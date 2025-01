新年2025｜俄烏未停火　智庫稱2024年俄侵佔烏領土達去年7倍

俄烏戰爭持續逾千日,雙方臨近新年仍未停火。兩國12月31日分別向對方發動空襲、襲擊境內油庫。法媒引述美國智庫戰爭研究所(ISW)指,俄羅斯2024年在烏克蘭推進了約4,000平方公里,是2023年的七倍。



ISW指,俄羅斯在2024年佔領的約4,168平方公里土地中,大部份為秋季在庫爾斯克州與烏克蘭邊境附近所佔。僅10月與11月兩個月,俄軍便在烏克蘭分別佔領610平方公里與725平方公里土地,為自2022年3月開戰初期以來最多。12月,俄軍推進速度放緩,前30天共佔據465平方公里, 但這已是2023年12月的近4倍、2022年12月的2.5倍。

2025年1月1日,烏克蘭基輔,圖為消防員抵達受俄羅斯無人機襲擊建築物滅火。(the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv Via Reuters)