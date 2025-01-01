新年2025｜俄烏未停火　智庫稱2024年俄侵佔烏領土達去年7倍

俄烏戰爭持續逾千日，雙方臨近新年仍未停火。兩國12月31日分別向對方發動空襲、襲擊境內油庫。法媒引述美國智庫戰爭研究所（ISW）指，俄羅斯2024年在烏克蘭推進了約4,000平方公里，是2023年的七倍。



ISW指，俄羅斯在2024年佔領的約4,168平方公里土地中，大部份為秋季在庫爾斯克州與烏克蘭邊境附近所佔。僅10月與11月兩個月，俄軍便在烏克蘭分別佔領610平方公里與725平方公里土地，為自2022年3月開戰初期以來最多。12月，俄軍推進速度放緩，前30天共佔據465平方公里， 但這已是2023年12月的近4倍、2022年12月的2.5倍。

2025年1月1日，烏克蘭基輔，圖為消防員抵達受俄羅斯無人機襲擊建築物滅火。（the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv Via Reuters）

有分析指，這一數字突顯烏克蘭臨近新年前面臨的壓力，即俄羅斯正持續向戰場投入兵力，而在美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將到來的任期內，美國會否援助烏克蘭仍懸而未決。

烏克蘭在除夕襲擊俄羅斯斯摩棱斯克地區（Smolensk）的一座油庫，現場發生爆炸並引起大火；俄羅斯則打擊烏克蘭軍用機場和一家為烏克蘭生產軍火的企業。俄軍當晚還對基輔派出111架無人機襲擊，烏軍稱擊落其中63架。

圖為2024年9月，俄羅斯對烏克蘭發動襲擊期間，烏克蘭士兵在頓涅茨克（Donetsk）地區向俄軍發射炮彈。（Reuters）

特朗普早在選前就承諾一旦當選就將在一日內結束戰爭，引發烏克蘭當局對被迫放棄遭佔領土地、換取和平的擔憂。