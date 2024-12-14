續簽中美《科技合作協定》　拜登卸任前為中美關係注入積極因素

臨近下台，拜登一方面拼命鞏固自己的政治遺產，為烏克蘭加速提供各類武器和資金援助，允許烏克蘭可以用美國援助的導彈系統打擊俄羅斯縱深目標，提供反步兵地雷，對俄羅斯最後幾家金融機構進行制裁等等。

在台灣問題上，也連續幾次對台售武，想通過為台軍賦能的辦法維持兩岸分治局面，介入中國內政，遏制中國統一進程，一副「我死之後哪管洪水滔天」的架勢，活脱脱一個法王路易十五轉世。

不過與此同時，因為拜登是個傳統冷戰老手，國際博弈戰略以遏制和均勢為主，是想通過不戰而屈人之兵的辦法維持住美國的霸權優勢，維持二戰後格局，所以其對中國儘管遂行競爭打壓，也有希望合作的一面，並不想和中國完全脱鈎。

就是在這種戰略思維主導下，拜登政府頂住了國內主張對華強硬的極端鷹派的壓力，於12月13日和中國簽署了一項議定書，商定修改兩國政府的《科技合作協定》(Science and Technology Agreement，STA)，並將該協定效期延長五年。

拜登政府的一位官員表示，經修改的協定排除了「新興或關鍵技術」，已由兩國代表在北京簽署，生效日追溯至2024年8月27日，為期五年。美國國務院一位高階官員向記者團表示，新的協定限縮了先前協定中的合作範圍，並加入了「護欄」，以確保「互惠、透明和開放」。

美國總統拜登於2024年11月16日在秘魯利馬舉行的APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。(Reuters)

中國外交部發言人毛寧二月也曾向媒體表示，中美兩國的科技交流合作「本質上是互利共贏的」。

中美《科技合作協定》是一份非常重要的協定，對維持中美關係特別是雙邊科技交流的底層，具有不可忽視的價值。

該協定最初是在1979年由時任美國總統卡特（Jimmy Carter）與中國領導人鄧小平簽署，旨在促進農業、能源、太空、健康、環境、地球科學、工程以及教育與學術交流等領域的合作。協定促成了兩國學者，科學家，專家和學生的交換項目，科學技術的訊息分享，以及共同學術會議，課程和講座等。

當時的背景是在冷戰後期，蘇聯的不斷擴張嚴重威脅到中國的國家安全與美國的戰略利益，雙方都有遏制蘇聯擴張的戰略需要，雙邊關係當時接近於準盟友狀態。在此背景下，美國意圖通過科技合作與交流加深與中國關係，中國也希望通過協定促進技術研發並增強技術專利積累，兩國因此在1979年達成科學技術合作協定。

《科技合作協定》自簽署以來，大約每五年續簽一次。 2023年8月則延期六個月，至2024年2月再延六個月。在協定效期兩度暫時延長之際，美國部分國會議員對這份協定進行了嚴格審視，他們認為中國曾利用該協定增強了自身的科技能力，同時實現針對美國的軍事目標，兩黨強硬派因此主張停止該協定。

但是拜登政府頂住壓力，在卸任之前和中國達成共識，簽署了《關於修訂和延長兩國政府科學技術合作協定的議定書》，將《中美科技合作協定》自2024年8月27日起延期5年，為雙邊關係的持續發展和科技交流注入了積極因素。