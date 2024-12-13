敘利亞不是「伊拉克」也不是「阿富汗」

統治敘利亞54年之久的阿薩德（Assad）父子政權倒台之後，不少人都擔心敘利亞會變成下一個「伊拉克」又或者是「阿富汗」。然而，類似的對比從敘利亞人的眼中來看卻忽略了一個重點，那就是無論是在伊拉克還是阿富汗，推翻原有專制政權的都是外國勢力，取而代之的都是由外國勢力扶持的留外人物。

相較之下，大多敘利亞人都把巴沙爾阿薩德（Bashar al-Assad）倒台看作是2011年反政府示威、其後演變成內戰以後十多年來的國內人民抗爭的最終成功。

如今組成大馬士革臨時政府的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS），背後雖然有土耳其支持，卻並不是完全聽命埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的組織。

而且，這次推翻阿薩德政權的12天攻勢，也不是一個組織的成功－－例如首先進入大馬士革的反抗軍其實並非沙姆解放組織，而是由德魯茲族（Druze）武裝組成的「南方作戰室」（Southern Operations Room）；而且，如果不是同樣是敘利亞人民的政府軍士兵人人士氣消散、大體不作抵抗，反對派的進展也不會如此迅速。

12月12日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在安卡拉與土耳其埃爾多安會面，討論敘利亞局勢。（Reuters）

可以說，推翻阿薩德政府的民情已在，只是沙姆解放組織以及在其背後支持的土耳其看準了俄羅斯、伊朗、黎巴嫩真主黨都無力、無意軍援阿薩德政府的時機而已。

兩個教訓

從沙姆解放組織領袖朱拉尼（Abu Mohammed al-Julani）過去統治西北伊德利卜（Idlib），以至今天入主大馬士革快滿一周的各種行動來看，朱拉尼也正在努力避免敘利亞踏上伊拉克和阿富汗的後塵。

伊拉克的教訓是，2003年美國入侵推翻薩達姆（Saddam Hussein）之後實行了所謂的「去復興黨化」（debaathification）政策，把任何與薩達姆阿拉伯復興社會黨（Ba’ath Party）有關的人士都排除在新的政治體制之外，最終變成了針對在伊拉克為少數的遜尼派的歧視政策，使新政府缺乏有經驗的政府人員去執政，日後更引致伊斯蘭國（ISIS）等極端勢力的崛起。

12月8日，朱拉尼在大馬士革的倭馬亞清真寺向群眾發言。朱拉尼是他的「戰時代號」（nom de guerre），如今他已經全面使用他的原名「沙雷」（Ahmed Hussein al-Sharaa）。（Reuters）

阿富汗的另一種教訓是，2021年塔利班奪權之後，並沒有兌現溫和化其極端伊斯蘭主義的承諾，對女性的人權不斷收緊限制，大部份教育被禁、外出需要男性親屬陪同，到本年8月連公開發言也被禁止，至今導致西方援助缺乏，像中國、俄羅斯這些傾向對塔利班採取務實主義的國家也未有正式承認其作為阿富汗的國家政府（雖然兩國都接受了塔利班派出的外交人員）。

善待阿薩德政府人員

朱拉尼入主大馬士革之後，並沒有執行敘利亞版的「去復興黨化」政策，而是與阿薩爾政府遺留下來的官員通力合作，先從原總理賈拉利（Mohammad Ghazi al-Jalali）手上接過政府權力，把原來管理伊德利卜的「救國政府」（Salvation Government）總理巴希爾（Mohammed al-Bashir ）召來擔任臨時總理。原有的公務員全都得到可以照常上班的指示。外交部的駐外人員都得以留任（按：有駐外使節幾天前還在為阿薩德辯護，如今卻為新政府說好話）。

高層官員職位和安全相關事務則由伊德利卜的官員接任。例如有份在伊德利卜幫助建立救國政府、在阿聯酋長大、能說流利英語的Mohammed Ghazal就來到大馬士革負責整治不同的政治機關。而大馬士革街頭指揮交通的警員也是來自伊德利卜的警隊。

12月11日，現年36歲的Mohammed Ghazal接受路透社訪問。（Reuters）

阿薩德政府的一般軍人也得到全面赦免。他們只要向新政府登記繳械即可。雖然朱拉尼表明會追究高層軍官，但暫時似乎沒有自願繳械投降的高層軍官被嚴厲對待。

朱拉尼建立的臨時政府都用上了其沙姆解放組織的人，沒有讓土耳其直接支持的敘利亞國民軍（SNA）、長據東北油田和農地的庫爾德族主導、美國支持的敘利亞民主力量（SDF）、南方作戰室旗下各路武裝等各方勢力參與。

不過，這只是直至來年3月為止的臨時做法。敘利亞人經歷了14年的內戰苦難，人們都在渴望和平與和解，朱拉尼大概不會笨到要完全將其他派系排除在外，因而引發另一場國內衝突。

避免成為另一個「塔利班」

在伊斯蘭主義的意識形態問題上，朱拉尼早在管治伊德利卜之時已逐漸放棄極端宗教思想，重用本地精英，換掉伊斯蘭武裝份子的長袍而穿上西裝，也用三色旗取代遜尼派聖戰士常用、黑底白字寫有伊斯蘭誓詞的旗幟。本年初，有伊斯蘭聖戰的支持者甚至因為不滿朱拉尼太世俗化而上街參加示威。

