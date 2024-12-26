中東AI爭霸戰：沙特vs阿聯酋　中美不是局外人

12月15日至19日，第19屆聯合國互聯網治理論壇（Internet Governance Forum，IGF）暨2024年利雅德互聯網治理論壇在沙特舉行。這是繼2009年在埃及、2014年在土耳其後，IGF第三次來到中東，背景也與10年前有所不同：論壇除「建立我們多利益相關方的數位未來」（Building our Multistakeholder Digital Future）這個主題外，沙特還特別強調一個重點：人工智慧（AI）的崛起與運用。

在論壇開幕式上，沙特特別發表《利雅德宣言》，強調要以AI技術實現數位化接入、提升數位化知識、應對全球挑戰與釋放經濟價值。而這一動作本身，其實與沙特當前的發展戰略息息相關。

眾所周知，為降低沙特對石化產業的依賴，時任副王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）在2016年提出「2030願景」（Saudi Vision 2030），並在2017年升任王儲後，大刀闊斧推進改革，針對建築、觀光、娛樂、新能源等領域提出各種大型計畫。之後隨著科技發展，沙特轉型也開始跨足AI領域，希望在擺脫石油詛咒同時，朝著「中東AI強國」邁進。

只不過，沙特不是唯一入場選手，同一賽道還有阿聯酋這個強勁對手。

今年9月《華爾街日報》就曾披露，在帶動產業轉型、為AI產業奠定基礎的考量下，阿聯酋正與台積電、三星電子洽談設廠事宜，而美國因為擔心「先進AI晶片會運往阿聯酋的貿易夥伴中國」，所以希望先與各方協商監督機制。當然，設廠阿聯酋本身就要克服許多障礙，包括超純水的取得與專業人才的招募，且台積電也在事後回應「目前沒有新的海外投資具體計畫」，可見協商還在未定之天。但即便如此，光是邀請台積電與三星本身，就已充分展現阿聯酋逐鹿AI產業的雄心。

整體來說，在油價震盪與渴望轉型的雙重背景下，沙特與阿聯酋作為富裕產油國，既有擺脫食利模式的動機，也有推動產業轉型的資金，再加上AI商機持續湧現，兩國的競爭格局自然成形。只不過在地緣因素擾動供應鏈的背景下，影響競爭的其實不只雙方的各自努力，還有愈發劇烈的中美博弈。

沙特王儲穆罕默德（Mohammed Bin Salman）2016年推出「沙特2030願景」，關鍵目的是減少沙特經濟對石油的依賴，揚言要進行國家現代化，同時減少對女性的種種限制。（Getty Images）

沙特與阿聯酋的各自布局

首先觀察沙特與阿聯酋的各自布局。

沙特的AI戰略如前所述，鑲嵌在「2030願景」的基石上，並且受到國家政策大力扶持。例如2019年成立的沙特數據和人工智慧管理局（SDAIA），就在層級上直屬王儲穆罕默德，目標包括管理國家AI議程、提高AI對於「2030願景」的貢獻、提升沙特作為AI領域領導者的形象。SDAIA之下設有國家數據管理辦公室（NDMO）、國家AI中心（NCAI）、國家資訊中心（NIC），並且定期主辦全球AI峰會（GAIN Summit），到了2024年已經邁入第三屆，累積超過400名講者、20,000名參與者、2,500萬的線上參與人數。

阿聯酋的AI戰略雖也與國家發展相掛勾，是「2071阿聯酋百年計畫」（UAE Centennial 2071）的一環，卻有一點與沙特不同：阿聯酋啟動產業轉型的時程更早，當然也就更早布局AI領域。例如早在2017年，阿聯酋就提出「2031年AI國家戰略」（UAE National Strategy for Artificial Intelligence 2031）、任命全球首位AI部長，並在2019年成立穆罕默德·本·扎耶德AI大學（MBZUAI），邀請卡內基美隆大學、哈佛大學、麻省理工學院（MIT）學者前來合作。2020年，阿布扎比更成立先進技術研究委員會（ATRC），下設技術創新研究所（TII）與多個研究中心，持續耕耘AI技術與產品。

時至今日，兩國都已在各個領域交出成績。

沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）在「未來投資倡議」會上發言。（Reuters）

首先是數據中心（Data center）。根據DC Byte報告，目前沙特與阿聯酋的數據中心容量分別約是123兆瓦（MW）和235兆瓦，雖然低於歐洲國家，卻已是中東地區的領先存在。

其中，沙特是中東成長最快的數據中心市場。根據Arizton報告，除了正在運營的24個中心外，還有37個中心正在興建中，包括DataVolt、ServiceNow都參與投資，預計2029年的總容量會來到854兆瓦。

阿聯酋則是中東最大的數據中心樞紐。根據DC Byte報告，阿聯酋共有52個數據中心，其中Khazna Data Centers（阿聯酋AI巨頭G42的子公司）手握24個中心，還有8個尚在建設中，約佔74%的市場份額。另在各方資本持續進場下，阿聯酋的2029 年總容量預計來到850兆瓦。

