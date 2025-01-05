布林肯：俄烏戰爭爆發前　烏克蘭已獲大量美國武器　確保自衛所需

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在《紐約時報》（The New York Times）1月4日發布的專訪中承認，俄烏戰爭前，美方就已「悄悄地」向烏克蘭提供大量武器。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）就此回應說，對烏克蘭進行去軍事化正是俄特別軍事行動的任務之一。



布林肯在專訪中稱，因為美國「預見了衝突的到來」，所以美國在衝突爆發前就確保了自己與盟友乃至烏克蘭都「做好了準備」。早在俄羅斯對烏克蘭發起特別軍事行動的之前，布林肯稱，美國「先是在（2021年）9月、又在（當年）12月悄悄地向烏克蘭提供了大量武器，以確保他們擁有自衛所需的武器。這些武器包括『毒刺』（Stingers）地空導彈、『標槍』（Javelins）反坦克導彈等」。

2024年5月14日，澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。（Reuters）

針對布林肯的言論，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃4日向俄羅斯通訊社回應說：「俄羅斯多年來一直在談論這類事情：美英向烏克蘭提供武器，北約在黑海海域進行無休止的演習、侵犯俄羅斯邊境，西方國家空軍極度靠近我國領空內的民用飛機……因此，特別軍事行動的任務之一是烏克蘭去軍事化和保障我國安全。」

2022年2月24日，俄羅斯宣布對烏克蘭發起特別軍事行動。據有關統計，自那以來，美方向烏克蘭提供的軍事援助總額已超過600億美元。