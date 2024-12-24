控制巴拿馬、拿下格陵蘭：殖民時代早過去了 特朗普要幹什麼？
「重新控制巴拿馬運河」「讓加拿大成為美國第51個州」「擁有和控制格陵蘭絕對有必要」－－這是美國當選總統特朗普（Donald Trump）近來的言論。殖民擴張的時代早就過去了，當人們聽到特朗普的上述言論時，第一反應是「他瘋了嗎？」
對於領土的訴求如此直白，和俄羅斯將烏克蘭東部、南部四州領土納為己有有何區別？一直批評俄羅斯侵略的美國也要開始領土擴張了嗎？特朗普只是開個玩笑嗎？
特朗普第一任期就曾提出過購買格陵蘭，現如今舊事重提，並不會只是為了開玩笑。讓加拿大成為美國第51個州，也不是一時興起，特朗普在最近就多次提及。即將開啟第二任期的特朗普並不是在開玩笑。
致力於讓美國再次偉大的特朗普， 非常清楚，美國已經不那麼偉大了。美國單極霸權日漸解體，正在逐步失去對這個世界的控制權。加拿大、格陵蘭、巴拿馬運河。這些戰略要地對美國來說是補齊控制能力缺口的重要一環。
伴隨着全球氣候變暖，北極的地緣戰略重要性日漸凸顯。中國和俄羅斯近年來合作開發北極航道，很有可能改變歐洲和亞洲以及北美的貿易與運輸格局。根據國際航運界測算，船舶由北緯30度以上太平洋東西兩岸的任何一個港口出發前往歐洲，穿越北極航道都要比穿越蘇彝士運河或巴拿馬運河要縮短超過40％的航程。今年9月，俄羅斯在太平洋、北冰洋、地中海、裏海和波羅的海海域舉行了30年來規模最大的軍事演習，中國軍艦也參加了此次演習，中國海警在與俄羅斯聯合演習期間首次在北極地區巡邏。
通過海外軍事基地已經控制全球水道的美國幾乎控制了整個世界。俄羅斯引入中國開發北極航道，是重大的地緣政治行動。特朗普應該是詳細審視了美國的全球地緣戰略佈局，對於美國在全球的地緣短板有非常清晰的認識之後，才提出對格陵蘭、加拿大的領土有主張的。
格陵蘭靠近北極點並與俄羅斯隔北冰洋相望，是控制飛行交通要道的絕佳場所。如果加拿大和格陵蘭都在美國的掌控之下，北極軍備和商業競賽中，美國就還是那個可以掌控一切的國家。
當特朗普提出巴拿馬運河的主導權，並抨擊中國對巴拿馬運河的控制的時候，這是以美國式門羅主義在作怪。當中國在自由貿易的環境下，將經濟觸角和影響力延伸到美國的後院時，美國有一種天然的警惕和防範。
特朗普的行為不一定會讓美國再次偉大，但很明顯美國在積極應對世界的變化。霸權也好，殖民掠奪也罷，只要能夠維護自身的地位，美國在所不惜。
在這個時代沒什麼是不可能發生的。領土從來不只是人們賴以生存的地方。領土，是財富，是控制，是軍事支點，是戰略要塞，是戰略緩衝區，是大國競爭大四殺的一方天地。
二戰後，美軍在全球用兵，通過海外軍事基地控制了遠超美國本土的人口，獲得了巨大的利益。這種通過軍事基地和經濟殖民進行的控制，比直接的資源人口土地掠奪更有道德制高點。
但要看到的是，當時是因為找到了更好的方式所以日漸放鬆了殖民。如果在競爭中還沒有更好的方式獲得利益。那麼殖民也不是不可能發生。
在這個大國道德淪喪的時代，力量對比，硬碰硬，以實力地位說話，司空見慣。美國單極霸權崩塌後，亂象叢生。美國這樣的大國首先放棄了道德底線，私下了道德偽裝，為這個時代增添了一抹悲情。國家主權和領土完整神聖不可侵犯，這句話，在這個大爭的時代，顯得特別天真幼稚。
俄羅斯和以色列已經現實演繹了什麼是真理在大炮的射程範圍之內。特朗普對巴拿馬運河、格陵蘭的直白訴求，將會告訴人們，殖民主義從來沒有走遠。當不需要的時候就不殖民，當需要的時候隨時可以殖民。