2024年12月11日，在敘利亞大馬士革的高速公路邊上可以看到前總統巴沙爾·阿薩德被毀的海報。（Getty Images）

這次入主大馬士革之後，朱拉尼已下令其軍人不能干擾女性的穿着，並向基督徒、德魯茲族、庫爾德族等不同宗教和少數族群表明會尊重他們的權利，而阿薩德政權所屬的阿拉維派（Alawites）也沒有遭到清洗（按：雖然不少親近阿薩德政府的人物據稱都已經逃到國外或鄉村地方躲避）。

網絡上確實有流傳一些沙姆解放組織軍人違反朱拉尼命令的行為，例如有軍人質問一位支持阿薩德政府的電台基督徒女記者她屬於什麼教派，亦有軍人闖進大馬士革的什葉派清真寺叫囂等等。不過，沙姆解放組織多次表明將會對於這些違反命令的人作出追究，指他們的行動不代表沙姆解放組織，也不代表新的臨時政府。

網上流傳持槍者闖入大馬士革什葉派清真派後的片段：

臨時政府的初步行動都聚焦在恢復和改善整本治理之上。例如Mohammed Ghazal就已經開始改革阿薩德遺留下來的過時政府機構，以及吃空額等貪腐問題，並希望將平均25美元的公務員月薪提升到100美元的伊德利卜水平，並將伊德利卜的電子化公共服務帶到大馬士革。

雖然在新政府「草創階段」我們不能肯定朱拉尼有沒有辦法掃清前身是阿爾蓋達（Al Qaeda）分支的沙姆解放組織內部的極端伊斯蘭主義意識形態，但可以肯定的是，朱拉尼正努力往這個方向推進，避免自己的新政府變成另一個塔利班。

三個變數

不過，即使我們假設朱拉尼真的能從伊拉克和阿富汗的歷史中汲取到教訓，還有至少三個重要因素將會決定敘利亞未來是會走向大融和式的和平，還是陷入另一階段的分裂和衝突之中。

截至12月12日的敘利亞勢力分佈圖：啡色是沙姆解放組織、白色橫線是前政府失去但控制權未明的土地，淺黃是土耳其支持的敘利亞國民軍，紫色是美國支持的庫爾德族敘利亞民主力量，亮藍色是美國坦夫基地保護區，深黃色是其他不同的反對派武裝，肉色是沙姆和敘利亞民主力量爭奪地區，暗藍色是以色列軍隊。（ISW）

首先，雖然如今未能加入政府的各路反對派人馬並沒有用武力對抗沙姆解放組織和朱拉尼，但如果末來幾個月臨時政府把局勢穩定下來之後也不開始同各派探討權力分配的新憲政問題的話，恐怕這些各有武裝的力量並不會輕易臣服於沙姆解放組織之下。

以往在伊德利卜執政期間，朱拉尼採取的是高壓專制的手段。在宗教、種族多元而且各派都有武力的敘利亞，這一套並不能派上用場。否則，朱拉尼只會變成另一個阿薩德，又或者讓敘利亞重新陷入衝突之中。

其次，敘利亞長期是不同外國群雄逐鹿之地，如今俄羅斯和伊朗已經明顯失勢，而保留了小量駐軍的美國在特朗普（Donald Trump）上台之後也不會想花費太多精神在敘利亞身上（按：特朗普在首屆任期內已試圖從敘利亞撤軍），剩下來的外部勢力大概就只有土耳其，以及在阿薩德倒台後大舉空襲敘利亞並派兵越境的以色列。

大馬士革失守之日，特朗普在社交媒體上表明美國不應插手敘利亞，這不是我們的戰爭。（Truth Social截圖）

在沙姆解放組織展開反攻之後，土耳其支持其敘利亞國民軍以武力奪下了庫爾德族敘利亞民主力量控制的好幾個城鎮，不過到12日已在曼比季（Manbij）一帶達成臨時停火。目前，由於阿薩德政府倒台，原本與敘利亞民主力量結盟的阿拉伯武裝都開始轉投沙姆解放組織陣營，加上一向支持庫爾德族的美軍有可能撤走，這絕對是土耳其進一步壓制庫爾德族力量的時機。然而，如果土耳其真的要把握這個時機的話，這將破壞朱拉尼向庫爾德族呼籲團結的計劃，使敘利亞繼續戰火不斷。

另一方面，經過連日攻擊，以色列已經將阿薩德政府留下來理論上可以用來攻擊以色列的軍備大多都炸毀掉。朱拉尼從來也沒有顯示出要侵犯以色列的意向。敘利亞的新政府上台，對以色列而言，絕對是一個重新以外交而非軍事解決分歧的機會。但以色列會否嘗試把握這個機會，卻值得質疑。

簡單而言，敘利亞能否恢復和平，還是要看插手敘利亞的各方勢力的行動。

最後，經歷失治和戰亂多年的敘利亞，如今經濟大壞，GDP比內戰之前跌近九成，正處於百廢待興的境地，外來援助是必需的。國際社會，包括將沙姆解放組織視為恐怖組織的聯合國和西方國家，都必需展示出同新政府合作的意願。如果朱拉尼真的走上溫和化之路的話，它們必需解除其恐怖組織定義，並對敘利亞重建提供實質援助。一個穩定、和平而獨立的敘利亞，是大多數國家的利益所在。

敘利亞變天，為人們帶來了沉寂良久的希望。但希望能否成真還需要各方的意願和努力去實現。