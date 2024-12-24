控制巴拿馬、拿下格陵蘭：殖民時代早過去了　特朗普要幹什麼？

「重新控制巴拿馬運河」「讓加拿大成為美國第51個州」「擁有和控制格陵蘭絕對有必要」－－這是美國當選總統特朗普（Donald Trump）近來的言論。殖民擴張的時代早就過去了，當人們聽到特朗普的上述言論時，第一反應是「他瘋了嗎？」

對於領土的訴求如此直白，和俄羅斯將烏克蘭東部、南部四州領土納為己有有何區別？一直批評俄羅斯侵略的美國也要開始領土擴張了嗎？特朗普只是開個玩笑嗎？

特朗普第一任期就曾提出過購買格陵蘭，現如今舊事重提，並不會只是為了開玩笑。讓加拿大成為美國第51個州，也不是一時興起，特朗普在最近就多次提及。即將開啟第二任期的特朗普並不是在開玩笑。

圖為2024年11月29日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）親赴美國佛羅裏達州，與美國候任總統特朗普（Donald Trump）會面及晚餐。特朗普稱杜魯多為加拿大州州長。（X@JustinTrudeau圖片）

致力於讓美國再次偉大的特朗普， 非常清楚，美國已經不那麼偉大了。美國單極霸權日漸解體，正在逐步失去對這個世界的控制權。加拿大、格陵蘭、巴拿馬運河。這些戰略要地對美國來說是補齊控制能力缺口的重要一環。

伴隨着全球氣候變暖，北極的地緣戰略重要性日漸凸顯。中國和俄羅斯近年來合作開發北極航道，很有可能改變歐洲和亞洲以及北美的貿易與運輸格局。根據國際航運界測算，船舶由北緯30度以上太平洋東西兩岸的任何一個港口出發前往歐洲，穿越北極航道都要比穿越蘇彝士運河或巴拿馬運河要縮短超過40％的航程。今年9月，俄羅斯在太平洋、北冰洋、地中海、裏海和波羅的海海域舉行了30年來規模最大的軍事演習，中國軍艦也參加了此次演習，中國海警在與俄羅斯聯合演習期間首次在北極地區巡邏。

通過海外軍事基地已經控制全球水道的美國幾乎控制了整個世界。俄羅斯引入中國開發北極航道，是重大的地緣政治行動。特朗普應該是詳細審視了美國的全球地緣戰略佈局，對於美國在全球的地緣短板有非常清晰的認識之後，才提出對格陵蘭、加拿大的領土有主張的。

美軍在格陵蘭設有圖勒空軍基地（Thule Air Base），是美國最北的軍事基地。（Reuters）

格陵蘭靠近北極點並與俄羅斯隔北冰洋相望，是控制飛行交通要道的絕佳場所。如果加拿大和格陵蘭都在美國的掌控之下，北極軍備和商業競賽中，美國就還是那個可以掌控一切的國家。

當特朗普提出巴拿馬運河的主導權，並抨擊中國對巴拿馬運河的控制的時候，這是以美國式門羅主義在作怪。當中國在自由貿易的環境下，將經濟觸角和影響力延伸到美國的後院時，美國有一種天然的警惕和防範。

特朗普的行為不一定會讓美國再次偉大，但很明顯美國在積極應對世界的變化。霸權也好，殖民掠奪也罷，只要能夠維護自身的地位，美國在所不惜。

圖為俄羅斯國防部新聞處2021年10月4日發布的影片截圖，顯示俄軍一艘核潛艇在靠近北極圈的白海成功發射了一枚潛射彈道導彈。（俄羅斯國防部新聞處）

在這個時代沒什麼是不可能發生的。領土從來不只是人們賴以生存的地方。領土，是財富，是控制，是軍事支點，是戰略要塞，是戰略緩衝區，是大國競爭大四殺的一方天地。

二戰後，美軍在全球用兵，通過海外軍事基地控制了遠超美國本土的人口，獲得了巨大的利益。這種通過軍事基地和經濟殖民進行的控制，比直接的資源人口土地掠奪更有道德制高點。

但要看到的是，當時是因為找到了更好的方式所以日漸放鬆了殖民。如果在競爭中還沒有更好的方式獲得利益。那麼殖民也不是不可能發生。

北極圈國家加強了對北極的爭奪。圖為2024年3月，加拿大北極反應團（ARCG）成員在努納福特（Nunavut）參與演習。（加拿大軍方Facebook圖片）

在這個大國道德淪喪的時代，力量對比，硬碰硬，以實力地位說話，司空見慣。美國單極霸權崩塌後，亂象叢生。美國這樣的大國首先放棄了道德底線，私下了道德偽裝，為這個時代增添了一抹悲情。國家主權和領土完整神聖不可侵犯，這句話，在這個大爭的時代，顯得特別天真幼稚。

俄羅斯和以色列已經現實演繹了什麼是真理在大炮的射程範圍之內。特朗普對巴拿馬運河、格陵蘭的直白訴求，將會告訴人們，殖民主義從來沒有走遠。當不需要的時候就不殖民，當需要的時候隨時可以殖民。