門前發生抗議活動，民眾和議員譴責總統尹錫悦宣佈戒嚴令，並要求其辭職。（Reuters）

雖然針對金建希的調查有政治目的，但尹錫悦不能強有力約束夫人，還為了夫人動用如此重大的政治權力，全然沒有權力為公的大局感，已經將自己僅有的民意好感度敗壞了。

尹錫悦事前不懂得政治準備，擔任總統後不懂得政治的邊界和禁忌，是為無經驗；無法通過正常途徑應對在野黨對其夫人的調查，是為無能。倉促動用總統戒嚴令，是為政治愚蠢。

軍隊執行尹錫悦的命令包圍國會之後，執行命令並不徹底。共同民主黨黨首李在明翻牆進入國會，其他的議員190多名大都翻牆進入了國會，並進入國會連夜開會投票表決推翻戒嚴令。軍隊顯然在還行總統命令時放了水。尹錫悦雖然是三軍統帥，但對軍隊的掌握並不牢。

尹錫悦頒佈的戒嚴令包括禁止集會示威等一切政治活動，禁止禁止假新聞、捏造輿論、虛假煽動，禁止罷工、怠工、集會行為等。戒嚴令屬於三四十年前的產物，當時這些措施適應時代的需要，戒嚴等於是控制了社會。但現在時代變了，網絡沒有被禁等等於戒嚴令白費，戒嚴令下全民網絡集結。李在明等國會議員一邊翻牆一邊直播，可謂是賺足了眼球。

2024年12月4日，韓國首爾，國會通過一項動議要求解除總統尹錫悦宣佈的戒嚴令後，最大在野黨共同民主黨魁李在明向媒體發表講話。（Reuters）

尹錫悦根本沒有認識到有網路的存在，戒嚴令形同虛設。當在野黨利用網路贏得支持時，尹錫悦出動軍隊的舉動等於站在了人民的對立面。

尹錫悦所在國民力量黨的黨首韓東勳也公開反對尹錫悦的戒嚴令。如果尹錫悦在宣佈戒嚴之前進行了充分的政治準備，同本黨的黨首進行密切協商，怎麼可能有韓東勳也公開反對戒嚴令這一眾叛親離的局面呢？說到底，戒嚴令是非常倉促就出爐的決定。

沒有彌補傳統戒嚴令的不足，沒有對軍隊強有力的掌控，沒有同黨陣營的支持，戒嚴令就這樣出爐了。尹錫悦的種種表現，儼然是個政治門外漢。

六小時戒嚴政變，已經是尹錫悦的重大政治恥辱。這位偶然間闖入高層政治的檢察官，最終將為自己的政治幼稚、政治愚蠢付出代價。他本人可能瑕疵不多，讓反對派無從下手，但他夫人鋃鐺入獄的可能性非常大。