此外兩國也都推出了大型語言模型（LLM）。

沙特代表作就是ALLaM。這一模型由SDAIA團隊研究開發，利用大量阿拉伯語、英語資料進行訓練，並在2023年5月推出試點版本，能以標準阿拉伯語（اللغة العربية الفصحى الحديثة）回覆使用者詢問的各種知識，支援生成式AI的相關功能。2024年5月，IBM宣布將ALLaM納入旗下AI與數據平台Watsonx，客戶將能通過watsonx.ai工作室存取該模型；同年9月，SDAIA 成功與微軟（Microsoft）建立合作夥伴關係，ALLaM將在Microsoft Azure上線。

阿聯酋代表作則是Falcon。這一模型由前面提到的TII負責開發，並在2023年發布初代版本，同樣支援生成式AI功能，阿聯酋也為此成立AI公司AI71，負責處理Falcon在醫療、教育和法律的垂直領域商業化。2024年5月，阿聯酋再推出Falcon 2，這次不僅在性能上等同Google的Gemma 7B、超越Meta的Llama 3，還具有英語、法語、西班牙語、德語和葡萄牙語在內的多語言功能；2024年12月17日，Falcon 3正式問世，TII也預告將在2025年1月推出帶有語音模式的多模態功能。

2023年2月3日，圖為人工智能企業OpenAI及其旗下軟件ChatGPT的標誌。（Reuters）

再來就是作為AI基礎的晶片。其實不論沙特或阿聯酋，都還不具備自產晶片的條件，並也因此仰賴外部進口。不過在發展AI的戰略需求推動下，兩國都希望在半導體產業更上層樓，當然最終能否跨過生產的高准入門檻，還需更多時間觀察檢驗。

其中，沙特公共投資基金（PIF）在2024年2月成立Alat基金，專注打造沙特半導體產業，目標是到2030年創造39,000個就業崗位，並為GDP貢獻93億美元。同年3月，Alat更與阿卜杜勒阿齊茲國王科技城（KACST）簽署合作協定，準備培養推動半導體生產本土化的相關人才。6月，沙特啟動國家半導體中心，希望能在2030年吸引到50家企業落戶沙特、發展沙特本土晶片製造業。

阿聯酋的半導體布局則始於海外投資，並且早於沙特許多。2008年AMD決定拆分代工部門時，阿聯酋主權基金穆巴達拉（Mubadala）就已趁勢進場，成為該實體的重要股東。時隔多年後，曾經的代工部門改頭換面，成了全球第三大晶片代工廠：格芯（Global Foundries，又稱格羅方德）。

而這不是阿聯酋的唯一成績。近年在「2031年AI國家戰略」推動下，阿聯酋除採購英偉達（NVIDIA，又稱輝達）晶片以開發Falcon外，也更加積極布局半導體投資。例如阿聯酋AI巨頭G42就與美國AI晶片新創Cerebras Systems展開合作，不僅貢獻該公司2023年收入的83%，更承諾在2025年3月前購買價值14.3億美元的Cerebras產品。2024年3月，阿聯酋AI和先進技術委員會（AIATC）也宣布設立技術投資公司MGX，開始與OpenAI洽談投資晶片製造。

而更讓外界關注的，就是2024年9月阿聯酋邀請台積電、三星設廠的相關風聲。這一動作背景除了阿聯酋希望穩定晶片供應、在AI產業更上層樓外，也與兩岸緊張有關。當然，計畫本身八字還沒一撇，生產要素的欠缺、美國的顧慮，都極可能導致協商無疾而終。但如果阿聯酋夢想實現，這一結果無疑會震撼沙特：阿聯酋不僅能有更穩定的晶片來源，其本土人才、科技企業也將與全球供應鏈進一步整合，從技術的消費者轉化為生產者。

台積電位於日本熊本縣的工廠。（Kyodo via REUTERS）

中美博弈擾動供應鏈

而從「邀請設廠引發美國顧慮」這點，又會牽引出中東AI競爭的重要剖面：中美博弈。

不論中美「新冷戰」的描述是否準確，如今的中美科技競爭，確實越來越有「芯冷戰」的味道。早在特朗普（Donald Trump）前次執政時，美國就已修改「外國直接產品規則」（FDPR），限制全球晶片製造商對華為出口半導體；拜登（Joe Biden）上任後更是擴大管制，在2022年10月推出了《晶片法案》，內容包括禁止英偉達和AMD分別對華出口A100、H100晶片以及MI250晶片。

2023年8月，拜登再簽署行政命令，要求美國公司在投資「受關注國家」的敏感技術領域前，必須通知財政部以獲批准；2024年12月，美國祭出三年來第三波打擊，將140家中國企業列入出口限制黑名單，品項除增列24種晶片製造設備和三種軟件外，也將高頻寬記憶體（HBM）納入管制。

