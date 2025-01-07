特朗普推倒杜魯多？　辭職後還再踩一腳

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）6日在新聞發布會上表示，在黨派選出下一任領導人後，他將辭去黨魁和總理職務。

一直以來，杜魯多就面臨着巨大的下台壓力，國際民調機構益普索（Ipsos）公布的一項最新民意調查顯示，73%的加拿大人認為杜魯多應該辭去自由黨領袖的職務。

所以，說特朗普（Donald Trump）推倒杜魯多，其實多少有點誇張了。杜魯多垮台的壓力，主要來自加國內部，包括經濟、住房、移民、醜聞、內訌等五個方面原因，《紐約時報》在去年12月曾發表文章，對此有詳細分析。

但是，在特朗普多次聲稱加拿大可以成為美國的「第51洲」後，杜魯多政府應聲而倒，也不能說二者之間毫無關係。

2025年1月6日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在安大略省渥太華（Ottawa）的麗都小屋（Rideau Cottage）向記者發表講話，宣布他打算辭去自由黨領袖職務，但他將繼續留任，直到選出替代者。（Reuters）

加拿大雖然是個獨立國家，但在本質上，是美國的「僕從」，一切都得聽美國命令行事。華為孟晚舟案，就很清楚地反映美加的這種不對等關係。

杜魯多本就壓力重重，面臨倒台危機，這個時候，特朗普再踩上一腳，對其橫加羞辱，看華盛頓臉色行事的加拿大人焉能不趁機造反？杜魯多又焉能不倒？

可憐杜魯多，從特朗普第一任期，就緊跟特朗普步調調整對華關係，特朗普再次當選後，又急匆匆跑去見面。想不到特朗普還未上任，第一槍就先把他幹掉。

更諷刺的是，杜魯多宣佈辭職後，特朗普還趁機補槍，在杜魯多政府的「屍體」上又踏了一腳。

特朗普6日在自家創辦的社交媒體Truth Social上表示，美國再也不能承擔與加拿大之間的貿易逆差和給加國的補貼；杜魯多深知此事，才會決定請辭。

杜魯多政府垮台，特朗普在「真實社交」發帖回應，再次稱加拿大可成為美國的第51洲。

特朗普說，加拿大有很多人想要加國成為美國第51州，如果加拿大與美國合併，加國就不再有關稅，稅金也會大幅下降，加國也從此免於俄羅斯和中國大陸軍艦的威脅。

他還說，加拿大與美國在一起，會是多麼偉大的一個國家。

俗話說「不怕賊偷，就怕賊惦記」，被惦記上的加拿大，以後會不會真變成美國的「第51洲」，或者變成美國的「加拿大特別行政區」，真的很難說。