敘利亞變天｜土耳其趁亂下手　俄羅斯被掏得乾乾淨淨

敘利亞這一跤，俄羅斯跌得結結實實！

趁俄羅斯深陷俄烏戰場無暇他顧，又處在特朗普上台後可能結束戰爭，普京正打算收割戰爭果實的關鍵時刻，埃多爾安一記反掏，通過為敘利亞叛軍輸入能量，一舉把俄羅斯的代理人巴沙爾政權趕了下去。

巴沙爾阿薩德（Bashar al-Assad）倒台後，新聞說，俄羅斯軍艦已經從駐敘軍事基地撤離到地中海（編按：衛星圖片顯示有俄軍艦在敘利亞軍港外大約10公里左右停留），相關武器和軍事裝備也正在通過軍用運輸機運回國內。這一走，想再回來恐怕就難了。

俄羅斯繼承了前蘇聯的大部分政治遺產，但受蘇聯解體和兩次海灣戰爭影響，在美國擠壓下，其在中東的地盤已所剩無幾。敘利亞恰恰是難得僅存的碩果。

過去這些年，巴沙爾政府不僅和俄羅斯保持着良好關係，還是唯一一個同意建有俄羅斯軍事基地的中東國家。而通過敘利亞這個地緣棋子，俄羅斯不僅在政治地理上對宿敵土耳其在南部構成鉗制態勢，也保持了對中東事務的軍事介入能力。

當地時間1月7日俄羅斯總統普京（左）曾突訪敘利亞並與敘利亞總統阿薩德進行了會晤。（AP）

在政治地理上，俄羅斯通過在敘利亞駐軍，從南北兩面鉗制土耳其的玩法，有點像上世紀七十年代，前蘇聯通過和越南建立盟友關係，在越南租借金蘭灣駐軍，從南北兩邊鉗制中國並介入中南半島事務的玩法。

為破解蘇聯結盟越南對中國南北夾擊的棋局，中國當時果斷出兵，發起對越南的懲罰性戰爭，解除了來自南部邊境的安全威脅。基辛格後來在《論中國》一書中說，此戰戳穿了蘇越聯盟的脆弱性。幾年後，蘇聯解體崩潰，中國的邊境安全局勢得到徹底改善，為中國改革開放和經濟崛起創造了穩定外部環境。

土耳其沒有當年中國奮起一擊的政治魄力，如果沒有俄烏戰爭，土耳其根本無法撼動俄羅斯在敘利亞的利益。在奧斯曼土耳其和沙皇俄國延續幾百年的戰爭衝突中，土耳其不斷失去土地和地區影響力，已經萎縮成了一個中等國家，失去了與俄羅斯戰略對抗的能力。

但是對「俄－敘」聯盟對自身的安全威脅，土耳其的感覺和中國當年大同小異。土耳其於是採取了伺機而動的辦法，一心想復興奧斯曼土耳其帝國的埃爾多安，抓住了俄羅斯深陷俄烏戰爭難以脱身，必須從敘利亞抽出兵力回救俄烏戰場的機會，支持敘反對派武裝發起反擊，一舉顛覆了巴沙爾阿薩德政府，解除了來自南部邊境的後顧之憂。

2024年12月9日，戈蘭高地，人們圍繞在雕像旁慶祝敘利亞巴沙爾政權倒台。（Reuters）

巴沙爾政權倒台讓俄羅斯從此失去了這個安插在中東的地緣棋子，也成為俄烏戰爭給俄羅斯帶來的最新次生災難。失去這個地緣棋子，俄羅斯以後想再介入中東事務，就沒有了抓手，沒有了支點。

俄羅斯防來防去，主要防着美國，拼了命不讓美國把自己從中東擠出去，想不到被埃爾多安趁亂下手，掏了個乾乾淨淨。

敘反對派武裝（或者更準確地說是敘利亞現政府）和俄羅斯之間的歷史恩怨，以及巴沙爾流亡在俄羅斯與敘現政府之間可能產生的長遠隔閡，讓俄敘關係的未來阻力重重，俄羅斯在敘利亞的軍事基地是否還能存在，成了未知數。