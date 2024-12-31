精準抄底俄烏戰爭　金正恩賺瘋

特朗普（Donald Trump）即將上任，俄烏戰爭也即將走向尾聲，在大勢已然底定但是戰火還沒有停止的時刻，回頭覆盤金正恩幾個月前的出兵決定，即便那些對戰爭本身再不認同的人，也不得不承認金正恩出手時機精準，可說是抄了俄烏戰爭大底，賺得盆滿缽盈。

通過參戰，金正恩至少有兩大收穫：一是亟需的糧食援助和核武技術，包括核遠程投送能力。朝鮮這些年因為受「先軍政治」影響，又受到聯合國和美西方制裁，天災人禍迭加，導致經濟極其落後，糧食問題一直是個大問題。與此同時，在美日韓的軍事壓力下，為解決政權安全問題，朝鮮又一直在頂着國際壓力發展核武。俄羅斯恰恰是個糧食大國和核武大國，可以滿足朝鮮在這兩方面的所有需求，且兩國因為都被國際制裁，可以無所顧忌。金正恩由此一舉兩得，同時解決了糧食供應和核武技術兩大難題。

二是俄羅斯寫在雙邊條約上的俄朝聯盟關係和協防承諾，這對朝鮮非常重要。獲得俄羅斯的協防承諾意味着朝鮮從原來只有中國一個安全支柱，變成同時擁有中俄兩個安全支柱，這不僅極大增強了朝鮮的軍事安全能力，還增強了金正恩在中俄之間的遊走、要價、談判能力，強化了朝鮮和美日韓進行軍事對抗的底氣和信心。

當今世界是個日趨動盪的世界，二戰後形成的國際體系正在解體，像朝鮮這樣體量的國家，面臨美日強敵，如果再和鄰居大國不搞好關係，得不得鄰國的信任與保護是很危險的。烏克蘭、敘利亞就是活生生的案例。所以朝鮮必須向鄰居大國獻祭。

而在國際政治史上，一般小國、弱國從大國、強國謀求信任保護，都得付出巨大代價，往往需要舉全國之兵，乃至於盡全國之力交投名狀，才能獲得大國認同。這種小國弱國效忠大國強國的戰爭，現在人們稱之為「代理人戰爭」，一般都極為慘烈。

在國際叢林，俄羅斯是個搞敲詐勒索的老手，趁火打劫的慣犯，在列強爭霸的糞坑裏滾打了三四百年，從來都是它佔別人便宜，其他人想從它那裏得一點好處，簡直比登天都難。而且，以俄羅斯的國家體量和自以為的軍武實力，本來是看不上朝鮮那點東西的。

普京訪問平壤，到埗後與朝鮮領袖金正恩擁抱交談。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

但是，俄烏戰爭嚴重削弱了俄羅斯的實力，暴露了俄羅斯的衰弱，給了金正恩表現機會，飢不擇食的普京（Vladimir Putin）也來者不拒，二人很快就抱在一起。金正恩選擇在戰爭快要結束，同時也是俄羅斯最困難的時候出手，以極小代價，收穫了來自俄羅斯的協防承諾。

但「針沒兩頭快」，有得就有失，為得到這些國家層面政治上的收益，在一線衝殺的朝鮮也得付出了一定代價。這個代價是由援俄朝鮮士兵承受的。根據各方數據，截至目前，朝鮮一共往俄羅斯派了4個旅團，12000人參戰。根據根據韓國參謀本部估計，大約有1,100人傷亡。烏克蘭方面則宣稱打死了3000人。

烏克蘭的數據肯定是吹牛，完全不可信。韓國這個數據，以俄烏戰爭的慘烈程度，應該還是有可能的。那麼反過來，一千多朝鮮兵傷亡，我們看有一個朝鮮兵被活捉或投降了嗎？一個也沒有了。如果有，烏克蘭和西方媒體一定會大力鼓吹。他們沒有鼓吹，反過來就說明他們手裏連一個活着的朝鮮兵都沒有。

媒體倒是報道有朝鮮士兵陣亡的消息，有一個相對可靠的消息源說有一位戰死的朝鮮士兵寫給家人的信，這名士兵叫鄭京洪，27歲，在俄羅斯庫斯克州作戰時被擊斃。但是有10000多人參戰，1000多人傷亡，按一般戰場的死、傷、俘比例，最少也應該有幾十個被俘虜的吧，實際上卻一個也沒有。

這就從結果逆向說明，金正恩援俄的朝鮮士兵，戰鬥意志是很頑強的，硬氣，寧死也不願被俘。這種打起來不怕死的剛烈士兵，正是金正恩援俄的底氣，是抄底俄烏戰爭的最好工具。儘管他們只是俄朝對弈的棋子，但無論在國家主義還是個體審美角度，都是可以很好包裝的故事。