而這種「小院高牆」的作法，不只是要阻止中國在半導體、AI領域取得優勢，更是要防止盟友成為「破口」。例如荷蘭的ASML就在美國要求下，於2023年3月、2024年1月、2024年9月陸續實施對華出口管制，日本也同樣面臨美國的不斷施壓。只是這種作法雖有一些成效，卻也迫使中國走向「自給自足」、甚至進行反制。到頭來，情況或許正如美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）12月所說，在晶片競爭上阻礙中國獲取技術是「做白工」，鼓勵美國企業投資半導體、在未來科學領域創新，「可能會比出口管制更重要」。

而美國種種舉措，當然也對中東造成影響。例如2023年8月英偉達就透露，美國政府已要求在向「部分中東國家」出售先進AI晶片前，須先取得商務部許可。而所謂「部分中東國家」，當然包括積極採購晶片發展AI，又同時與中國交好的沙特、阿聯酋，理由當然也是擔心中國「繞道」中東規避制裁。2024年5月，美國又加大安全審查，放緩發放英偉達等企業對中東出口AI加速器（NPU）的許可，等於實質阻止了交易進行。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

身處這種局面下，沙特與阿聯酋當然不能毫無反應。

沙特一直在AI領域與華為、阿里巴巴、商湯科技等中企合作，面對美國持續施壓，利雅德只能小心翼翼維繫平衡，希望保住對華合作同時獲得美國諒解。例如2024年2月沙特成立聚焦半導體產業的Alat基金，其執行長阿米特·米達（Amit Midha）就先後接受中美媒體採訪，既對新華社強調，與中國合作對於沙特發展AI產業至關重要、希望與中企建立更多合作夥伴關係，也向彭博社表示，「到目前為止，我們要求保持製造鏈和供應鏈的完全分離，但如果與中國的伙伴關係會給美國帶來問題，我們將從中國撤資。」

而在現實操作上，沙特同樣遊走在中美之間。2024年9月，沙特阿美（Aramco）的數位技術子公司Aramco Digital就與美國半導體新創Groq合作，著手在沙特建立全球最大的數據中心，預計在2025年投入運營。2024年10月，沙特公共投資基金（PIF）與Google Cloud建立策略合作夥伴關係，將在沙特成立新的AI中心，由PIF資助、Google運營。據全球科技政策顧問公司Access Partnership估計，新的AI中心將在8年內為沙特經濟累積增加710億美元的GDP。

不過沙特並沒有停下對華合作的步伐。2024年5月，沙特阿美旗下基金Prosperity7就對智譜AI（Zhipu AI）挹注4億美元，是該輪融資的少數投資者，也是中國四大生成式AI初創企業（智譜AI、MiniMax、Moonshot AI、零一萬物）中，第一筆重大外資挹注，當時《金融時報》就曾披露，一位接近Prosperity7的人士稱「沙特不希望矽谷主導這個產業」。2024年9月，沙特SDAIA又與華為簽署諒解備忘錄（MoU），啟動培養信息與通信技術（ICT）和AI人才的項目。

2024年9月12日，中國國務院總理李強在阿布扎比會見阿聯酋總統、阿布扎比酋長阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）。（新華社）

而與沙特相比，阿聯酋對華剝離的趨勢相對明顯，這當然與阿聯酋的布局比沙特成熟完整，結果招致美國的大力施壓有關。

2023年3月，阿聯酋AI巨頭G42收購了TikTok母公司字節跳動（ByteDance）1億美元股份，但在美國強烈要求下，G42被迫在4個月後出售持股。2023年11月，G42可能與微軟達成交易的風聲傳出，諸如《紐約時報》等媒體便開始警告「美國先進技術可能通過阿聯酋流向中國」，商務部更是威脅可能對G42實施出口管制，G42只好在2024年2月表示「已經撤回所有在華投資」，更承諾停用華為設備。2024年4月在美國放行下，微軟這才與G42達成協定，向G42投資15億美元，而作為交易的一部分，微軟的Brad Smith將加入G42董事會，G42則能使用Microsoft Azure平台進行AI開發與部署。

而在美國管制英偉達晶片出口的情況下，阿聯酋也積極尋找替代方案，包括與美國的OpenAI探討投資晶片生產，以及邀請台積電、三星前來設廠，想從長遠上解決這一問題。只不過從《華爾街日報》的報道內容來看，美方顯然又擔心設廠會成為圍堵中國的「破口」，因而以「設立監督機制」為由介入干預。

當然從現實來看，美國施壓無法根絕沙特、阿聯酋的所有對華科技合作。以後者為例，即便阿聯酋已被迫剝離大量AI、半導體領域的涉華業務，卻還是在再生能源、電動車和電信領域上與中國保持合作。只不過中美博弈引發的供應鏈擾動，無疑會增加中東AI競爭的複雜性，並在一定程度上牽制兩國的發展雄心與進程。

從當前態勢來看，阿聯酋因為布局較早，仍在AI領域維持領先，但沙特的急起直追已經不容忽視，再加上中美進場的複雜變數，這場中東AI爭霸戰的最終贏家，顯然還在未定之天。