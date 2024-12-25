軍援普京一本萬利：金正恩加大援俄有增無減？

繼數月前向俄羅斯派出第一批作戰部隊後，韓軍方消息顯示，金正恩正繼續加大向俄羅斯投入軍事力量，包括自殺式無人機等武器。

韓國軍方聯合參謀本部（JCS）12月23日表示，已偵測到的跡象顯示，朝鮮正在準備向俄羅斯派遣更多的部隊和武器，包括自殺式無人機，以支持俄羅斯對烏克蘭戰爭。

今年早些時候，韓國曾率先指出，朝鮮向俄羅斯派出軍事作戰人員，人數多達4個旅團，12000人。朝鮮最初否認了這個消息，但在俄羅斯總統普京在記者會確認出兵後，朝俄不再否認出兵消息。

從相關媒體和官方公布的消息和圖片看，今年11月，朝鮮軍人首次與烏克蘭軍隊交戰，隨後於12月早些時候佔領了他們在俄羅斯庫爾斯克的第一個村莊普列霍沃。目前，朝鮮參戰士兵的傷亡不詳，根據韓國聯合參謀本部的估計，大概有1,100人死亡或受傷。

從投入產出角度，朝鮮出兵俄羅斯，被認為是一筆非常划算的買賣，可謂是一本萬利。

通過出兵俄羅斯，朝鮮至少得到了，第一，亟需的糧食援助和核武技術，包括核遠程投送能力。朝鮮這些年因為受「先軍政治」影響，又受到聯合國和美西方制裁，天災人禍迭加，導致經濟極其落後，糧食問題一直是個大問題。與此同時，在美日韓的軍事壓力下，為解決政權安全問題，朝鮮又一直在頂着國際制裁壓力發展核武。俄羅斯恰恰是個糧食大國和核武大國，可以滿足朝鮮在這兩方面的所有需求，且兩國因為都受制裁，可以無所顧忌。金正恩由此一舉兩得，同時解決了糧食供應和核武技術兩大難題。

2024年6月19日，朝鮮平壤，圖為俄羅斯總統普京和朝鮮領導人金正恩出席會議。（Reuters）

第二，俄羅斯寫在雙邊條約上的俄朝聯盟關係和協防承諾。這對朝鮮金正恩來說，這是戰略層面的非常重要的安全保障。前蘇聯和朝鮮曾經是盟友關係，但這一關係隨着前蘇聯蒸發出現了一個巨大漏洞。俄羅斯雖然全盤繼承了前蘇聯的條約義務，但如果朝鮮遭到軍事打擊，俄羅斯若不願出兵，是可以以蘇朝條約的有效性推脱的。而這次朝鮮和俄羅斯重訂條約，明確了俄羅斯與朝鮮的盟友關係，如果朝鮮遭到打擊並提出請求，俄羅斯依條約就必須出兵協助。這就意味着，朝鮮從原來只有中國一個安全支柱，變成了同時擁有中俄兩個安全支柱，不僅極大增強了朝鮮的軍事安全能力。還增強了金正恩在中俄兩國之間的遊走、要價、談判能力，強化了朝鮮和美日韓進行軍事對抗的底氣和信心。

當今世界日趨動盪，二戰後形成的國際體系正在崩潰解體，像朝鮮這樣體量的國家，面臨美日這樣的強敵，如果再和鄰居大國不搞好關係，得不得鄰國的信任與保護是非常危險的。金正恩在普京最困難的時候出手幫助，而且是唯一一個出兵援助俄羅斯的國家，一下子或獲得了俄羅斯的認同。所以至少在普京任內，俄羅斯必將為朝鮮提供堅定外交和安全支持，和朝鮮抱團取暖，這對俄羅斯對朝鮮都非常重要。

國際政治史上，一般小國向大國輸誠，從大國謀求政治支持和安全保護的戰爭，都極為血腥慘烈、曠日持久。小國往往會舉全國之力，乃至於盡全國之兵投入，以獲得大國認同。但金正恩卻在戰爭快要結束，同時也是俄羅斯最困難的時候出手，和俄羅斯結盟並出兵援助，既解了普京的燃眉之急，展現了誠意，又以最小的代價，收穫了亟需的糧食、核武技術和戰略層面極為重要的安全協防承諾。

現在隨着特朗普即將上任，何時及如何結束俄烏戰爭已經被提上日程，金正恩選擇通過加大在俄軍事投入，增加戰爭賭注，可以繼續鞏固來自俄羅斯的盟友認同，並獲得更多俄方援助。