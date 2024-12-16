英國高調加入CPTPP　一場精心包裝的政治表演 | 點經

英國正式成為《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的第12個成員國，也是第一個加入這一亞太貿易協定的歐洲國家。英國政府高調宣稱，加入CPTPP將為英國每年帶來20億英鎊的經濟增量，為英國家庭增加10億英鎊的工資收入。



更將其「包裝」為英國政府 「脱歐後全球化」戰略的一大勝利。然而，這些數字聽上去似乎令人振奮，但在英國當前的經濟困境面前，卻顯得微不足道。根據英國財政部的數據，脱歐後英國經濟每年損失高達400億英鎊，相比之下，CPTPP所帶來的20億增量僅佔脱歐損失的5%。這是實質性的經濟突破嗎？這就好比一個重傷患者，在失血嚴重的情況下，只獲得了一滴止痛藥，根本無法改變其經濟頹勢。如此看，這場「勝利」卻更像是一場精心包裝的政治表演。



CPTPP，由亞太國家牽頭，旨在促進亞太地區貿易自由化。說到底，英國加入CPTPP的經濟收益主要依賴於降低關稅和擴大出口。但這一協定對英國核心出口領域的實際利好有限。CPTPP成員國多為亞太地區的新興經濟體，其對工業品和農產品關稅的削減政策看似有利，但英國的主要貿易伙伴卻是歐盟和美國，與這些國家相比，CPTPP成員國在英國貿易總額中僅佔不到8%。

2024年12月13日，英國首相施紀賢 (Keir Starmer) 和妻子維多利亞在唐寧街10號官邸舉辦聖誕派對，與孩子們互動。(Reuters)

而且，英國已與除汶萊、馬來西亞之外的所有CPTPP成員國達成雙邊貿易協議，加入CPTPP給英國帶來的額外關稅利好有限。換句話說，CPTPP並不能有效彌補英國因脱歐失去的歐洲市場，也無法彌合美英自貿協定遲遲無法達成的巨大缺口。

按2022年數據統計。英國對主要貿易伙伴貿易額及佔比分別為美國2792億英鎊、16.3%；德國1382億英鎊、8.0%；荷蘭1194億英鎊、7.0%；中國1110億英鎊、6.5%；法國945億英鎊、5.5%。

那麼，英國為何仍選擇加入CPTPP？直接想到的就是，英國脱歐後，為減輕負面影響，重塑世界大國形象，提出「全球英國」外交理念。是的。這是一次典型的戰略自救。脱歐後的英國需要重塑其國際經濟形象，而CPTPP為英國提供了一個看似體面的「全球化」舞台。CPTPP成為其通往更廣闊亞太市場的門戶。

且，21世紀上半葉，全球23億中產階級，一半將生活在亞太地區。英國渴望從地區增長紅利中分一杯羹。通過加入這個亞太區域的高水平經貿協定，英國希望向外界傳遞這樣一個信號：英國仍然是一個開放、連接世界的經濟體。然而，這種表面上的象徵意義，能否真正轉化為實際經濟效益，恐怕連英國政府自己都難以確信。

換從地緣政治考量考慮，很明顯，作為一個傳統的歐洲大國，英國在脱歐後逐漸向亞太地區傾斜，這並非單純的經濟選擇。通過加入CPTPP，英國試圖在亞太地區尋求更大的話語權，同時對沖中國在區域經濟中的影響力。然而，這種「抗中」意圖顯得十分尷尬。首先，英國的加入顯然無法改變CPTPP整體上對中國市場依賴的事實。

圖為2018年3月8日，11國代表於智利聖地亞哥舉行CPTPP簽字儀式。（VCG）

而另外來說，一方面，CPTPP的大多數成員國，包括日本、越南和馬來西亞，與中國的貿易關係密不可分；另一方面，中國早已提出申請加入CPTPP，雖然申請中碰到阻礙，但其實誰都明白，中國的加入會為協定本身的經濟吸引力帶來極大提升。

英國加入CPTPP，對英國來說，這或許是一場被迫而為的戰略選擇，而對CPTPP來說，這是一次引入非亞太國家的試驗。

CPTPP，前身是TPP，其實不論是什麼都好，其本質只要是自由貿易協定，而非地緣產物，就是有其存在價值的。特別是隨着特朗普即將重返白宮並威脅對全球加徵關稅，在此背景下，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，具有重要意義。而以RCEP、CPTPP等為代表的區域性自由貿易協定，則是推動區域經濟一體化、應對逆全球化浪潮的有力工具。

中方多次明確表示，加入CPTPP是推進貿易自由化、經濟一體化的重要步驟。中國不僅是全球最大的貿易國，也是CPTPP成員國的重要貿易伙伴，其加入將為協定注入巨大的經濟活力，並進一步推動亞太地區的經濟融合。

2024年12月4日，購物者在英國蘇格蘭愛丁堡東王子街花園的聖誕市集。(Reuters)

2021年9月16日，中國商務部官網發布公告，中國正式申請加入CPTPP。最近，CPTPP第四次拒絕。11月29日的外交部記者會上，有記者提問，中國申請加入CPTPP的事宜是否也已經成立相關工作組？毛寧回答：「關於CPTPP，中方立場是一貫、明確的。中方堅定倡導貿易自由化便利化，積極參與亞太區域合作和經濟一體化。我們主動對接國際高標準經貿規則，積極擴大自主開發，推動加入CPTPP進程，與各方就此保持着接觸、溝通和磋商。這個CPTPP群規有2300多項條款,其中有一些條款我們目前難以滿足」。

這是事實，中國申請加入CPTPP，需要與其規則對接，是存在適配度的問題，要滿足2300多條條款，這其中有一些條款必然會遇到各種阻力。但，在全球化的今天，幾乎所有的內部問題和外部問題，都可以換個角度去謀求解決。例如用外部貿易合作，解決內部經濟問題；用內部認知轉變，去解決外部價值觀問題。如此，方是大智慧。看得出來，中國必然繼續上下求索。