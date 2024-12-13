韓國的政治狂飆——以民主的名義施加暴政

韓國國會12月14日將再次就彈劾總統尹錫悦進行表決，在尹錫悦12日發表全民講話揚言不會自行辭職誓言抗爭到底後，執政黨的國民力量黨黨首韓東勳說得很直白，彈劾現在是讓尹錫悦停止執行總統職務的唯一方法。14日的彈劾不出意外將順利通過。屆時尹錫悦將被停職，接受韓國憲法法院的審查。韓國憲法法院將在180天之內對尹錫悦的內亂罪做出裁決。

如果罪名成立，尹錫悦的總統職權將被立刻停止。在洶湧的民意之下，尹錫悦被憲法法院判定亂罪成立的可能性非常大。如果罪名不成立，尹錫悦的總統職權將立刻恢復。但由於尹錫悦已經同執政的國民力量黨鬧僵，即便未來恢復總統職權，尹錫悦也會面臨被孤立的尷尬境地。

尹錫悦在戒嚴失敗後一直較為低調，上次公開講話是向國民道歉低頭，聲稱不會再有二次戒嚴。12日的講話是戒嚴令後的第二次公開表態，態度之強硬實屬罕見。

2024年12月4日，韓國首爾，韓國總統尹錫悦宣佈戒嚴令後，警方關閉國會入口大門，把守的警員與示威者發生推撞。（Reuters）

根據尹錫悦的表述，總統行使緊急戒嚴宣佈權屬於統治行為，與行使赦免權、外交權相同，並非司法審查對象。在野黨憑藉多數議席的優勢在立法上恣意妄為，且只為保護黨首而行事。面對這種「議會獨裁」，要（通過宣佈戒嚴）守護自由民主主義和憲政秩序。「總統依據《憲法》作出的相關決定和統治行為怎麼能夠成為內亂？」

且不論尹錫悦是對是錯，至少他陳述了一個事實，那就是戒嚴令屬於憲法賦予總統的獨有權力。從這一視角看，總統實行了職權範圍內的權力後被迅速民意審判，算不算對總統的暴政呢？

是戒嚴令有問題，還是總統有問題？如果總統有問題，那也是民眾用選票選出來的總統。如果是戒嚴令有問題，就應該修改和完善戒嚴令，而不是去追責總統。

韓國爆出戒嚴風波後，民眾連日示威要求尹錫悦下台，圖為2024年12月8日在首爾的集會場面（Reuters）

總統是民選的總統，戒嚴令是法律賦予總統的權力，總統執行了固有權力就錯嗎？

戒嚴令是總統特權，其他的國防部長警察廳長等人都不過是總統命令的執行者，這是憲法和法律對他們的基本要求，這些人是聽命行事，依規辦事。在還沒有彈劾總統之前就第一時間逮捕了國防部長和警察廳長等人，對這些人來說是不公平的。

如果這些人不執行戒嚴令，那麼韓國憲法和法律的秩序何在？對總統問責、對執行戒嚴令的相關人員問責，算不算以民主的名義對憲法和法律進行破壞？

當然，尹錫悦宣佈戒嚴令引發軒然大波是事實。這反映了韓國國民對戒嚴的反感。問題是反感是現在的民意，上升為憲法和法律認可的戒嚴令是過去的民意。現在的民意對於過去的民意感到不適，就要以對執行了過去民意的領導人審判嗎？尹錫悦被彈劾算不算以現在的民意審判過去的民意？

韓國民眾2024年12月12日在執政黨總部前集會，舉起印有執政黨議員圖像的巨大布條，然後即場撕掉，以示抗議（Reuters）

戒嚴令嚴格意義上是總統以國家政權的名義對社會施加的暴政。逮捕議員、逮捕反對派領導人等指示是戒嚴令下國家展現的其專制主義的一面。這雖然與今天的自由氛圍不符，但是任何社會，國家是暴政機關的屬性從來沒有改變。

目前，是尹錫悦一個人站在了民意的對立面，站在了反對黨和執政黨的對立面，其抗爭到底的行為無異於玩火自焚。但民意如流水。

如果韓國前國防部長金龍顯再次自殺成功，民意會如何，如果尹錫悦捨命一搏，民意又會向何處發展？民意審判代替司法審判本身就是雙刃劍，那些玩弄了民意的黨爭很容易出現反轉。