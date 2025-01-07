日企首次起訴美國總統　美國為何吃相如此難堪

收購美國鋼鐵（U.S. Steel）案被美國總統拜登（Joe Biden）否決後，日本製鐵（Nippon Steel）怒了，表示要起訴美國政府，也立刻付諸行動，毅然向美國法院提出訴訟，這一舉動不僅震動了商界，更在國際舞台上掀起了波瀾。這是日本知名企業歷史上首次起訴美國總統。



日本製鐵原計劃以149億美元收購美國鋼鐵，這本是一樁看似雙贏的買賣。然而，消息一出，立即引發了美國鋼鐵工人聯合會（USW）及民主、共和兩黨的強烈反對。他們擔心，這筆收購會威脅到美國的國家安全和鋼鐵工人的就業前景。最終，拜登宣布，「出於保護美國國內產業的戰略需要」，下令阻止了這筆交易。

排名世界第4的日本製鐵收購排名第25的美國鋼鐵，真的如拜登所說會危及美國產業安全嗎？

日本製鐵有意收購美國鋼鐵公司一事傳出多年。圖為日本製鐵位於東京的總公司。（Reuters）

首先，日本製鐵拿出了最大誠意。根據報道，為了達成這筆交易，日本製鐵做出了驚人的巨大讓步：收購後董事會半數美國人，以美國人為核心的經營管理，不向美國出口美國以外生產的鋼鐵，沒有美國政府同意，不進行美國鋼鐵的減產等等，甚至拿出了「收購有利於對付中國」這樣完全不考慮中國市場的條件。如此「跪求」也被無情的掌摑。

其次，美國鋼鐵雖是百年老店，也曾經紅火多年，但受制於需求不旺、環保和外包、成本上升及技術更新迭代乏力等諸多制約因素，業績一直在步步下滑，苦苦支撐難以為繼。如若再不尋求併購，美國鋼鐵就只能選擇一是關閉工廠，一是轉移產能，同時將會有數千個工作崗位被裁撤，而這無疑都會讓包括美國鋼鐵總部匹茲堡（Pittsburgh）在內的「鐵鏽帶」（Rust Belt）迎來更多失業人潮。在這種背景下日本製鐵能出面收購，對於這間幾乎僅剩歷史榮譽和產業符號象徵意義的夕陽產業「老朽」來說，是最後一根救命稻草了。

至於「威脅國家安全」一說，從表面上看，這筆收購確實有可能對美國鋼鐵行業產生影響。美國鋼鐵公司作為本土重要的鋼鐵生產企業，其命運關係到數萬工人的生計和國家安全。然而，從另一個角度來看，全球化時代，企業間的跨國併購早已成為常態。日本製鐵的收購行為，本質上是為了在全球市場競爭中佔據更有利的位置。今天的鋼鐵工業已遠非經濟全球化之前或冷戰時期那樣以主權國家為界，而是和諸多新興產業一樣深度融入全球化產業分工體系的。事實上，無論是危如累卵的美國鋼鐵，還是能發出收購要約看似紅火的日本製鐵，其分支機構、產品分工以及市場無不覆蓋全球。如此看，美國政府的一紙禁令，是否過於保守，阻礙了市場的自由競爭？

2024年9月11日，圖為位於美國密歇根州魯日河的美國鋼鐵公司五大湖工廠。（Reuters）

美國其實更應該問的是，為何美國鋼鐵從一時無二到如今的沒落。「國家安全」的藉口是最不需要成本的，甚麼所謂產業鏈安全、產業安全、經濟安全，完全是含義空洞的政治託詞。但，世人都知道，多年來美國政府通過泛化「國家安全」概念，阻礙外國投資。

但或許看來馬後炮。美國政府出面叫停交易一點不意外。美國依然對這一收購案充滿戒心。其實，無論從長遠看還是從近期看，這一點也不新鮮。事實上，從日本製鐵公司宣佈計劃收購美國鋼鐵公司以來，這一收購計劃就在美國政界遭到多方阻撓。美國外國投資委員會（CFIUS）此前警告稱，允許日本製鐵收購美國鋼鐵公司可能導致國內鋼鐵產能下降，對美國國家安全構成潛在威脅。包括拜登在內，此外，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和美國候任總統、共和黨人特朗普（Donald Trump，又譯川普）也都反對這一收購案。而從歷史上看，上世紀80年代，日本企業在美國市場的迅猛擴張曾引發美國的強烈反彈，甚至出台了相關法案來限制外資。如今，日本製鐵公司的遭遇，彷彿是歷史的重演。

日本製鐵公司曾在去年5月初宣布，收購美國鋼鐵公司的計劃延後至12月前完成，惟最終遭拜登出手阻止。（日本製鐵公司）

這宗訴訟不僅是對美國政府的一次正面交鋒，更是日本企業在美國市場遭遇的一次重大挫折。要知道，這可是日本企業收購美國企業因安全保障原因未獲批准的首個案例。它的背後，折射出的是美國對日本企業收購行為的嚴格審查和深層顧慮。

這場訴訟的結果尚未可知，但它無疑給所有試圖進入美國市場的海外企業敲響了警鐘。美國市場的開放與封閉，始終是一個複雜而微妙的問題。如何在保障國家安全和維護市場自由之間找到平衡，將是美國政府未來需要深思的課題。

對於美國政府否決收購計劃的決定，最打擊的當然是日本政府和日本公司，日本經濟產業大臣武藤容治在一份聲明中說：「日美兩國經濟界，尤其是日本產業界，對未來日美間投資深感憂慮，日本政府別無選擇，只能嚴肅對待此事。」聲明還補充說明：「這還向任何考慮對美國進行重大投資的美國盟友國家的公司發出了一個令人寒心的信號。」日本首相石破茂也親自說：「美方必須就此說明」。

日本製鐵計劃收購美國鋼鐵一事，無論是拜登還是特朗普都表明反對。（Reuters）

應該說，日本如今是美國最忠實的「夥伴」，而美國卻如此對待日本，這也再次證明了基辛格（Henry Kissinger）當年說過的那句至理名言：做美國的敵人是危險的，但做美國的盟友卻是致命的！

更有意思的是，如果交易告吹，那麼日本製鐵還要向美國鋼鐵支付5.65億美元的「違約金」，這就很讓人難以理解：明明是因為美國政府從中作梗導致收購計劃無法實施，結果日本公司反過來還要向美方支付違約金，這一收購案的結局，不僅會讓日本公司以後在進入美國市場的時候更加謹慎，同時也會讓其他國家的公司對美國望而卻步。

鋼鐵是一個國家工業生產的基礎，因為無論蓋房子的鋼筋，還是造飛機坦克軍艦的金屬，都離不開鋼鐵。依稀還記得，二戰時期美國是當之無愧的「民主國家兵工廠」，能夠3個月下水一艘航母，其根基就在於美國強大的鋼鐵產能。而如今的美國製造已經處於逐漸沒落的狀態，作為工業根基的鋼鐵工業落入外國公司的控制，是一個重大的符號，一定意義上證明了美國製造業的無可挽回一去不回，這或許就是美國政府不願本國鋼鐵企業被日本公司收購的根本原因，也是「心頭痛」。可以理解。但如今就如此簡單粗暴的叫停，不僅更可見美國製造的落寞和歇斯底里，且將美國惡劣營商環境如此由日本知名企業撕開，也着實諷刺。