韓國戒嚴後續・去片｜彈劾2.0將臨　尹錫悅為何賴死不走？

12月7日韓國國會彈劾尹錫悅失敗之後，其3、4日之間「六小時戒嚴」的後續劇情依然不斷上演。

單看12月11日一天：尹錫悅的高中同學兼因為戒嚴而辭職的前國防部長金龍顯在拘留期間試圖自殺未果；首爾龍山總統府派被警方抄查，尹錫悅被列為發動內亂的嫌疑人；韓國警察廳長趙志浩與首爾警察廳長金峰植因為戒嚴期間限制人員進出國會涉內亂罪而被拘……

在野共同民主黨亦發動另一個彈劾法案，預計會在12月13日進行表決。雖然反對派控制國會多數，但他們還欠8席才能達至通過彈劾總統的門檻。

四面楚歌之下，尹錫悅依然不退。執政國民力量已經表明尹錫悅不會再管政務，由總理負責，並準備讓他有序提前卸任，最快會在明年2月下台，4或5月舉行大選。

為何尹錫悅明知大勢已走也賴死不走？國民力量心中其實另有謀算……