老拜登的人權公告：荒唐得令人髮指！

12月10日世界人權日,拜登在白宮提前發了個公告,悉數美國在人權保護方面的紀錄,以及自己任內在維護人權方面所做出的努力與取得的成績。公告不長,其中最重要的兩段分別如下開頭:

第一段:「美國的立國理念是人人生而平等,一生都應該受到平等對待。」(America was founded on an idea — that every person is created equal and deserves to be treated equally throughout their lives. )。

—— 我就想問問,美洲這片土體土地上的印第安人,同意拜登這個說法嗎?在美國鐵路枕木下長眠的華工、那些被販賣到新大陸的黑人奴隸,同意拜登這個說法嗎?如此大言不慚公然撒謊,就不怕被印第安人和華工、黑奴索命嗎?

第二段:「本屆政府一直致力於保護國內外人民的尊嚴和權利。」(My Administration has been committed to protecting the dignity and rights of people here at home and around the globe. )

——在保護美國人民的尊嚴和權利方面,美國雖然沒有完全做到,做得也算不錯吧。但「保護國外人民的尊嚴和權利」,從何說起?自去年以來,被在加沙被無差別屠殺的4.4萬巴勒斯坦人、還有十幾萬受傷的,更多被戰火摧毀家園,流離失所,他們都是被美國中東馬仔以色列槍口下的犧牲品,他們同意拜登這個說法嗎?老拜登就不怕被這些無辜橫死的巴勒斯坦婦女兒童追命索魂嗎?

白宮發布的世界人權日公告(白宮網頁)

人權是個好東西,人類社會發展到現代,在對人權的認知和保護上取得了巨大進步,保護人權已經成為人類社會的共識。是否能保證人民依法享有人權,是衡量一個國家政治是否良善的基本標準。有很多國家,很多政黨,很多政治人物,在「保護人權」四個字面前就是歷史的罪人,人類的公敵。任何國家和政府,都應該不斷改進國家與社會治理,保護人民的法定權力。

就美國來說,歷史上,在兩次世界大戰以及二戰後世界的經濟發展和人權保護上,確實做了很多了不起的工作,把很多國家、很多人從法西斯的鐵蹄下解放了出來,並通過戰後援助計劃,促進了近代以來人類經濟社會的普遍發展,為現代人權事業的發展做出了卓越貢獻。

伴隨着人們的不斷抗爭,歷史上美國人權涵蓋得範圍也不斷發展,從原來只有成年白男有人權,女人、黑人和有色人種毫無人權可言,發展到後來所有人普遍享有受法律保證的基本人權,確實在不斷進步。

但另一方面,在對國內弱勢人群的保護上,美國也做得非常糟糕。迄今為止,連很多美國人都不認為美國在人權保護上有資格做世界楷模。尤其在殖民時代、黑奴時代以及華工等人權問題上,美國絕對無法迴避歷史上曾經犯下的滔天罪惡,應該老老實實的對待歷史。

再就是在對像巴勒斯坦等世界弱小國家人民的人權保護上美國做得非常差勁。自去年以來,美國放縱自己的馬仔在加沙屠殺,幾次三番阻止聯合國有有關國際機構通過相關決議,還源源不斷的為以色列提供殺人武器和政治背書支持,這哪裏是個人權領袖應有的樣子,分明是以色列的共犯,還有臉奢談成績?