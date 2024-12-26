日本外相聖誕節訪華　「小」日本不可取

日本外相岩屋毅12月25日訪華，這是石破茂今年10月上台以來，日本外相首次訪華。

岩屋毅25日當天在北京的行程十分密集。凌晨2:30抵達北京首都國際機場後，上午9點55分同中國總理李強會晤，11點左右同中國外長王毅會晤，中午同王毅共進午餐，下午三點半同王毅共同出席中日高級別人文交流對話第二次會議。晚上六點四十同中聯部長劉建超共進晚餐。

總理、外長、中聯部長連番會晤，午宴晚宴連軸轉，這樣的接待規格並不低。最為重要的是進行了中日高級別人文交流第二次對話。第一次活動是2019年11月王毅前往東京舉辦的。時隔五年重新進行第二次活動，並且是以如此高的規格進行。這是中日關係五年來強勢回暖的信號。

李強2024年12月25日會見日本外相岩屋毅（左）。（日本外務省）

不少人將中日關係的改善歸結為美國當選總統特朗普。石破茂尋求與特朗普接觸遭到拒絕，只能派出安倍的夫人安倍昭慧前往美國同特朗普接洽。不少聲音認為特朗普對於石破茂的不屑，導致石破茂倒向中國。

中日關係的確有一個非常重要的第三方參照——美國。在日本岸田政府末期，中日關係的改善已經提上日程。今年7月，日本黨政高官湊在一起訪華。從厚生勞動大臣到自民黨總務會長再到國會眾議院副議長，都在時隔多年後密集到訪中國。在美國大選年，日本擔心美國政治鉅變而陷於外交困境。

但此番中日關係的改善並不只是美國元素髮揮作用。今年5月29日至31日，中聯部部長劉建超率中共代表團訪問日本。今年7月，中國外交部副部長馬朝旭訪問日本，與日方舉行4年半來首次戰略對話。在特朗普勝選之前，石破茂今年9月當選自民黨總裁，10月履任日本首相。中國總理李強10月在老撾同石破茂會晤。11月中國國家主席習近平在秘魯會見石破茂。

王毅2024年12月25日在北京會見日本外相岩屋毅。（日本外務省）

這一輪雙邊關係的改善驅動力，更大意義上是中國基於新形勢的新判斷。

日本是世界第三大經濟體，是中國周邊一個較大的存在。放在中美光譜中處理中日關係，是過去以及未來相當長時間的現實。但是過於看輕日本、貶損日本和同日本對立，沒有意義也不符合實際。

以一個大國同另外一個較大鄰國交往的心態，來處理對日本的關係，是有必要的。從特朗普第一任期和拜登政府的主張看，美國政策日趨本位主義，中日作為開放型經濟的倡導者，愈發有共同利益。這是今年以來，中日關係改善的大前提。

2024年是美國大選年，日本政壇也醖釀巨大變化。中國上半年積極同日本接觸，是在積極捕捉變化試圖找到改善中日關係的突破口。

石破茂上台增加了改善中日關係的可能性。石破茂並不是無足輕重的小人物，他是有主張有見解的日本政治家。作為長期站在安倍對立面的人，石破茂不是一個容易被短期現象迷惑，被短期利益絆倒的人。

2024年12月25日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在北京會見日本外相岩屋毅。（中共中央對外聯絡部官方網站）

他的政治光譜不是特別反華。他在自傳《保守政治家，我的政策、我的天命》一書中自稱日本前首相田中角榮的弟子，對1972年田中角榮推動日中邦交正常化十份肯定推崇，並在書中屢次強調中國對日本的重要性。石破茂得益於田中角榮的提攜才在日本政壇站穩腳跟。他在政治主張上傾向於田中，對中國來說是利好的。

石破茂主張構建「建設性的、穩定的」日中關係。這一定位本身是務實的。對日本來說，中日關係跟隨美日關係擺動，並不總是有利的。日本寄希望構建建設性的穩定的中日關係，是有遠見的。在特朗普上台之前，日本外相連夜訪華，促中日關係按下全力回暖鍵，足見日本外交有充分的靈活性。

如今，美國的盟友都希望在中美之間找到正確的位置。這不僅僅是美國盟友的事情。中國以對美博弈為大框架來處於同美國盟友的關係，需要考慮到這一現實，助力美國盟友找到在中美之間的合適位置。中國非常樂見美國盟友增強其政策的獨立性和穩定性。當日本內政的發展以及美國政治的發展，都有利於中國施展戰略佈局時，中國沒有理由將日本政要拒之門外。