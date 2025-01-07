俄烏戰爭免於核武　中國的幕後外交角色

即將卸任的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在日前的一次媒體採訪中爆了個大新聞，說在可能使用核武器這個問題上，中國或許幫了美國。華盛頓「有理由認為」，中國政府與俄羅斯方面進行了溝通，並警告其不要使用核武器。

布林肯稱，這可能是在美國告知北京莫斯科有在太空部署核武器的計劃之後發生的。他表示說，「我們有理由認為，中國與俄羅斯進行了溝通，並說『不要這樣做』。」

目前為止，中國還沒有對此事進行回應。在布林肯說的那個時段，中國到底有沒有勸阻俄羅斯使用核武器，也許只有中俄雙方決策圈內的有限幾個人才知道，也許外界永遠無從得知。

不過，從俄烏戰爭全面開戰以來，俄羅斯最高層不止一次威脅烏克蘭和西方可能會使用核武器，但是最終卻沒有使用，而中國在此期間也多次在國際社會公開強調「核武器用不得，核戰爭打不得」看，有很大概率，在俄烏戰爭最艱難的某個時刻（很可能是俄羅斯在赫爾松北部防線大潰敗前後），俄羅斯可能確實動了殺機，中國也確實成功勸說俄羅斯，避免了核武器被用在烏克蘭戰場。

這就意味着，在人類可能面臨一次大規模毀滅性核戰爭的關鍵時刻，中國在幕後扮演了關鍵作用，不僅如布林肯所言那樣「幫了美國」，還幫烏克蘭和歐洲避免了一場滅頂災難。

事實上，中國這一舉動幫的何止是歐美和烏克蘭。對俄羅斯，乃至對整個人類社會，都是一次了不起的救贖。因為如果俄羅斯使用核武器，歐美將會面臨兩種選擇：

俄烏戰爭：2024年3月24日，烏克蘭首都基輔上空有俄羅斯導彈爆炸（REUTERS）

一是以牙還牙，對俄羅斯也使用核武器打擊報復。如果是這種情況，那整個歐、美、俄羅斯都將陷入核戰爭的災難。打瘋了美國、俄羅斯等國，為避免其它有核國家趁機崛起稱霸世界，會不會把核武器向其它有核國家亂丟也很難說。那麼最後的結局，必然是天下大亂，整個人類都陷入可怕的毀滅性災難，如愛因斯坦所言，等下次人類再發生戰爭，就得「回到棍棒和石頭」的最原始狀態。

二是俄羅斯僅對烏克蘭使用小型戰術級核武器打擊，歐美不對俄羅斯進行核打擊報復。如果出現這種情況，儘管人類會避免一場災難，但是對俄羅斯，它的形象和處境將會跌入空前災難！如果出現這種情況，俄羅斯必然陷入空前孤立，原來那些保持適度中立，甚至還因戰爭產生的複雜原因，對俄羅斯抱持某種理解態度的國家，會立刻和俄羅斯拉開距離，整個人類社會會以一種警惕惡魔的心態，從此遠離俄羅斯。

因為不使用核武器是現代國際社會的一個基本底線，這個底線破了，最基本的準則就沒有了。一個敢向鄰國扔核武器脱困的國家，誰敢說它以後不會把核武器扔進別的國家呢？從俄羅斯核武器在烏克蘭上空炸響的那一刻起，坦率說，俄羅斯就等於被國際社會從地球上正式開除了，以後這個國家即便是想再努力和國際溝通，也得不到其它國家諒解，它將從此成為徹徹底底的「國際孤兒」。

所以，核戰爭沒有打響，表面上看，是幫了美國、歐洲和烏克蘭，實際上再深究一點，還是對俄羅斯的一次救贖，是對地球人類的一次集體救贖。中國最關鍵的時候，通過發揮國際影響，避免了二戰後重演核武器被用到戰場的糟糕局面，為人類和平做出了巨大貢獻。

這就是中國人為人處世的方式，不在前台跳躍拱火，不對外大肆宣揚功勞，但是會在後台通過政治和外交手段默默工作，在關鍵時候發揮作用，如李白《俠客行》言，「事了撫衣去，深藏身與名。」這種極具智慧的處世方式，俄羅斯和美國大概是永遠理解不了，也做不到的。