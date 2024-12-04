尹錫悦罪昭｜ 妄用戒嚴「核選項」　一夜把韓國拉向威權邊緣

一夜之間，韓國總統尹錫悦所宣佈和推動的「緊急戒嚴」，在引起軒然大波後，便迅速走向失敗，整個過程僅6個小時。這是韓國自1987年民主轉型以來首次戒嚴，是背離現代政治文明底線的違憲行為，暴露出尹錫悦的氣急敗壞和德不配位。



韓國當地時間12月3日晚上10點多，尹錫悦突然宣佈將實施「緊急戒嚴」，並指責反對派控制的國會癱瘓國家，聲稱「緊急戒嚴」是為了應對「親朝反國家勢力」。隨後，韓國軍隊出動，坦克和軍車出現在首爾街頭，武裝飛機在空中執行監視和巡邏任務。韓國戒嚴司令部宣佈，禁止政治結社、集會、示威等政治活動，管制所有媒體和出版活動。

韓國：2024年12月4日，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令數小時後又撤銷，期間軍隊闖入國民議會大樓，圖為事後國會現場一片狼藉。（Reuters）

然而，在韓國民眾、媒體的見證下，在相當部分軍官和士兵的允許下，最大在野黨共同民主黨與尹錫悦所屬的執政黨國民力量黨黨首韓東勳所代表的力量聯合起來，最終在國會以190票：0票要求取消戒嚴令。在內外強大壓力下，韓國當地時間凌晨4點多，妄用戒嚴核選項的尹錫悦宣佈解除戒嚴。

目前，本就民意低迷、被夫人金建希醜聞困擾的尹錫悦在戒嚴失敗後正在走向敗局，包括韓國總統辦公室室長在內的多名心腹官員宣佈辭職，最大在野黨共同民主黨表示將以內亂罪告發總統尹錫悦、國防部長官、行政安全部長官，並推進彈劾。

據了解，韓國政壇長期以來都被黨派鬥爭所困擾，「青瓦台魔咒」是其中一個具體呈現。2022年尹錫悦以微弱優勢擊敗共同民主黨的總統候選人李在明，成為新一任韓國總統，但共同民主黨依舊主導國會。過去兩年多以來，尹錫悦政府經常與共同民主黨及其控制的國會發生矛盾。

尹錫悦12月3日深夜突宣佈實施戒嚴令。一名婦女躺在路上，阻擋運送軍員的車輛。（Reuters）

迄今為止，不僅共同民主黨黨首李在明已被多次提起公訴，而且共同民主黨多次否決尹錫悦政府的預算提案，對尹錫悦政府的官員發起彈劾動議。在這個過程中，尹錫悦夫人金建希的迪奧手袋事件持續攪動韓國政局，進一步激化尹錫悦政府與反對派的矛盾。

最終，為了化解政治僵局，為了維護夫人金建希和自己的政治利益，尹錫悦孤注一擲，祭出戒嚴的大殺器，不料竟招致強烈反應，被迫在強大的內外壓力下解除戒嚴，通向難以挽回的敗局。

2024年10月1日，韓國總統尹石悅和妻子金建希抵達城南市，參加慶祝韓國建軍節76週年的活動。（Reuters）

在韓國歷史上乃至整個冷戰時期，統治者通過宣佈戒嚴來打擊反對者，是威權主義的慣常模式。儘管不同國家和地區的戒嚴情況不能一概而論，但不能不承認的是，冷戰時期許多戒嚴是威權主義政治體系難以通過和平手段解決紛爭的有力例證。在人類歷史上，暴力經常是解決紛爭的終極手段，但往往會釀成嚴重的後果，甚至會造成暴力解決紛爭的惡性循環。

直到進入現代社會，人類才探索出通過和平的法律、制度和政治手段解決紛爭的道路，只把暴力解決問題壓縮到最低限度的特殊情況。韓國在1987年民主轉型之前，整個社會籠罩在威權主義和戒嚴的陰影之下，但隨着1987年的民主轉型，整個社會發生重大變化，戒嚴被憲法嚴格限制在「因戰爭、事變或類似的國家非常狀態，有必要使用兵力應付軍事需要或維持公共秩序時」，故韓國自民主轉型後，在尹錫悦氣急敗壞前，從未再出現戒嚴。

1980年5月韓國發生光州事件， 軍方鎮壓示威者殺死超過2000人,其中大部分是年輕的學生，也是韓國民主進程的一個分水嶺。(Getty Images)

尹錫悦宣佈戒嚴的時候，韓國並未出現「戰爭、事變或類似的國家非常狀態」，而至多隻是激烈的黨派鬥爭，根本不滿足憲法的規定，屬於公然違憲。戒嚴在韓國是軍隊直接上場的終極核選項，豈能輕易被用來化解黨派矛盾？

無論尹錫悦和反對派之間有什麼樣的分歧和矛盾，都應該以合乎法律、制度的方式解決，因為這是現代政治文明的共同底線和基本倫理。否則，像尹錫悦公然違憲，用戒嚴的核選項來對付反對派，無疑是破壞韓國民主轉型以來的底線，回到威權主義的邊緣。

在多元、開放的現代社會，一個國家有不同的黨派，彼此之間有分歧和矛盾，是再正常不過的事情。只要不違反法律和道德底線，不同的觀點、政策、立場和利益之爭，都是現代政治體系所應包容的正常現象。

當然，因為法律、制度難以完美，現實中的觀點、政策、立場和利益之爭會利用法律、制度的漏洞，演變為政治極化、黨同伐異，從而破壞社會團結，侵蝕事關人民福祉的整體利益。韓國、美國等許多國家和地區都被嚴重的政治撕裂困擾。可即便這樣，解決政治撕裂問題，改進政治體系，與遵守憲法，恪守現代政治文明共同底線，是不矛盾的兩件事。

尹錫悦12月3日深夜突宣佈實施戒嚴令後，軍隊前往國會外。（Reuters）

尹錫悦的問題在於他空談自由、民主，表面上維護自由憲政秩序，卻竟然動用戒嚴的核選項來化解政治紛爭，是破壞現代政治文明共同底線與基本倫理的違憲行為。

所幸的是，今天的韓國早已不是1987年前的韓國，在韓國相當部分軍官和士兵的配合下，韓國跨越不同黨派的政治人物和民眾在緊急時刻共同維護了憲政民主秩序。然而，在民主轉型已經多年的今天，尹錫悦竟然會違憲動用戒嚴的核選項來解決政治紛爭，有力折射出韓國政治體系在化解政治紛爭、團結社會、解決民眾關切問題方面存在嚴重短板，說明韓國的政治體系依舊亟待進行迫切的改革。